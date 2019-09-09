LG 於 IFA 未來論壇上展示 如何運用 AI 感受隨處像家一樣的自在便利 基於「進化、連結與開放」策略 開創新願景

【2019年09月09日，台北訊】LG電子總裁暨技術長 Dr. I.P Park 於 2019 IFA 大展論壇活動上分享LG 對於 AI 技術的願景「家，無所不在」 (Anywhere is Home)。Dr. Park同時宣布 LG 的 AI 策略「進化、連結與開放」(Evolve, Connect and Open)，並和與會專家共同討論 AI 創新技術如何將「家」的概念進一步延伸至所有生活場域。

此次論壇活動上的議題重點包含智慧裝置品牌 LG ThinQ 所扮演的角色，秉持建構 AI 生態系統的一致遠景，目前已成功將 AI 產品服務與搭載 Wi-Fi和 IoT 功能的裝置相互串連。Dr. Park 陳述了 LG ThinQ 的演進發展，導入了智慧學習概念，能讓掃地機器人避免卡在牆角或遭障礙物阻擋。 LG 獨創家電專用 AI 晶片促進了創新技術發展，今年稍早推出的 AI 晶片採用類神經運算引擎，能運用在終端 AI 裝置。

同時，為了連結更多消費者居家生活的數位接觸點，LG 致力研究出超越語音辨識的方法，讓使用者與裝置的互動模式更多樣化，包含像是外掛視覺智慧模組 Vision Pack，一種可連線至雲端的視覺感應器等創新技術。Dr. Park 更於現場展示搭載 Vision Pack 的 LG Styler 蒸氣輕乾洗機，透過視覺外觀辨識衣物，並提出對應建議。Dr. Park 同時示範了 Smart Mirror 概念的進化版本 LG ThinQ Fit，透過 3D 鏡頭精準測量使用者身型尺寸，創造出實境化身來進行虛擬試衣。

Dr. Park 也強調開放式結盟與合作的重要性，LG 對於開放平台的投資對於擴大相容性與多元創新相當關鍵。秉持這樣的理念，LG 近期打造 LG ThinQ 平台 (http://deepthinq.developer.lge.com )，開放外部合作夥伴與開發者使用，藉此加速 AI 技術的發展。

Dr. Park 專題座談邀請到眾多科技領域的傑出人才，深入探討 AI 科技及其發展，並分享如何運用此技術改善生活品質。受邀講者包含高通主要負責高通在歐洲、中東與非洲的 5G 策略相關業務的技術副總裁 Dino Flore；知名未來趨勢家暨 Telefonica 登月工廠 Alpha 創新長 Maurice Conti，以及國際論壇設計 iF International Forum Design 執行長 Ralph Wiegmann。

LG 的Dr. I.P. Park 指出：「『進化、連結與開放』是我們對於 AI 能大幅改善生活品質的標準，不僅讓我們目前著手的計畫更上一層樓，更能徹底顛覆我們的生活與思維方式。」

柏林展覽公司集團執行副總裁暨 IFA 執行董事 Jens Heithecker 表示：「LG 很幸運能再次突破消費性技術方面最重要的發展之一，IFA 參觀者對於所有 AI 相關技術都興致勃勃，最重要的是，參觀者能夠透過最厲害的 AI 領導者瞭解未來的發展。」

9 月 6 日至 11 日柏林消費電子展 (IFA) 期間，歡迎蒞臨 LG 位於柏林展覽中心第 18 廳的展示，

於 LG ThinQ Home 親自體驗 LG 最先進的 AI 消費性家電用品，提供一系列智慧連網生活解決方案，構築更美好的未來。歡迎在社群媒體上透過 #LGIFA2019，追蹤 LG 在 IFA 的展場動態。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。