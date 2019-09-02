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LG最新AI電視獲頒年度EISA大獎 LG持續榮獲全球最大消費性電子刊物協會肯定 再添佳績
【2019年09月02日，台北訊】LG電子的頂級家庭娛樂產品再次榮獲歐洲影音協會 (EISA) 肯定， EISA 集結 29 國的 55 本刊物，是全球最大的消費性電子編輯協會。今年的 EISA 大獎中，LG OLED TV（OLED65E9）、LG NanoCell TV（65SM9000）、LG Soundbar（SL8YG）以及 LG XBOOM Go（PK7）等四項產品以出眾的產品性能、創新設計與消費者價值等面向脫穎而出。
LG OLED TV已連續八年在「2019-2020 EISA 最佳頂級 OLED 電視大獎」(EISA BEST PREMIUM OLED TV 2019-2020)奪冠，今年由甫獲得德國 iF 設計獎的這台 65 吋 E 系列電視獲獎，該產品不僅在螢幕的對比度與色彩表現備受好評，更配備升級版第二代 AI 智慧影像處理器(α9 Gen 2)，提供更進階的影像與聲音品質。此外，EISA 對此產品的完美設計亦給予高度評價，LG OLED TV（OLED65E9）搭配懸浮式透明底座，彷彿讓螢幕飄浮在空中，展現 OLED TV 在各個空間中的優雅之美。
LG AI ThinQ 系列 NanoCell 一奈米4K電視憑藉震撼的視覺與聽覺表現，獲得「2019-2020 EISA 智慧家庭電視」(EISA SMART HOME TV 2019-2020) 冠軍，歸功於 NanoCell 一奈米顯示科技、FALD 全陣列區域控光背光技術，以及 α7 Gen 2 處理器。 LG AI ThinQ 平台帶來進階的使用者體驗與極致便利，以及與 Google 助理及 Amazon Alexa 的順暢搭配，令EISA 評審團特別驚豔。
LG 行動通訊與家庭娛樂部門總裁 Brian Kwon 表示：「我們深感榮幸 LG 的創新視聽產品能獲得 EISA 這樣的權威機構肯定，我們會繼續進步，並透過對於創新技術的持續投資，帶給消費者智慧家庭娛樂解決方案，創造更美好的生活。」
9 月 6 日至 11 日柏林消費電子展 (IFA) 期間，歡迎蒞臨 LG 位於柏林展覽中心第 18 廳的展示，親自體驗各項 EISA 獲獎產品。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-tv-eisa-award.html isCopied
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