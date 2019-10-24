LG ThinQ智慧家庭物聯技術領先業界 全球首家 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館正式開幕 「智慧生活、商品體驗、創新服務」三大升級 勾勒美好居家藍圖

【2019年10月24日，台北訊】台灣 LG 電子服務持續進化升級，將維修服務與產品體驗同時注入，打造全球首家結合服務中心的「智慧家庭聯網體驗館」。LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館以領先業界的連網技術結合貼近生活的情境體驗，透過「智慧生活、商品體驗、創新服務」三大升級，為消費者提供智慧便利的美好生活想像。LG 以 ThinQ 智慧家庭連網技術作為基礎，可透過家電產品、行動裝置與智慧音箱全方位操控，提供美好生活體驗，同時以一貫的熱忱提供高品質的產品售後服務，並深入了解消費者的需求與期望，完整實現「Life’s Good」的品牌精神。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「LG 致力為消費者提供美好生活，從產品研發設計到售後服務，都期許可以幫助消費者擁有更優質的生活感受。LG 為感謝消費者長時間以來的支持與喜愛，特地打造嶄新的服務中心，將專業服務結合領先業界的 LG ThinQ 智慧家庭連網技術，打造全球首家服務中心暨智慧家庭聯網體驗館。期望以升級的創新服務、頂級的產品規格與完善的情境體驗，為消費者勾勒出全方位智慧家庭的美好生活藍圖。」

卓越技術領先業界 LG ThinQ智慧家庭勾勒美好生活藍圖

因應 AI 物聯網與 5G 時代來臨，LG 透過領先業界的 ThinQ 智慧家庭連網技術，以「開放性平台」、「開放性合作夥伴」及「開放性連結」三大策略作為基礎，持續開發智慧家電，讓消費者可以全方位地輕鬆操控家電，不受時間、空間等因素限制。

同時，LG 智慧家電除了內建 WiFi 可直接利用手機 ThinQ App 操控之外，更領先業界，可透過 2019 LG 新款電視的全新家用物聯網裝置界面，輕鬆選擇並直覺操作 LG 智慧家電。此外，LG ThinQ 連網技術也提供語音操控，華碩智慧音箱「486 限定版」可透過口語化指令聲控 LG 智慧家電，例如清潔機器人、空氣清淨機、除濕機、洗衣機、空調、Styler智慧電子衣櫥…等，讓使用者能輕鬆享有智慧居家的便利生活。

LG專業貼心 高品質服務獲得ISO9001：2015國際驗證

LG 長期深耕台灣並秉持一貫服務的熱忱，以滿足消費者需求及期望之服務為根本，追求消費者滿意為終極目標不懈努力。為提供更優質服務，LG 家電業服務採直營管理並提供本島全台9個直營服務據點及客戶服務中心，能有效地快速管理，提供更高品質的服務，更獲得 ISO9001：2015 國際驗證，為服務業界先驅。LG 全新開幕的服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，更提供多項快速、專業與貼心服務：

● 貼心化服務：專業直營的 LG CIC 客戶服務中心，提供 0800 熱線接聽服務；即時 LINE@ 線上客服、LG.COM 網路報修與諮詢相關服務；多管道的服務，能於第一時間解決客戶需求。使用系統報修管理，完成報修流程後同時以簡訊通知報修狀況及工程師聯絡之相關資訊，並通知工程師完成派單，以便客戶查詢相關後續進度，專業工程師會再次主動聯絡客戶，了解問題並進行維護作業。

● 專業化服務：工程師接受定期的專業訓練與評價來確保維修及服務品質，並協助每位工程師通過電器修護及冷凍空調國家技術士相關認證，確保技術能力。

● E 化服務：公司提供每位工程師配戴手機 PDA 功能，即時接收維修資訊與更新維修進度，加速維修服務，掌握即時報修訊息；新增耗材網路購物平台，消費者可自行購買一般性耗材及簡易零件，進行簡易 DIY 更換。

