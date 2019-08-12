LG創造美好生活體驗 平安輕鬆過好月

【2019年08月12日，台北訊】農曆七月是台灣及華人社會相當重視的月份之一，人們透過祭祀、普渡等活動來表達對先人的感謝與慎終追遠。台灣LG電子致力提供消費者更美好的生活體驗，因應農曆七月的文化習俗，LG 推出多款智慧家電以滿足消費者的各種生活需求，平安順利度過好月。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「『農曆七月』是華人社會特有的文化習俗，LG持續推出滿足消費者需求的智慧家電，提供更便利美好的生活，讓消費者都能透過使用LG產品，輕鬆處理農曆七月的各種居家需求。」

慎終追遠 虔誠祭祀無須煩惱！ LG智慧家電打造居家美好生活

農曆7月15日中元節，消費者準備豐盛祭品祭拜先人，祈求一整年順遂平安，LG分享在中元普渡的祭祀秘笈，讓消費者更輕鬆地完成中元普渡祭拜。

- 為先人準備豐盛的祭拜供品盡顯誠意，消費者更需要大容量的冰箱來儲存及保鮮三牲四果。LG InstaView敲敲看門中門冰箱創新透明窗門，只要輕敲兩下，無須打開冰箱就可查看冰箱內的供品，有效減少冷流流失，更搭載獨特Smart鮮淨過濾系統，隨時保持冰箱空氣清新乾淨，讓食材的新鮮度更持久，同時擁有超大儲存容量，可存放預先準備好的供品。依循傳統文化習俗，焚香燒紙錢是對先人表達敬意的方式，誠心祈求一整年平安順遂，但在燒香過程中容易產生致敏物質及懸浮微粒，消費者可以使用空氣清淨機過濾煙塵汙染。LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機可有效過濾空氣中的汙染物及過敏原，輕巧時尚的機身及內建8小時長效續航電池，即使焚香燒紙錢產生的懸浮微粒，也能透過LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機，隨時隨地都能享受清新好空氣。

- 炎炎夏日，辛苦祭拜後一進家門，家中的沁涼空氣瞬間讓疲憊的身軀放鬆，身上沾染煙塵的衣物也需要徹底被洗淨。LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調讓消費者祭拜完後，回到家即可享受涼爽空氣，搭載空氣淨化系統可有效淨化髒污粉塵，保持家中的沁涼清新；LG TWINWash雙能洗洗衣機可將拜拜時沾染煙灰的衣物洗得乾乾淨淨，上下衣起洗，清潔更有效率；再搭配免曬衣乾衣機讓洗淨的衣物不需再次被普渡時產生在空氣中的煙灰汙染，消費者也無須擔心農曆七月晚上不能曬衣服的習俗，LG免曬衣乾衣機讓消費者不受時間限制，即使晚上也能隨時洗淨並曬乾衣物。

農曆七月就是要看驚悚片！ 和LG OLED TV一起享受夏日的刺激快感

在農曆七月最應景的娛樂活動就是看「驚悚片」，享受刺激的體驗LG 2019年大尺寸4K 電視讓消費者和家人好友一起在家挑戰驚悚電影，更有身歷其境的驚悚觀看體驗；LG OLED TV展現完美純粹的極致純黑，讓色彩更加飽和鮮明，完美呈現驚悚片的每個細節，讓消費者享受驚嚇值爆表的真實體驗，炎炎夏日也能在家享受視聽體驗帶來的刺激快感。LG 2019電視新品更支援Air Play2及HomeKit，消費者可透過手機從 Home App 或 Siri 操控 LG 電視，享受電影更便利直覺。

疑神疑鬼大NG！今夏輕鬆體驗智慧科技生活

LG 全系列家電搭載IoT物聯網 LG G8S ThinQ 隔空「手」控魔幻黑科技

農曆七月期間，千萬不要以為有人在搞鬼！LG全系列家電產品皆搭載IoT智慧家用物聯網功能，以 SmartThinQ App 為平台，串聯所有 LG 家電。讓消費者可以透過手機上的SmartThinQ App或是LG 2019 電視新品內建功能，就能輕鬆操控家中的大小家電，不論是清潔機器人或是冷氣，即使沒人在家也可以遠端啟動家中電器運作，提供消費者更便利美好的智慧家庭生活。LG G8S ThinQ 的Air Motion能夠以隔空手勢輕鬆操控，魔幻體驗讓行動生活更加直覺。

台灣LG電子攜手億電通國際推動「舊換新 有購G8」活動，即日起至2019年9月30日止，消費者只要至台灣LG官網下載活動APP，並完成指定舊機型號檢測與回收價格評估後，LG再送活動加碼金NT$2,000元，即可換購 G8SThinQ以及 LG 指定優質家電。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。