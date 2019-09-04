LG 2019 IFA大展推出全新語音ThinQ App與AI顧客維修服務 LG推出全新語音 ThinQ App 輕鬆連接智慧家電 便利再升級 LG針對歐洲市場發表創新 AI 顧客維修服務

【2019年09月04日，台北】LG電子推出語音辨識功能的 ThinQ™（原 SmartThinQ™）行動 app，提供使用者極致便利的體驗，隨時隨地都能連接 LG ThinQ™ 家電。ThinQ App 是 LG 首款智慧家電管理行動 app，支援英文並利用 Google 助理的語音辨識技術管理所有支援 Wi-Fi連接 的 LG 家電，包含洗衣機、乾衣機、冰箱、烤箱、洗碗機、吸塵器、空調及空氣清淨機等。LG 電子亦在今年的IFA大展中首度發表結合 AI 技術的創新顧客服務解決方案－主動顧客維修服務 (Proactive Customer Care)，此服務運用品牌先進的 ThinQ AI 技術提供個人化支援，向使用者發出 LG 家電問題警示，並給予實用建議與解決方案，藉此讓家電效能發揮至極同時延長使用壽命。這項服務預計於今年開始支援法國、德國、義大利、西班牙與英國推出的 LG 最新滾筒洗衣機與上冷藏下冷凍冰箱，並於2020 年陸續開放其他歐洲主要市場使用。

ThinQ™ App語音辨識功能 讓使用者使用日常對話操作並監控LG家電產品

透過 ThinQ app，使用者就能輕輕鬆鬆利用對話式語音指令控制並監控家電。只要一個指令，app 即能提供所有 LG 連網裝置的即時狀態更新，實現最便利的智慧生活。使用者可以在辦公室時，透過聲控 ThinQ app 確認洗衣機行程的剩餘時間；或是在開車回家時調整空調溫度，完全不需要停下手邊工作查看手機。

ThinQ app 除了可以提供使用者產品特色與功能等實用資訊外，也可以給予使用者產品維護的提醒與排除故障的建議，當使用者詢問「空氣清淨機的自動功能怎麼用？」或「冰箱上的黃燈是什麼意思？」，app 上就會立刻出現答案。ThinQ app 不只回答關於產品操作的常見問題，還能整理近期使用活動的概要，提供實用的居家生活小技巧1。

LG 生活家電與空調事業智慧家庭部門主管 Alice Ryu 表示：「創造真正讓消費者生活更便利的智慧家庭體驗，是每天驅動我們的動力。透過此語音行動 app，我們打造出便利至上的極致智慧家庭生態系統。」

升級版 ThinQ app 將於本月在韓國率先上線，接著於第四季在北美推出，明年則擴大至歐洲的主要市場。

主動顧客維修服務 (Proactive Customer Care) 搭載AI效能 體貼設計深得人心

LG 主動顧客維修服務 (LG Proactive Customer Care) 採用最新AI 技術，其設計是為了向LG智慧家電的使用者通報可能會發生的潛在問題。如有需要，此服務可有效縮短快技術人員到府檢測的時間，且提供使用者維持 LG 產品運作的使用資訊。使用者只要透過免費的LG ThinQ™ app (適用於Android 與 iOS) 來註冊並與 LG 智慧家電連線，就能使用此項服務。

LG 創新 AI 顧客維修服務涵蓋從安裝到維修的解決方案，在啟動應用程式後，便會依照顧客是否完成家電安裝且正確運作來判斷所需的服務。服務啟用後，使用者將收到一封問候信，若日後此應用程式偵測到任何問題會發出警示，並提供解決方案的詳細說明。LG 主動顧客維修服務 (LG Proactive Customer Care) 為一站式服務，主要設計用來滿足消費者需求，並支援所有 LG 產品的相關問題。

舉例來說，LG 主動顧客維修服務 (LG Proactive Customer Care) 會持續監測上冷藏下冷凍冰箱內的溫度，若偵測到超過3°C 的溫度波動，將提供使用者最佳行動方案。此服務能協助使用者找出可能導致水電用量增加的潛在因素，並給予使用者正確的指示，進而提升效率節省費用。使用者會接到系統定期發送的電子郵件報告，詳列使用者生活家電的效能表現、通知記錄以及目前狀態，並隨信附上執行日常維護的時間提醒。

LG 電子生活家電與空調事業部總裁 Song Dae-hyun 表示：「LG 主動顧客維修服務 (LG Proactive Customer Care) 為顧客服務的嶄新典範，此服務不僅確保 LG 智慧家電提供更卓越的產品價值，更為使用者帶來安心無憂的產品體驗。我們將繼續針對歐洲市場研發創新智慧居家解決方案，提供更便利的使用方式，為消費者帶來美好生活。」

9 月 6 日至 11 日柏林消費電子展 (IFA) 期間，歡迎蒞臨 LG 位於柏林展覽中心第 18 廳的展示，

親自體驗 LG 全系列智慧家庭解決方案，並深入瞭解 LG 智慧家電的主動顧客維修服務 (LG Proactive Customer Care)。歡迎在社群媒體上透過 #LGIFA2019，追蹤 LG 在 IFA 的展場動態。

1 生活小技巧目前僅於韓國推出。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子生活家電與空調公司】

LG電子生活家電公司是家電、智能家居解決方案、空調產業以及創新AI產品的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，並致力於開發設計精良的廚房家電、生活家電和空氣解決方案等產品，為全球消費者提供更好的生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。