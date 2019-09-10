「Life’s Good with Hope 希望。傳愛」 LG董事長率領員工中秋送暖 與憨兒齊手烘焙齊歌唱 七年捐贈破萬個愛心營養餐盒 持續希望與愛送偏鄉



【2019年9月10日，台北】台灣LG電子深耕台灣，多年來持續推動「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動，關懷偏鄉兒童，以實際行動回饋社會。今年LG「送希望到偏鄉」計畫再度與喜憨兒基金會合作，為偏鄉孩童募集營養餐盒，送愛到部落。在LG長期的贊助之下，七年來累計捐贈超過13,000個餐盒，受惠孩童遍布全台各地偏鄉部落。此外LG從今年開始，每個月持續捐贈冰箱、洗衣機等大型家電，幫助喜憨兒基金會工場與基金會長期扶助的憨兒家庭，讓愛心範圍更跨大，感受到LG源源不絕的溫暖愛心。在中秋節前夕，台灣LG電子董事長宋益煥率領北中南員工，到喜憨兒基金會擔任一日志工，與憨兒們一起共度一個溫馨、有意義的歡樂午後。

LG長期營養餐盒捐贈 溫暖偏鄉孩童的心 家電捐贈 持續傳遞愛心與希望

喜憨兒基金會的「送愛到部落-長期餐盒募集」計畫，多年來將憨兒親手製作、蘊含著用心的營養餐盒，送至全台偏鄉部落的孩童們，憨兒們以溫暖的愛心，點亮孩童們的笑臉，更陪伴他們健康的成長。台灣LG電子與喜憨兒基金會同樣抱持著對偏鄉孩童關懷的理念，自2013年起，台灣LG電子攜手喜憨兒基金會展開「送希望到偏鄉」計畫，每一個愛心餐盒都串起憨兒與孩童的夢想與希望，乘載著憨兒的付出與成就感，更陪伴偏鄉孩童溫暖成長。喜憨兒基金會老師分享道：「偏鄉小朋友們都相當期待憨兒哥哥姊姊們每個月的到訪，對小朋友來說，憨兒們是溫暖的天使，憨兒也從孩子們的回饋中，獲得自信心，進而學習付出與幫助他人。」

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「取之社會，用之社會，一直是台灣LG電子落實在地關懷的初衷，而關懷偏鄉兒童是我們持續努力深耕的方向。很開心每一年都與喜憨兒基金會在公益這條路上並肩前行，從持續七年的「送希望到偏鄉」計畫，今年度更加入冰箱、洗衣機等大型家電的捐贈，並持續號召北中南員工熱情投入參與的一日志工活動，這七年來，我們持續傳遞希望與溫暖，陪伴更多的偏鄉孩童成長，希望LG在這條路上的長期耕耘，能夠影響更多人投入偏鄉孩童關懷與公益的行列。」

憨兒指導LG員工製作餅乾 分享故事一同感動歡樂 北中南員工出貨出力 讓愛繼續延續下去

去年的一日志工活動獲得了LG員工熱烈的迴響，今年董事長再度率領台灣LG電子北部員工參與了喜憨兒基金會「餅乾教室」計畫，捲起衣袖親手做餅乾。憨兒們擔任助教，親自示範手工餅乾的製作，從材料準備、擀麵糰、壓模再到烘烤，一一在旁指導志工們每一個步驟，近距離的互動，也拉近彼此的心。透過一起烘焙的過程，憨兒們在自己熟悉的環境中，學習如何與人互動相處，更從中獲得自信與成就。

在等待餅乾出爐的過程中，喜憨兒基金會的老師也向LG員工們介紹喜憨兒基金會的成立由來及分享憨兒們的特質：「接納來自於了解，餅乾教室創立的其中一個目的，在於給予憨兒們一個被了解的機會，也讓社會大眾們進一步認識他們的與眾不同；同時也透過他們的雙手，從一個手心向上，轉變而成手心向下，用自身的力量帶給其他人更多的幫助及服務，希望憨兒們能夠從中活出生命的意義，透過幫助別人，也讓自己建立更多自信心，活得更有尊嚴！」

同時，老師也跟LG員工分享憨兒們的故事，有位自閉症的憨兒，首次參加了朱宗慶打擊樂團，但因為他很難記譜，所以一開始無法融入樂團的練習，後來老師找出他獨特的記憶方式，耐心的指導他一步一步學習，後來他抓住訣竅跟上團員們的腳步，終於站上了表演舞台開心的展現自己對樂器熱愛的一面；另一位憨兒很喜歡唱歌，她常常私底下唱歌，但因為個性害羞不敢面對人群，在老師的現場鼓勵下，她緩緩的開口唱出了她的拿手歌曲，LG員工在現場一起拍手幫她打拍子，讓這位憨兒鼓起勇氣現場歌聲愈來愈瞭亮，LG員工們陪著她一起唱和，讓現場頓時變成了大型KTV，憨兒唱完大家熱烈的鼓掌讓她笑得好開心。憨兒純真的故事分享，讓現場大家們感動又歡笑，其實只要社會大眾能多付出一點關心與陪伴，就能讓他們更有力量。

現場參與的LG員工感動說道：「從來沒有想過做餅乾這麼簡單的一件事，實際參與發現中間是有這麼多的學問，餅乾教室的活動讓我們更進一步認識憨兒，今天憨兒們是我們的老師，看著他們用心地示範每一個步驟，那專注的眼神讓我十分感動，而且跟同事們一起同心協力，更讓我感受到團隊精神的重要，憨兒們的認真讓我知道一件簡單的事，其實是要我們用心做好每件事，希望透過今天的活動，讓更多人認識這群努力認真又可愛的憨兒們！」此外，LG 桃竹與高屏地區的員工更在中秋節前夕，前往當地的喜憨兒烘焙工場協助中秋月餅的出貨包裝，為憨兒們出一份心力，也讓這份愛繼續延續下去。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件與企業解決方案公司。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，同時包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧產品。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。