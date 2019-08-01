LG智慧家庭聯享節 精選父親節好禮 打造便利居家生活 消費滿額贈家電 每月加碼再抽旗艦手機LG G8S ThinQ

【2019年08月01日，台北訊】台灣擁有全球頂尖的科技實力，消費者對 3C 新品的使用率及接受度更是領先亞太各國，隨著科技的日新月異，LG 觀察到消費者在選購家電時，除了使用便利性之外，同時也會一併考量是否內建 WiFi 及支援物聯網功能。台灣 LG 電子身為全球家用電子產品領導品牌，全系列家電產品皆支援 IoT 物聯網功能，更因應消費者需求推出「智慧家庭聯享節」活動，提供超值優惠產品讓消費者開心帶回家！適逢即將到來的父親節，LG 更針對不同類型的老爸推薦精選商品，除了家電好禮大放送之外，更加碼抽旗艦手機，和全天下的爸爸一同歡慶父親節快樂 !

凡於2019/07/01至2019/11/30活動期間，購買LG指定Wi-Fi物聯網家電即享四大優惠，第一重「好禮送 獎不完」購買LG指定家電型號上網登錄或郵寄回函，即可兌換各式好禮，包含LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機、全家禮物卡、Litv 60天體驗券豐富好禮等；第二重「滿額送 買大送小」凡購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送LG小家電；第三重「月月送 登錄抽」購買指定家電至官網登錄即可抽 LG G8S ThinQ 智慧手機，購買 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調指定型號登錄可再抽華碩AI智慧音箱；第四重「LG電視家用物聯網，串連好生活」買2019全新物聯網電視，參加活動送22吋電競護眼螢幕(市價2,990元)。LG推出多項精美家電好禮，邀請消費者一同體驗智慧美好新生活，數量有限送完為止！

暖男老爸劃時代的家務救星 買LG指定冰箱、洗衣機、免曬衣乾衣機送全家禮物卡

LG InstaViewTM敲敲看門中門冰箱只要敲擊兩下鏡面玻璃面板，便可看到冰箱內部，快速方便拿取冰箱中的食材，讓食材新鮮度更持久，卓越性能加上時尚外型，讓下廚時光更加美好；LG TWINWashTM雙能洗洗衣機，業界首創上下一起洗設計，減少繁瑣的家事步驟，一機洗淨全家人的衣物；LG免曬衣乾衣機擁有低溫除溼式智慧乾衣技術，一年四季都可輕鬆乾衣，且能同時兼顧衣物殺菌、除螨，讓愛家的暖男老爸也可以輕鬆完成家務大小事！活動期間凡購買InstaViewTM敲敲看門中門冰箱或直驅變頻對開冰箱指定型號，即可兌換LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機或價值NT$1,000全家禮物卡。買LG TWINWashTM雙能洗組合送和免曬衣乾衣機搭配迷你洗衣機組合送，即可兌換LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機或全家禮物卡(價值最高NT$4,000)等豐富好禮。

品味老爸的質感居家生活

買LG Styler蒸氣輕乾洗機、DUALCOOL雙迴轉變頻空調送PuriCare 超淨化大白空氣清淨機

LG Styler 蒸氣輕乾洗機擁有獨特TrueSteam™蒸氣技術，透過衣架擺動功能來撫平衣物皺褶，更可有效消除過敏原及細菌，讓衣物常保如新；LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調搭載空氣淨化系統，讓家裡隨時保持沁涼健康好空氣，守護全家人的呼吸健康，讓追求質感生活的老爸擁有高級品味的居家空間。活動期間凡購買Styler蒸氣輕乾洗機與DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號即可兌換送LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機。

好禮滿額送 買大送小讓享樂老爸輕鬆享受居家美好時光

LG 2019 電視系列新品不只以絕美畫質及高規格創新技術領先業界，更全新推出智慧家用物聯網功能，可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置，炎炎夏日讓爸爸在家看電視，享受絕佳視聽饗宴，同時輕鬆操控家電。凡於2019/07/01至2019/11/30活動期間購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，同一張發票總金額達滿額禮門檻就送LG小家電，金額達120,000~149,999元可獲得清淨機AS401WWJ1乙台、金額達150,000~199,999元可獲得除濕機MD171QPK1乙台、金額達200,000元(含)以上可獲得吸塵器A9PSMOP2X乙台。

好禮買再抽 購買LG指定家電完成登錄 再抽LG G8S ThinQ

凡於2019/07/01至2019/11/30活動期間購買LG指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，就有機會獲得 LG G8S ThinQ 智慧型手機，每月抽出3名，總共15名獲獎名額。買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號再抽華碩AI智慧音箱。每月抽出10名中獎者，總共50名獲獎名額，越早購買，中獎機會越高，享受最優異的智慧影音與智慧家庭的全新體驗！

LG「智慧家庭聯享節」優惠活動 - 「好禮送 獎不完」

活動日期：2019/07/01-2019/11/30

活動內容：活動時間，購買LG指定型號家電即可獲得精選好禮或兌換精選好禮

活動網站：https://www.lg.com/tw/2019iotsp

贈品兌換說明： 線上登錄：於活動申請期間上網登錄購買商品資訊，註冊登錄同時需要上傳購買發票圖檔(請註明購買型號)及保證書圖檔，缺一不可，若缺上述任一資料將視同資格不符，無法登錄兌換成功。

