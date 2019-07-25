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史上最輕17吋筆電再升級 LG gram全系列完整到位 商務人士最佳利器 提供極「效」工作體驗
【2019年07月25日，台北訊】在輕薄筆電市場佔有一席之地的LG gram繼今年五月發表了全世界最輕的17吋筆電後，LG gram的卓越效能及輕薄外型廣受市場好評，台灣LG電子為了滿足行動商務人士的需求，於七月再推出搭載Intel® Core™ i7處理器的LG gram 17吋筆電，大幅提升筆電的整體效能，也讓LG gram的產品線更加完整，提供消費者更豐富多元的筆電選擇。
LG gram在台共推出14吋白色(Windows 10 Home)建議售價NT$41,900元；14吋銀色(Windows 10 Pro)建議售價NT$43,900元；15.6吋銀色及白色兩色(Intel Core i5)建議售價NT$43,900元；15.6吋銀色(Intel Core i7)建議售價NT$53,900元；17吋白色(Intel Core i5)建議售價NT$54,900元；17吋銀色(Intel Core i7)建議售價NT$59,900元。
台灣LG電子家庭娛樂產品部總監金祥均總監表示：「台灣LG電子觀察到行動商務人士的使用需求，除了輕薄好攜帶外，使用效能也是筆電選擇的一大重點。此次LG gram再升級，除了延續輕薄、續航力十足的特色外，更推出搭載Intel® Core™ i7處理器的17吋LG gram，大幅提升工作效率，提供所有消費者更美好的使用體驗。」
最強輕薄筆電問世 LG gram全系列產品完整到位
LG gram為滿足商務需求，推出全新17吋筆電搭載Intel® Core™ i7處理器，無論在文書處理、影音編輯或是遊戲娛樂體驗都有極佳的效能表現，且LG gram提供額外的SSD擴充插槽及記憶體擴充插槽，讓消費者可依照需求擴充，同時也支援雙通道記憶體，有效進行裝置的儲存及傳輸；此外，LG gram全系列產品配有指紋辨識解鎖功能，只要輕觸電源鍵，就能一指登入或重新喚醒在睡眠模式的筆電，無須擔心駭客攻擊或忘記密碼，大幅提升消費者在使用上的安全性及隱私。
搭載Intel®Core™ i7處理器 速度效率再升級
LG gram 17吋筆電搭載極高端效能核心處理器Intel® Core™ i7處理器，在高速處理所有作業的同時兼具低耗能特性。Intel® Core™ i7處理器有8M快取記憶體，處理頻率可高達4.60GHz，能順暢編輯圖像與影片、在各程式與視窗之間快速移動，輕鬆執行多工作業。而在娛樂體驗上能串流4K UHD影片、支援虛擬實境以及駕馭最大運算要求的遊戲，提供消費者銳利逼真的視覺效果、複雜的明暗處理，以及快速的畫面播放速率。同時Intel® Core™ i7處理器具有極高速的連線能力，無論在家中或戶外行動，從高解析度影片串流、反應速度超快的遊戲一直到快如閃電的下載速度，都能輕鬆處理。
雙通道記憶體與固態硬碟 雙倍提升工作效能
LG gram支援雙通道記憶體提供更快的速度，DDR4記憶體在處理大型影片或影像時提供極速效能；相較於一般的輕薄型筆電，LG gram提供更靈活的擴充性，其搭載的固態硬碟包含一內建的SSD，同時提供另一額外的插槽可依需求擴充更大儲存空間。LG gram17吋筆電內建16GB的記憶體以及512GB的儲存裝置，滿足消費者在資料儲存、工作處理及娛樂上的需求。
全系列搭載指紋辨識功能 安全性大幅提升
LG gram Z990全系列配有指紋辨識解鎖功能設計，只要輕觸電源鍵，就能一指登入或重新喚醒在睡眠模式的筆電，無須擔心駭客攻擊或忘記密碼，提升消費者在使用上的安全性及隱私，讓消費者在使用上更多了一份安心。
外出零負擔 商務人士最愛的「輕」「續」「效」一次帶著走
因應現今工作及商業模式轉變，「斜槓」、「多職」的工作型態已成為趨勢，在外多處工作需要輕薄便利攜帶筆電隨時移動；兼職要處理大量圖素影像的編輯需要極高效能；或是需要到處洽談業務，長時間在外需要電力充足的筆電；因此LG gram推出全世界最輕的17吋筆電，僅1340公克的重量，輕易就能隨身攜帶；LG gram全系列配備超大容量電池，17吋筆電在充飽電後能連續使用長達19.5小時；LG gram 15及17吋筆電更搭載Intel® Core™ i7處理器，全面提升筆電的工作效能。
方便攜帶 減「輕」負擔 精巧機身極致耐用
LG gram Z990系列以極致輕薄特色聞名業界，17吋筆電僅1340公克、15.6吋筆電僅1099公克、14吋更是只有995公克，讓消費者都能輕鬆攜帶外出。此外，LG gram全系列更通過美國軍規檢測MIL-STD-810G的嚴苛要求，包含衝擊、低壓、沙塵、高溫、低溫、震動、鹽霧等七項耐用性檢測，極致堅固耐用，安心自在使用。
外出首選 「續」航不間斷 不充電也能工作一整天