● MPOS 行動支付：率先業界與凱基銀行合作，提供行動刷卡服務，提升付款便利性。

● 感動服務：除一般大型家電之外，小家電也提供貼心到府維修與到府收送服務。包含快速維修，在報修 3 日完修率需達到 95%。另外也提供 LG SIGNATURE VIP 尊榮服務，提供 24 小時快速專人到府服務。同時也提供洗衣機內桶保養清洗與不定期舉辦家電健檢服務活動。未來也將於服務中心暨智慧家庭聯網體驗館開設產品講座，滿足消費者使用需求。

● 信賴及安心的服務：完善維修能力，為降低消費者抱怨與造成不便，嚴格控管覆修率需低於 1.5%；提供透明合理維修費用，提升維修率減少地球負擔。

全方位居家生活情境體驗 體現智慧家庭美好生活

LG 打造全球首家服務中心暨智慧家庭聯網體驗館，以創新服務結合情境體驗的舒適空間，提供消費者更貼近實際情境的產品使用體驗。LG 模擬居家情境，當消費者走入嶄新明亮的體驗館，就可感受在家中沙發上觀看高畫質電影的視覺饗宴，親身體驗一奈米 4K 物聯網電視明亮、飽和的色彩表現；LG 旗下外型與功能兼具的頂級家電，包含 TWINWash 雙能洗洗衣機、Styler 蒸氣輕乾洗機及免曬衣乾衣機等組成的「全方位衣物護理專家」，提供消費者各種洗衣護衣方案，完美滿足居家生活；InstaView 敲敲看門中門冰箱讓消費者更便利取用飲品並感受食物的鮮脆美味；而「空氣對策的解決專家」包含LG PuriCare 360° 空氣清淨機、LG DUALCOOL 雙迴轉變頻空調、LG PuriCare 除濕機以及Mini隨身淨空氣清淨機，隨時保持居家空間清新舒適；乾吸濕拖一次完成的 LG CordZero A9+ 濕拖無線吸塵器及清潔機器人，可隨時打造家中乾爽環境。未來 LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館也將不定期產品體驗講座，邀請消費者前來一同深入了解 LG 智慧家電產品，提供各種智慧家庭幸福小秘訣。

「LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」體驗活動

為歡慶「LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」開幕，LG 推出期間限定體驗活動，凡於活動期間完成產品體驗及指定動作，即可獲得精美小禮。此外，為回饋廣大消費者支持，更推出洗衣機、乾衣機體驗活動，與消費者一同共創美好生活。

活動一：開幕體驗活動

■ 活動地點：LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館 (台北市內湖區基湖路3巷47號1樓)

■ 活動時間：10月25日至10月31日，週一至週五，上午11：00~下午6：00

■ 活動辦法：

1.使用手機、LG 電視、智慧音箱操控體驗館內任 2 台 LG 智慧家電。

2.體驗完成後，拍照打卡上傳 IG/FB，並 hashtag「#LG服務中心暨智慧家庭聯網體驗館」，即可現場兌換路易莎咖啡券一張，數量有限，送完為止。

活動二：洗衣機、乾衣機體驗活動

■ 體驗地點：LG 服務中心暨智慧家庭聯網體驗館 (台北市內湖區基湖路3巷47號1樓)

■ 體驗時間：10月25日至11月29日，週一至週五上午10：00~下午5：00

■ 體驗內容：

1.滾筒洗衣機體驗：

快洗行程洗滌(洗衣時間約30分鐘)，體驗衣物為一般可水洗之棉質衣服，請先確認衣物上的洗滌標籤。*請勿洗滌超量衣物

2.乾衣機體驗：

使用標準行程烘乾(烘衣時間約1.5小時)，體驗衣物為一般可烘乾之棉質衣服，請先確認衣物上的洗滌標籤。*請勿放入超量衣物

■ 注意事項：

1.此為消費者體驗活動，非坊間自助洗衣店，請勿洗滌/烘乾個人貼身衣物(女性內衣、個人內褲、襪子、襪套)、抹布、腳踏墊、寵物衣服及用品。

2.洗衣/烘衣行程未結束時，請勿離開現場。如中途離開，恕不負衣物保管之責。

3.請勿洗滌/烘乾嬰幼兒及兒童衣物，避免影響嬰幼兒及兒童身體健康。

4.歡迎提前預約體驗，LG台北服務站預約電話：(02)2627-2788 #1605,#1607

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。