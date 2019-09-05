LG推出全球首款8K OLED TV與8K NanoCell TV LG 8K OLED TV 達到真正 8K 電視超高水準 滿足市場需求 豎立業界標竿

【2019年09月05日，台北訊】LG 電子於今年九月在澳洲、德國、法國、英國和美國等全球市場正式推出全球首款 8K OLED TV（型號 88Z9）及 LG 8K NanoCell TV（型號 75SM99）。作為 8K 技術的新興領導者，LG 旗下 8K 電視顯示的解析度不僅符合或超過國際顯示量測委員會（ICDM）制定的資訊顯示設備測量標準 （IDMS）所規定的畫素，而且這些畫素各自獨立達到指定解析度。

ICDM 所定義的明暗對比值（CM, Contrast Modulation）準確規範了相鄰畫素上的區別。針對所有以畫素組成解析度的電視面板，ICDM 規定畫面圖像最小明暗對比值需超過 25% 的門檻，而文字則需超過 50% 。如果 8K 電視的明暗對比值低於此門檻，即便是擁有 7,680 x 4,320 的 8K 畫素規範，仍無法達到真正的 8K 標準。LG SIGNATURE OLED 8K 與 LG 8K NanoCell TV皆通過世界級產業標準測試，明暗對比值達 90% ，確保使用者在觀看 LG 8K 電視時，能盡情體驗 8K 影像技術的所有細節。

LG 8K 電視具備豐富細節，色彩鮮活、栩栩如生，令人嘆為觀止，完美見證 LG 無可匹敵的顯示技術。LG SIGNATURE OLED 8K TV （型號 88Z9）不僅是全球首款 8K OLED TV，88 吋更是 LG 迄今最大尺寸的 OLED TV，搭載 8K Ultra HD 解析度（7,680 x 4,320）與 3300 萬自體發光畫素，相當於 Full HD 畫素的16倍、UHD 電視的4倍。LG SIGNATURE OLED 8K YV更在今年榮獲 iF 設計大獎與紅點設計大獎的肯定，外型設計簡約細緻，搭配髮絲紋金屬鋁支架與極窄邊框，並選用 80W 整合揚聲系統，打造震撼的音效體驗。

LG 75 吋 8K NanoCell TV憑藉 8K 畫質令人驚豔的色彩、對比度與細節，呈現身歷其境的沉浸式體驗。LG NanoCell 一奈米顯示科技成就出色的銳利影像與廣闊色域，奈米色彩可能吸收光線中多餘的波光，提升螢幕上顯示的色彩純度及精準度，透過先進的全陣列直下式 LED 背光加上專業進階版區域控光技術，呈現更深邃的黑色，提升影像對比度和畫質。

兩款 8K 電視均配備高效 8K 升頻技術與進階降噪功能，降噪等級由四級提高為六級；同時，在轉換原始 4K （3,840 x 2,160） 或 Full HD （1,920 x 1,080）的影像內容時，仍可完美呈現 8K 畫質。LG 第二代 α9 8K AI影音智慧處理晶片，打造頂級效能表現。LG 採用先進影音處理晶片，並透過深度學習演算法提升畫質與音效，同時多方蒐集數據建立資料庫，來辨識影音來源品質，並將所有內容最佳化。第二代 α9 8K AI影音智慧處理晶片也可分析周遭環境條件，隨時將螢幕亮度調整至最佳狀態。

飽滿立體的音效輔助電視的視覺輸出，讓觀眾享受觀影時的臨場感。智慧演算法可將雙聲道音訊混合為虛擬5.1環繞音效，打造 3D 立體音景，讓電影、音樂和體育賽事原音重現。此兩款電視同時具備 WiSA Ready 無線家庭劇院功能，搭配支援5.1聲道的16位元未壓縮音訊；盡情感受杜比全景聲Dolby Atmos 動感流暢、清晰 澄澈的絕佳音質。

LG 8K OLED TV與 8K NanoCell TV 均搭載 Cinema HDR 功能，支援杜比視覺 （Dolby Vision） 與 Technicolor 公司先進的 HDR 格式，高達 4K 以及 8K 的 HLG 和 HDR 10，保證帶來令使用者再三回味的影音饗宴。

LG 8K 電視與時俱進，提供支援 HDMI 2.1 規格的四個連接埠，讓觀眾能夠以每秒 60 格畫面的速率享受 8K 內容。LG 8K 電視亦相容於自動低延遲模式（ALLM）、可變更新率（VRR）和增強音訊回傳通道 （eARC）等功能。

為增加用戶的使用便利性，88Z9 和 75SM99 型號皆支援 Apple AirPlay 2 和 HomeKit，並於全球超過 140 個地區上市。

此兩款電視產品同時針對某些特定市場，提供內建 Google Assistant 和 Amazon Alexa，使用者可透過語音快速操控電視與連線的智慧裝置，輕鬆獲得所需資訊。

LG 行動通訊暨家庭娛樂事業部總裁 Brian Kwon 表示：「全新 8K 電視展現出 LG 致力提供消費者符合業界標準的真正 8K 體驗，此次推出的 LG 8K OLED 和 NanoCell TV除了提升影像畫素外，更運用了 LG 所有最創新的顯示技術。」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。