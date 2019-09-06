LG G8XThinQ 與嶄新的 LG Dual Screen 手機多工處理能力與使用者樂趣再升級 最新 LG Dual Screen 創新技術帶來效率加乘的雙倍樂趣

【2019年9月6日，德國柏林】LG 電子今日於柏林 2019 IFA大展上發表G系列最新款智慧型手機LG G8XThinQ，同時獻上技術更升級的 LG Dual Screen。LG G8XThinQ 與 LG Dual Screen的設計顛覆傳統使用方式，可於手機上輕鬆進行多工處理，享受更多元豐富的內容與社交互動。

LG Dual Screen於今年巴塞隆納的 MWC 2019 上首度亮相，締造創新外型與行動多工處理的卓越新標竿。LG 致力於傾聽消費者的聲音，針對產品做全面升級，包含擴充的2.1 吋 Cover Display，此款便利的擴充顯示螢幕，無須打開雙螢幕即可查看時間、日期、電池電量、通知及其他實用資訊。此外，首款雙螢幕能從兩種不同角度檢視，而全新雙螢幕則媲美筆記型電腦，採用新型 360 自由翻轉 Freestop Hinge，讓使用者可從任一角度瀏覽觀看。

LG 最新 G 系列智慧型手機將6.4 吋顯示面板搭載於 LG Dual Screen上，帶來雙倍效率與樂趣。LG G8XThinQ螢幕指紋辨識則可讓使用者透過前所未有的方式輕鬆解鎖，即便在雙螢幕折疊的情況下也不受影響。藉由感應器自動調整手機亮度已不再是新鮮事，G8XThinQ 配備的環境光感應器也能調校螢幕對比度，將圖像細節最大化，同時降低眼睛疲勞程度。手機的水滴前鏡頭設計，提供使用者盡享6.4吋的 FullVision 全視野螢幕。

LG G8XThinQ 的相機堪稱攝影愛好者的夢幻逸品，搭載 3,200 萬畫素的前鏡頭與 1.6μm 感光元件，媲美令人驚豔的後置主鏡頭，無論使用哪一個鏡頭皆能拍出完美的照片。此外，自拍補光燈模式Reflector Mode 則可確保使用者即使在光線昏暗的環境下，也能依照喜好自由調整燈光亮度，打造更加清晰、鮮明的完美自拍。LG G8XThinQ 所採用的 AI 動態拍攝能以每秒 1/480 的快門速度辨識動作，並校正圖片以維持拍攝主體完整對焦，適合拍攝兒童或寵物玩樂的生動畫面。4K 縮時攝影功能則可讓使用者以超凡的 4K 解析度打造充滿藝術風格的慢動作攝影，而 LG 錄影防手震功能 Steady Cam 則提供影像素材更細緻的穩定度，讓畫面更臻完美，效果更顯專業。LG G8XThinQ 首次增加全新功能，在錄製影片時可以同步切換前後鏡頭。

LG 身為智慧型手機音效的領導品牌，G8XThinQ當然也不讓外界失望。搭載 1.2W 雙聲道喇叭，傳遞完美平衡的立體震撼音效，配備由 Meridian Audio 專業調音的 32-bit Hi-Fi Quad DAC 晶片，使 LG 智慧型手機的卓越音效成為業界標竿。就錄音方面而言，LG G8XThinQ 採用的麥克風可於拍攝影片時自動調校，確保能錄製出細節逼真，魅力無窮的 ASMR 錄製音效。

LG G8XThinQ 的外型不僅承襲前幾代 LG 手機的血統，更形塑出自己獨有的個性。使用時無須加裝外殼，就能透過 USB 取代 Pogo Pin 來連接雙螢幕，成就更時尚、俐落的外觀。LG G8XThinQ 具備更加優化的使用者介面，採用更清楚直覺的設計、全新的圖示與符號，將撥打電話、通話紀錄及聯絡人移至顯示螢幕下方，方便使用者透過單手完成更多操作。

「LG Dual Screen 備受好評，兼具實用性且開創多工處理的無限可能」，LG 行動通訊與家庭娛樂事業部總裁Brian Kwon表示。「我們將透過策略性合作，持續拓展LG Dual Screen的生態系統，並以意義非凡的方式將創新技術再升級，帶給消費者與眾不同的使用體驗。」

LG G8XThinQ 與升級版LG Dual Screen預計在第四季前於主要市場上市。9月6日至11日期間，歡迎蒞臨 2019 IFA大展柏林展覽中心 Messe Berlin 18 廳，搶先體驗最新 LG G8XThinQ 與 LG Dual Screen。

LG G8XThinQ 主要規格

Chipset: Qualcomm ® Snapdragon™ 855 Mobile Platform

Snapdragon™ 855 Mobile Platform Display: 6.4-inch 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)

Memory: 6GB RAM / 128GB / microSD (up to 2TB)

Camera: Rear: 12MP Standard (F1.8 / 1.4μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F2.4 / 1.0μm / 136˚) Front: 32MP Standard (F1.9 / 0.8μm / 79˚)

Battery: 4,000mAh

Operating System: Android 9.0 Pie

Size: 159.3 x 75.8 x 8.4mm

Weight: 192g

Network: 3G / 4G LTE-A

Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac / Bluetooth 5 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

Biometrics: In-Display Fingerprint Sensor

Color: Aurora Black

Others: Stereo Speaker / AI CAM / Google Lens / Google Assistant / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / DTS:X 3D Surround Sound / IP68 Water and Dust Resistance / HDR10 / Qualcomm Quick Charge™ 3.0 Technology / MIL-STD 810G Compliance / FM Radio

LG Dual Screen主要規格

Display: 6.4-inch 19.5:9 FHD + OLED FullVision (2,340 x 1,080 / 403ppi)

Cover Display: 2.1-inch Mono

Size: 165.96 x 84.63 x 14.99mm

Weight: 134g

Contact Type: USB

Folding Type: 360 Freestop Hinge

Color: Aurora Black

*相機規格將依市場及電信營運商而變動

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

LG行動通訊公司是行動通訊產業的創新者，提供具備洞察力的創新技術以改善消費者的生活。作為5G技術的全球領導者，LG行動通訊公司是首批為消費市場開發具有5G功能的智慧型手機的製造商之一。藉由為智慧行動裝置產業導入獨特且優異的相機，先進的音效，卓越的顯示螢幕和直覺式操作的優良傳承，LG持續為慧眼獨具的消費者提供差異化的智慧行動裝置。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。