現今因「斜槓多職」的工作型態出現，最擔心工作長時電力耗損過快加上無法即時充電。LG gram Z990全系列搭載72Wh大容量電池，在充飽電時，17吋筆電可連續使用長達19.5小時，15.6吋筆電可連續使用21.5小時、14吋筆電更可以連續使用高達23.5小時，幾乎超過消費者一整天的工作時間，就算在外工作時，也無須擔心尋找插座的問題。
商務必備 極速「效」率展現 讓工作不卡關
全新LG gram 17吋筆電除了配備Intel® Core™ i7處理器外，更搭載WQXGA(2560x1600)高解析度的17吋極窄邊框大螢幕，16:10長寬比的螢幕畫面讓使用者在編輯工作時能一覽無遺。此外，LG gram配有完整傳輸介面，更支援最先進的Thunderbolt™ 3連接埠，前所未有的40 Gbps傳輸速度比USB 3.0快8倍，全面提升工作生產力及效率。
LG 17 FUN 一夏 gram禮好大
台灣LG電子為了回饋消費者對LG gram的支持，推出暑期優惠活動，即日起至9月15日止，凡於指定期間內購買LG gram極致輕薄筆電指定型號，並至LG官網登入，即可獲得限量優惠商品。
詳細活動辦法請參閱台灣LG電子官網：https://www.lg.com/tw/promotions/2019gramSP
LG gram 17吋
凡在指定期間內購買LG gram 17吋指定型號17Z990-V.AA56C2、17Z990-V.AA75C2，並至LG官網登入，即可獲得LG PuriCare™ Mini 隨身淨空氣清淨機-黑色(市價 NT$7,990)、LG gram限量訂製版17吋真皮皮套-黑紅撞色設計款(市價NT$4,000)與LG gram限量版原廠無線滑鼠(市價NT$1,500)，數量有限送完為止。
LG gram 2019年14吋及15吋
凡在指定期間內購買LG gram 2019年14吋及15吋指定型號((14Z990-G.AA53C2、14Z990-G.AP52C2、15Z990-G.AA52C2、15Z990-G.AA53C2、15Z990-V.AA75C2)，並至LG官網登入，即可獲得LG gram限量版原廠無線滑鼠 (市價NT$1,500)與KKTV 3個月VIP會員，數量有限送完為止。
LG gram Z990 規格表
型號
17Z990-V.AA75C2
17Z990-V.AA56C2
螢幕尺寸(型)
17吋
17吋
尺寸 (長x深x高)
380.6 x 265.7 x 15.1~17.4 mm
380.6 x 265.7 x 15.1~17.4 mm
重量
1340 g
1340 g
顏色
銀
白
售價
$59,900
$54,900
處理器
Intel® Core™ i7-8565U
Intel® Core™ i5-8265U
作業系統
Windows 10 Home
Windows 10 Home
顯示晶片
Intel UHD Graphic 620
Intel UHD Graphic 620
記憶體
8GB (DDR4 2400MHz) on board
+8GB (DDR4 2400MHz)
8GB (DDR4 2400MHz) on board
+ 1 個可擴充插槽
螢幕
17.0" WQXGA (2560x1600) IPS LCD
17.0" WQXGA (2560x1600) IPS LCD
儲存裝置
SSD
512 GB
512 GB
擴充性
支援M.2 2280介面PCI-e或SATA固態硬碟
支援M.2 2280介面PCI-e或SATA固態硬碟
連接
無線網路
Intel 雙頻無線網卡: AC 9560 2x2天線
(支援AGN及整合式藍牙)
Intel 雙頻無線網卡: AC 9560 2x2天線
(支援AGN及整合式藍牙)
有線網路
10/100 Megabit (RJ45 接頭)
10/100 Megabit (RJ45 接頭)
藍牙
BT 5.0
BT 5.0
音效
HD Audio with DTS Headphone-X
HD Audio with DTS Headphone-X
喇叭
立體聲喇叭 (Max. 1.5W x 2)
立體聲喇叭 (Max. 1.5W x 2)
輸入裝置
鍵盤
背光鍵盤+獨立數字鍵
背光鍵盤+獨立數字鍵
觸控
玻璃精準觸控板 (支援滾動及手勢)
玻璃精準觸控板 (支援滾動及手勢)
通訊埠
USB Type C™ (Thunderbolt™ 3) ,
USB 3.1 Gen.2 (x3),
Standard HDMI, Micro-SD, HP-Out,
(附RJ45轉接頭)
USB Type C™ (Thunderbolt™ 3) ,
USB 3.1 Gen.2 (x3),
Standard HDMI, Micro-SD, HP-Out,
(附RJ45轉接頭)
電池
72 瓦時，最長可達19.5小時續航力
72 瓦時，最長可達19.5小時續航力
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-gram-upgrade.html isCopied
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