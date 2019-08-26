LG 2019 希望‧傳愛「希望起飛」 走入偏鄉舞出希望 希望導師孟耿如重拾舞技 與小朋友們尬劈腿開心互動 手繪Dream希望小卡 鼓勵孩童勇敢追夢

「我就是想要表演給大家看！其他同學站在舞台上表演，我都好羨慕…這幾天大哥哥大姊姊們教我們跳舞，說只要有音樂、擺動身體也是一種跳舞…今天終於輪到我表演給大家看了，大家還為我拍拍手，我真的好喜歡站在舞台上的感覺！」一位眼中閃耀著光芒、興奮地在舞台上表演的坪林國小小朋友，在演出後微帶羞怯地說出心中的小小希望，孩子天真無邪的心願，深深觸動團隊們的心，也肯定了LG偏鄉關懷的信念。

【2019年08月26日，台北】台灣LG電子自2008年起投入偏鄉關懷，十一年來透過物資援助、與公益基金會合作拓展社會影響力，近年更以「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」為主軸，長期攜手大學生進入偏鄉，啟發孩童才藝潛能。2019年「Life’s Good with HOPE 希望。傳愛」- 希望起飛邀請熱衷公益的知名演員孟耿如擔任「希望導師」，一同鼓勵偏鄉孩童。頂著豔陽，在暑假的周末午後，LG 2019希望導師孟耿如與台灣LG電子董事長宋益煥來到新北市坪林國小，陪伴小朋友共築希望夢想。宋益煥董事長以自身成長故事給予孩子鼓勵，希望導師孟耿如與孩子童趣的互動也讓現場充滿歡笑，這些真誠的互動都讓台灣LG電子堅信偏鄉關懷的理念及希望啟發的使命，未來也將持續號召更多大學生走入偏鄉，讓希望種子蔓延。

台灣LG電子長期投入偏鄉公益計畫，台灣LG電子董事長也深表支持，更期待親自與孩子們見面。此次跟著團隊穿越車水馬龍的台北與蜿蜒山路，來到群山環繞的坪林國小，不僅為希望團隊「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」加油打氣，更以自身求學成長的故事，勉勵小朋友勇敢實現夢想。台灣LG電子宋益煥董事長分享道：「我相信在每個人的心中都有自己想做的事、長大後想完成的夢想，只要一直努力，總有一天都能在屬於自己的舞台上發光、發熱！LG偏鄉關懷走過十個年頭，每年進入偏鄉，我們越來越貼近偏鄉真正的需求，未來LG會投注更多力量與資源，幫助孩子們完成希望藍圖。」

LG希望起飛多元啟發偏鄉孩童才藝潛能

壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團年年走入偏鄉角落 以跳舞帶領孩子探索世界

LG偏鄉關懷年年走進台灣偏鄉角落，期望親自看見偏鄉真正的需求，以給予最實質的幫助。此次LG希望起飛與壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團來到具有百年悠久歷史的坪林鄉坪林國小，隨著產業人口外移、少子化趨勢，坪林國小成為該區唯一的國小，不僅學生數少，其中更有許多隔代教養的家庭，而教育資源的相對匱乏，不但侷限孩子的視野，也框住其對未來希望的想像，平日也少有機會接觸舞蹈、藝術相關的活動。為帶給資源較缺乏的孩子們課業外的才藝啟發，「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」結合音樂、跳舞與遊戲，為小朋友量身打造不同風格的舞蹈，並透過肢體開發課程帶領孩子認識自己的身體，啟發孩子潛能，找到專屬自己的風格，進而從中建立自信，享受舞蹈所帶來的感動與快樂，更拓展孩童們的眼界與希望藍圖。



