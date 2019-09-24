LG SIGNATURE 品牌大使黃子佼直擊LG韓國總部 深入探究LG SIGNATURE卓越科技與極致工藝

【2019年09月24日，台北】LG頂級家電品牌LG SIGNATURE結合品牌尖端科技與簡約設計，並忠於本質，打造出如藝術品般的頂級智慧家電，以 “Art inspires technology. Technology completes art.” 的品牌主軸，開創無與倫比的居家生活體驗。為了讓更多消費者領略LG SIGNATURE卓越科技與極致工藝背後的設計理念，LG特別邀請2019年 LG SIGNATURE品牌大使黃子佼遠赴南韓，造訪LG首爾總部與LG昌原工廠，深度體驗LG SIGNATURE系列家電，領略其背後的功能科技，更透過與多位LG SIGNATURE的行銷長官、產品設計師與工程師的訪談，深入探究LG SIGNATURE的產品本質、設計靈感。

LG電子全球行銷中心品牌行銷Team洪性敏表示：「LG SIGNATURE並不是為了金字塔頂端的消費族群所設計，而是給對生活品質有所追求、了解自己生活品味的頂級客層，提供他們其他品牌沒有的產品體驗，開創嶄新的生活新境界。台灣作為LG SIGNATURE的重點戰略市場，再加上台灣與韓國消費者的市場偏好相近，所以這次很開心且歡迎品牌大使黃子佼前來韓國，親自感受LG SIGNATURE的美好。」

LG SIGNATURE OLED TV W9 開創無與倫比的影音體驗



黃子佼一來到首爾踏入LG SIGNATURE的展示間，映入眼簾的是極具現代極簡風格的居家空間，而就像幅藝術畫般掛在牆上的LG SIGNATURE OLED TV W9，馬上吸引黃子佼的目光。搭載僅有4毫米的OLED面板能夠無暇服貼於牆面，如藝術品般與裝潢合而為一，配備全新α9智慧亮彩影像晶片，呈現最真實的原色，彰顯細膩畫質，不僅展現非凡美學風格，更讓消費者沉浸其中。

LG SIGNATURE OLED TV設計的中心思想，認為電視應該與生活空間融合，並隨著生活環境與時俱進。近年來，消費者對於室內空間的設計越來越講究，過去室內多以牆壁做隔間，電視也多擺放在櫃子上；如今，開放的室內空間成為趨勢，不僅窗戶變多，電視也多改以壁掛陳列，LG SIGNATURE 家庭娛樂產品設計中心電視設計師徐旼志分享其道：「LG SIGNATURE OLED TV的設計靈感除了來自於觀察人類的生活方式外，更追求人類、生活環境與產品技術三者間的協調。」

充滿對音樂、電影的狂熱，平時喜愛收藏各國黑膠唱片的黃子佼，對於畫質與音質自然也相當挑剔，LG SIGNATURE OLED TV W9不僅畫質細膩、外型美觀，配備獨立SoundBar，更是他心目中的夢幻逸品。在開啟電視時會隨之升起的SoundBar支援Dolby Atmos與Dolby Vision，擁有360度絕佳環繞音質，讓他在結束一天工作回家後能夠享有絕對放鬆的時刻。另一位LG SIGNATURE 家庭娛樂產品設計中心電視設計師鄭濟能也分享了其背後的設計初衷：「電視的本質是觀看，為了讓消費者在視覺、聽覺上都享有最棒的享受，我們將螢幕與Soundbar分離，並將螢幕做到最薄，搭配Soundbar的絕佳音效，為使用者帶來美好的影音體驗。」LG SIGNATURE OLED TV W9建議售價 $429,000。

LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱 打造未來感的廚房體驗

LG SIGNATURE InstaView敲敲看門中門冰箱搭載各種便利創新設計與友善的操作方式，給予使用者前所未有的感受。來到LG廚房展示間，黃子佼立刻上前輕敲「智慧玻璃面板」兩下，隨即亮起的內部照明，讓他無須開啟冰箱即可輕鬆一窺內部，此一直覺、貼心的功能設計也獲得黃子佼連連讚賞。此次拜訪LG韓國總部，透過產品設計師的解說，更發現原來這「敲兩下」的設計靈感是來自於LG手機輕觸兩下即點亮手機螢幕的獨家功能。此外，當雙手拿滿東西時不便開門時，透過自動光感應技術，只需輕踏於冰箱前投射光點，「智慧感應門」便會可自動開啟冰箱門；「智動感應式抽屜」則讓使用者輕鬆拿取冰箱深處的食材，黃子佼也分享道：「LG SIGNATURE敲敲看門中門冰箱讓我彷彿擁有一個未來冰箱！每個小細節它都幫我想好了。」



LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱也延續品牌對於外觀設計的堅持，全機以不銹鋼材質製成，外觀採金屬髮絲紋設計，展現極簡洗鍊風格，內裝則以白金及不鏽鋼保鮮壁延長食材保鮮度，為生活獻上極致鮮美的豐富饗宴，開創嶄新的廚房使用體驗。LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱建議售價$249,000。

LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機 極致呵護衣著潔淨

LG電子白色家電主要的生產重鎮位於─韓國昌原市，對於衣物、配件的呵護相當要求的黃子佼也在此親身體驗洗衣機的優異功能。位於昌原工廠內的SIGNATURE GALLERY，簡潔明亮的洗衣空間內，提供各種完美的洗衣方案，尤其是LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機，上方滾筒洗衣機搭配下方迷你洗衣機的設計，能有效率的完成衣物洗滌，不怕細緻衣物染色或受損。黃子佼表示：「LG SIGNATURE所擁有的科技功能不僅解決生活上的瑣事，也讓我更有效率地完成家事，把更多時間留給自己與心愛的人一起品味生活。」

LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機優雅簡約的外型也深得黃子佼喜愛，更沒想到原來白色珐瑯機身搭配黑色鋼化玻璃門的設計，最初是以一張印著一池寧靜夜晚的湖水，湖面上映照著一輪明月的照片來做發想的。LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機建議售價分別為上層滾筒洗衣機NT$86,900，下層Miniwash™洗衣機NT$23,900。

除了親身領略LG SIGNATURE的創新技術與簡約設計外，與多位設計師的對談也讓黃子佼讚嘆其背後的工藝：「很難想像一個品牌對家電產品如此投入！LG SIGNATURE帶給我對家電新的期待，每個功能、設計細節都能感受到品牌在品味、藝術、設計的用心，並將這樣的品味美學蔓延至整個家，讓我由內而外感受到極致的生活。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。