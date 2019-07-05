2019 LG OLED TV 磅礡登場 創新技術再升級 77型大尺寸OLED TV傲視全球 領先業界搭載智慧家用物聯網 提供全新智慧家庭體驗

【2019年07月04日，台北訊】伴隨著消費者對於居家影音體驗需求日增，追求更高層次的感官享受，「大尺寸」與「高畫質」已經是電視選購的最重要考量。因應當今消費市場變化，LG今日宣布 2019 年 LG OLED TV 新品上市，推出 W9、E9、C9 三款OLED TV，更推出77型大尺寸OLED TV、大尺寸一奈米4K電視及UHD大尺寸電視等，滿足不同消費者的需求，帶來絕佳的視覺影音饗宴。LG全新推出2019電視系列新品，不只高規格創新科技領先業界，更加著重於消費者使用體驗，電視新品全新搭載智慧物聯網功能，化身「智慧家庭的家電中樞」，提供消費者最佳影音娛樂的視聽饗宴。

LG OLED TV新品上市，OLED65W9PWA建議售價NT$429,000元；OLED65E9PWA建議售價NT$219,900元；OLED77C9PWA建議售價NT$649,000元；OLED65C9PWA建議售價 NT$169,000元；OLED55C9PWA建議售價$109,000元。

台灣LG電子家電營銷部資深副總經理羅時景表示：「LG TV 無論在技術或是設計都領先業界，不斷推陳出新，在市場持續以第一名的成績，站穩全球消費性電子產品領導品牌的地位。LG OLED TV一直是全球消費者所關注及高度討論的產品，在整體銷售上也有亮眼的成績，為滿足現今消費者需求及市場的銷售趨勢，LG今年推出77型的大尺寸OLED TV，提供給消費者絕佳的視覺影音饗宴。2019 LG 電視新品除了在硬體規格上升級進化，更全新內建家用物聯網裝置，全方位滿足消費者的影音需求，帶來全新的使用體驗。」

LG OLED TV全球NO.1 新品全系列打造高階影音視聽饗宴

LG OLED 4K 物聯網電視採用LG獨家創新的 OLED 自體發光面板，透過8百多萬個獨立自體發光像素創造，展現完美且純粹的極致純黑，同時也讓每個色彩更加飽和鮮明，讓消費者享受畫面中隱藏的細節，享受如臨現場的真實體驗。LG OLED 4K 物聯網電視支援 LG 獨家四規 4K HDR，提供專業電影等級的視覺新體驗；配備第二代 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片(α9)，提供絕美細緻的畫面與色彩；杜比視覺 Dolby VisionTM 及杜比全景聲 Dolby Atmos® ，讓觀賞者享受身歷其境的影音雙重饗宴。

●業界唯一支援四規4K HDR 在家享受頂級劇院等級視覺畫面

LG OLED 4K物聯網電視全系列支援市面上全部HDR格式，實現卓越的影像體驗。LG 主要支援包括 Dolby Vision™杜比視覺調校、Advanced Technicolor HDR好萊塢專業調校、HDR 10 Pro 以及 HLG Pro廣播系統等四大規格，提供消費者專業電影製片等級的高規格視界，感受如臨現場的專業頂級色彩表現。

●第二代 AI 影音處理晶片(α9) 三大 AI 科技沉浸壯觀的視聽體驗

LG OLED 4K 物聯網電視全系列搭載升級版第二代 OLED 電視專用AI影音處理晶片(α9)，大幅提升深度學習AI演算法，透過三大 AI 科技創造出最細緻的影像和量身打造的音效。AI 影像升級後，可將輸入的畫質內容轉換成更清晰的影像；AI 音效升級將2.0聲道轉換成虛擬5.1聲道，提供劇院般的音效享受；AI 亮度控制，讓電視不受環境明暗影響，黑暗畫面細節可更清楚呈現。

●杜比視覺Dolby VisionTM及杜比全景聲Dolby Atmos® 劇院級雙重享受

LG OLED 4K 物聯網電視全系列搭載杜比視覺 Dolby VisionTM及杜比全景聲 Dolby Atmos®，使畫面和聲音最佳化，讓消費者觀看電視時，也能擁有驚艷畫面與環繞音效的雙重Dolby享受。

●簡約時尚美型設計 完美詮釋精品家電藝術質感

LG OLED TV W9 僅有 0.4 公分的纖薄機身，完美無瑕地融入居家空間，打造極簡空間美學；LG OLED TV E9 以懸浮式透明底座增添時尚氛圍，更展現俐落優雅的簡約之美；LG OLED TV C9 以金屬質感設計，獨特的彎月型優雅底座結合雅致的極窄邊框，自然融入居家裝潢及擺設，將藝術與科技再次完美結合；此外，全系列內建多種畫廊模式，讓消費者依照不同氛圍及空間設計，置換各式知名景點圖片，隨時變換室內情境，享受身歷其境的生活情調。

引領大尺寸電視市場 磅礡視界完美呈現

台灣LG電子觀察到當今市場趨勢，消費者對於大尺寸電視的需求持續增加，帶動銷售動能穩定成長。為因應消費市場的變化，LG 不斷推陳出新，並持續提升產品的技術與規格，身為全球消費性電子產品的領導品牌，LG 今年以創新科技及優異面板技術，全新推出77 型 OLED TV C9，結合極致影像畫面與絕佳硬體規格，完美詮釋消費者對大尺寸電視的想像與期待。為滿足不同消費者的需求，同步推出86型及75型 LG UHD 4K 物聯網電視，搭載直下式 LED 背光技術呈現最佳影像畫面；75型LG NanoCell一奈米4K物聯網電視搭載全陣列直下式LED背光加上專業進階版區域控光技術，展現卓越的對比畫質，呈現正確真實的影像內容。

獨家科技提供便利生活 智慧家庭全新體驗

隨著OTT網路串流影音蓬勃發展以及娛樂需求多元化，電視的智慧聯網功能是一大重點，LG 2019年全系列電視搭載直覺好操作的家用物聯網裝置，可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置。另外，下半年預計支援 Apple AirPlay2 及 HomeKit，使用者可從Home App或Siri操控LG電視。

●家用物聯網裝置 輕鬆操控連網家電超智慧

2019 升級全新家用物聯網裝置，透過下載 LG SmartThinQ 手機 App 串聯家中的LG連網家電，就能使用智慧滑鼠遙控器在 LG 2019 全系列電視上控制或查詢 LG 連網家電狀態，亦可控制取得 OCF 認證的其他品牌裝置，讓消費者體驗更便利的家電串聯整合，實現未來智慧居家生活。

由首頁選單進入，點選「家庭設定畫面」將出現各個家電聯結畫面：

- 點選啟動「掃地機器人」，即可開始進行家中環境清潔。

- 點選啟動「LG PuriCare™ 360°空氣清淨機」，清淨循環扇隨即向上立起，將乾淨的空氣吹送到家中各個角落。

●智慧滑鼠遙控器 游標操作快速瀏覽好方便

全系列 LG 電視搭配智慧滑鼠遙控器，能整合家中的機上盒及電視，輕鬆快速的瀏覽各式節目；中文語音輕鬆搜尋 Youtube 及網頁，支援 360VR 影片及手機鏡射。LG 電視以更簡易的操作方式，帶給家庭成員輕鬆趣味的娛樂體驗。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。