「壹柒伍捌-兒童青少年舞蹈團」是由一群喜愛舞蹈的年輕人組合而成的跨校社團，今年參與的學生涵蓋台灣大學、中興大學、國立台北教育大學、輔仁大學…等九所大學，團名中的「壹柒伍捌」更是取自「一起舞吧」的諧音，每年寒暑假皆會拜訪台灣各個偏鄉國小的壹柒伍捌團隊，希望透過公益服務，讓更多想跳舞的偏鄉孩子都能有跳舞的機會，也讓熱愛跳舞的年輕人，有機會發揮所長、回饋社會。連續參與公益舞蹈計畫的呂同學更分享許多與孩子相處的點點滴滴：「我們希望讓小朋友知道跳舞是很簡單、自由的，只要有節奏、有律動就是跳舞。在這五天內，我們透過一次次的遊戲、舞蹈、課程，逐漸拉近彼此的距離，看著孩子從被動、抗拒參與到展現出對舞蹈的興趣與熱忱，都帶給團隊們堅持下去的力量，希望以後還有機會再回到坪林國小，也希望他們永遠記得喜愛跳舞的感動！」

孟耿如化身芭蕾舞老師帶領孩子探索多元舞風

手繪希望小卡乘載勇氣與祝福 祝福孩子的夢想升空高飛

LG希望起飛多年來邀請知名藝人擔任希望導師，親自到偏鄉國小陪伴孩童，以自己築夢的故事鼓勵孩子勇敢追逐未來希望，期許透過希望導師的影響力，能讓偏鄉教育獲得更多的社會關注。2019年LG希望導師由畢業於社工系、投身公益不遺餘力的孟耿如，一起幫助更多孩子圓夢。曾出演許多知名戲劇、舞台劇演出的孟耿如，學習芭蕾舞已超過十年，此次更為了坪林國小的孩子們，現場精心挑選幾個經典芭蕾動作，要帶給小朋友們不同於街舞的舞風體驗，久未跳舞的她在前往坪林的路上還緊張的說道：「要是小朋友不喜歡芭蕾怎麼辦呢？」沒想到，一聽到耿如姐姐要教大家跳芭蕾，便有許多小朋友們衝上台，跟著耿如姐姐擺出一個個芭蕾姿勢，現場更有小朋友突然展現劈腿動作，讓在場的大家驚豔不已，孟耿如也被現場小朋友自然散發的童心感染，與小朋友展開更多有趣的互動。



在2019 LG「Life's Good with HOPE 希望。傳愛」公益活動準備起跑之際，孟耿如在影片中親手彩繪一幅名為「ARU’s Dream」的圖畫，此次下鄉也特地將圖畫製成一張張的希望小卡，每一張希望小卡都乘載著希望導師孟耿如要送給孩子們的勇氣與祝福，祝福孩子都能朝著自己的夢想快樂的前進。為了歡迎耿如姐姐的到來，坪林國小的孩子們也帶來一段肢體表演猜謎，孩子們合力用肢體動作表現出長大後的夢想職業如警察、醫生等，更有小朋友們因為單純想表演而衝上台。孩子們天馬行空的夢想職業表演，逗得希望導師與台下小朋友們嬉笑聲不止。孟耿如在活動後分享道：「很開心看到小朋友們勇於展現自己，甚至單純只是因為想表演而上台，真的讓我很佩服！每個孩子心中都有個夢想，追尋夢想的路上也許辛苦，但只要不忘自己的初衷，相信總有一天能夠實現。我希望自己能夠成為鼓勵、啟發孩子的那股希望能量，讓孩子的夢想飛的更高、更遠！」

2019年 LG「希望起飛」，持續深入台灣的偏鄉角落，為這片土地付出更多的心力，在這段路程上，台灣LG電子看到了許多的莘莘學子願意付出自己的時間、才藝及專長，投入了偏鄉關懷的行列，一同為偏鄉孩童們帶來更美好生活而努力付出，這是LG電子在偏鄉關懷路上最大的支持原動力之一，期盼在長期耕耘之下所散播的關懷種子，鼓舞更多偏鄉的孩童們活出夢想與希望。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件與企業解決方案公司。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，同時包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧產品。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。