申請期間 ：2019/7/1凌晨-2019/12/10 24:00止 以登錄網站系統時間為主。 郵寄回函：將贈品活動回函、發票正本(限個人使用購買發票)、保証書正本(需加蓋店章)，及個人資料告知事項暨同意書(需親筆簽名或蓋章)以掛號寄回。

申請期間 ：2019/7/1-2019/12/10以郵戳為憑。

活動辦法：

生活家電兌換送 產品類別 購買產品 好禮贈品 冰箱 InstaView 敲敲看門中門冰箱 /直驅變頻對開冰箱 指定型號 GR-DBF85S、GR-DBF80G、 GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QL88N -兌換送- LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機 直驅變頻對開冰箱 指定型號 GR-DL80SV、GR-DL80W、GR-DPL80N、 GR-DL80G、GR-DBF87GV、GR-DP78N、 GR-DB78N、GR-D82R、GR-DP78S、 GR-DB78G、GR-DB78W、GR-DBF80N、 GR-HL78M、GR-BL78M、GR-BL65M、 GR-BL65S、GR-HL65M、GR-BL78SV、 GR-DL88SV、GR-DL88W -兌換送- 全家禮物卡NT$1,000 蒸氣輕乾洗機 Styler 蒸氣輕乾洗機 指定型號 E523BR、E523WR、E523FR、E523MR -兌換送- LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機 DUALCOOL 雙迴轉 變頻空調 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 指定型號 LS-71DCO、LS-83DCO、LS-93DCO、LS-71DHP、LS-83DHP、LS-93DHP -兌換送- LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調 指定型號 LS-43ACO、LS-43AHP -兌換送- 全家禮物卡NT$3,000 空氣清淨機 LG PuriCareTM 360O空氣清淨機(單層) 指定型號 AS601DWT0、AS601DPT0 -兌換送- 移動式底座 LG PuriCareTM 360O空氣清淨機(雙層) 指定型號 AS951DWT0、AS951DPT0 -兌換送- 移動式底座

TWINWash雙能洗組合送和免曬衣乾衣機+迷你洗衣機組合送 購買產品 好禮贈品 洗衣機指定型號 F2721STWV F2721HTTV WD-S19TVC WD-S19TVD 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D250HV WT-D350W WT-D250HW -兌換送- LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機 洗衣機指定型號 WD-S17DVD WD-S18VCD 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$4,000 洗衣機指定型號 WD-S16VBD WD-S12GV WD-S12GW 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$3,000 洗衣機指定型號 WD-S17NRW WD-S17NBW WD-S18VBW 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D250HV WT-D350W WT-D250HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,500 洗衣機指定型號 WD-S105DW 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$2,000 洗衣機指定型號 WD-S105CW WD-S105CV 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$1,500 免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW WR-90TV 搭配迷你洗衣機指定型號 WT-D350V WT-D350W WT-D250HV WT-D250HW WT-D200HV WT-D200HW -兌換送- 全家 禮物卡NT$3,000

滾筒洗衣機+免曬衣乾衣機組合送 購買產品 好禮贈品 洗衣機指定型號 WD-S19TVC WD-S16VBD WD-S18VBW WD-S105DW WD-S105CV WD-S18VCD WD-S12GW WD-S12GV WD-S105CW 搭配免曬衣乾衣機指定型號 WR-90TW WR-90TV -兌換送- 全家禮物卡NT$2,500

LG「智慧家庭聯享節」優惠活動 - 「滿額送 買大送小」

滿額禮發票金額門檻 滿額禮 發票金額達120,000~149,999元 清淨機AS401WWJ1(一台) 發票金額達150,000~199,999元 除濕機MD171QPK1(一台) 發票金額達200,000元(含)以上 吸塵器A9PSMOP2X(一台)

LG「智慧家庭聯享節」優惠活動 - 「月月送 登錄抽」

活動日期：2019/07/01-2018/11/30

活動內容：活動期間買指定家電，上網LG官網完成”產品註冊登錄”即可參與LG G8S ThinQ抽獎，買冷氣再抽華碩 AI 智慧音箱。

登錄時間：2019/7/1凌晨-2019/12/10 24:00止 以登錄網站系統時間為主。

抽獎日期：08/05、09/04、10/04、11/06、12/11

公布得獎日期：08/07、09/05、10/07、11/08、12/13

抽獎名額： LG G8S ThinQ：每次抽出3名，共計15名 ASUS智慧音箱：每次抽出10名，共計50名

兌獎方式：

中獎名單統一於LG官網活動網頁公布，並於一週內以電話及email通知。中獎者需於通知後一週內檢附相關文件寄到【LG智慧家庭 聯享節】活動小組，未提供完全者視同放棄領獎權利，恕不另外通知。詳細活動辦法請見活動網站。

LG「智慧家庭聯享節」優惠活動 - 「LG電視家用物聯網，串連好生活」

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。