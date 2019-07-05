We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
2019 LG OLED TV 磅礡登場 創新技術再升級 77型大尺寸OLED TV傲視全球 領先業界搭載智慧家用物聯網 提供全新智慧家庭體驗
【2019年07月04日，台北訊】伴隨著消費者對於居家影音體驗需求日增，追求更高層次的感官享受，「大尺寸」與「高畫質」已經是電視選購的最重要考量。因應當今消費市場變化，LG今日宣布 2019 年 LG OLED TV 新品上市，推出 W9、E9、C9 三款OLED TV，更推出77型大尺寸OLED TV、大尺寸一奈米4K電視及UHD大尺寸電視等，滿足不同消費者的需求，帶來絕佳的視覺影音饗宴。LG全新推出2019電視系列新品，不只高規格創新科技領先業界，更加著重於消費者使用體驗，電視新品全新搭載智慧物聯網功能，化身「智慧家庭的家電中樞」，提供消費者最佳影音娛樂的視聽饗宴。
LG OLED TV新品上市，OLED65W9PWA建議售價NT$429,000元；OLED65E9PWA建議售價NT$219,900元；OLED77C9PWA建議售價NT$649,000元；OLED65C9PWA建議售價 NT$169,000元；OLED55C9PWA建議售價$109,000元。
台灣LG電子家電營銷部資深副總經理羅時景表示：「LG TV 無論在技術或是設計都領先業界，不斷推陳出新，在市場持續以第一名的成績，站穩全球消費性電子產品領導品牌的地位。LG OLED TV一直是全球消費者所關注及高度討論的產品，在整體銷售上也有亮眼的成績，為滿足現今消費者需求及市場的銷售趨勢，LG今年推出77型的大尺寸OLED TV，提供給消費者絕佳的視覺影音饗宴。2019 LG 電視新品除了在硬體規格上升級進化，更全新內建家用物聯網裝置，全方位滿足消費者的影音需求，帶來全新的使用體驗。」
LG OLED TV全球NO.1 新品全系列打造高階影音視聽饗宴
LG OLED 4K 物聯網電視採用LG獨家創新的 OLED 自體發光面板，透過8百多萬個獨立自體發光像素創造，展現完美且純粹的極致純黑，同時也讓每個色彩更加飽和鮮明，讓消費者享受畫面中隱藏的細節，享受如臨現場的真實體驗。LG OLED 4K 物聯網電視支援 LG 獨家四規 4K HDR，提供專業電影等級的視覺新體驗；配備第二代 OLED 電視專用 AI 影音處理晶片(α9)，提供絕美細緻的畫面與色彩；杜比視覺 Dolby VisionTM 及杜比全景聲 Dolby Atmos® ，讓觀賞者享受身歷其境的影音雙重饗宴。
●業界唯一支援四規4K HDR 在家享受頂級劇院等級視覺畫面
LG OLED 4K物聯網電視全系列支援市面上全部HDR格式，實現卓越的影像體驗。LG 主要支援包括 Dolby Vision™杜比視覺調校、Advanced Technicolor HDR好萊塢專業調校、HDR 10 Pro 以及 HLG Pro廣播系統等四大規格，提供消費者專業電影製片等級的高規格視界，感受如臨現場的專業頂級色彩表現。
●第二代 AI 影音處理晶片(α9) 三大 AI 科技沉浸壯觀的視聽體驗
LG OLED 4K 物聯網電視全系列搭載升級版第二代 OLED 電視專用AI影音處理晶片(α9)，大幅提升深度學習AI演算法，透過三大 AI 科技創造出最細緻的影像和量身打造的音效。AI 影像升級後，可將輸入的畫質內容轉換成更清晰的影像；AI 音效升級將2.0聲道轉換成虛擬5.1聲道，提供劇院般的音效享受；AI 亮度控制，讓電視不受環境明暗影響，黑暗畫面細節可更清楚呈現。
●杜比視覺Dolby VisionTM及杜比全景聲Dolby Atmos® 劇院級雙重享受
LG OLED 4K 物聯網電視全系列搭載杜比視覺 Dolby VisionTM及杜比全景聲 Dolby Atmos®，使畫面和聲音最佳化，讓消費者觀看電視時，也能擁有驚艷畫面與環繞音效的雙重Dolby享受。
●簡約時尚美型設計 完美詮釋精品家電藝術質感
LG OLED TV W9 僅有 0.4 公分的纖薄機身，完美無瑕地融入居家空間，打造極簡空間美學；LG OLED TV E9 以懸浮式透明底座增添時尚氛圍，更展現俐落優雅的簡約之美；LG OLED TV C9 以金屬質感設計，獨特的彎月型優雅底座結合雅致的極窄邊框，自然融入居家裝潢及擺設，將藝術與科技再次完美結合；此外，全系列內建多種畫廊模式，讓消費者依照不同氛圍及空間設計，置換各式知名景點圖片，隨時變換室內情境，享受身歷其境的生活情調。
引領大尺寸電視市場 磅礡視界完美呈現
台灣LG電子觀察到當今市場趨勢，消費者對於大尺寸電視的需求持續增加，帶動銷售動能穩定成長。為因應消費市場的變化，LG 不斷推陳出新，並持續提升產品的技術與規格，身為全球消費性電子產品的領導品牌，LG 今年以創新科技及優異面板技術，全新推出77 型 OLED TV C9，結合極致影像畫面與絕佳硬體規格，完美詮釋消費者對大尺寸電視的想像與期待。為滿足不同消費者的需求，同步推出86型及75型 LG UHD 4K 物聯網電視，搭載直下式 LED 背光技術呈現最佳影像畫面；75型LG NanoCell一奈米4K物聯網電視搭載全陣列直下式LED背光加上專業進階版區域控光技術，展現卓越的對比畫質，呈現正確真實的影像內容。
獨家科技提供便利生活 智慧家庭全新體驗
隨著OTT網路串流影音蓬勃發展以及娛樂需求多元化，電視的智慧聯網功能是一大重點，LG 2019年全系列電視搭載直覺好操作的家用物聯網裝置，可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置。另外，下半年預計支援 Apple AirPlay2 及 HomeKit，使用者可從Home App或Siri操控LG電視。
●家用物聯網裝置 輕鬆操控連網家電超智慧
2019 升級全新家用物聯網裝置，透過下載 LG SmartThinQ 手機 App 串聯家中的LG連網家電，就能使用智慧滑鼠遙控器在 LG 2019 全系列電視上控制或查詢 LG 連網家電狀態，亦可控制取得 OCF 認證的其他品牌裝置，讓消費者體驗更便利的家電串聯整合，實現未來智慧居家生活。
由首頁選單進入，點選「家庭設定畫面」將出現各個家電聯結畫面：
- 點選啟動「掃地機器人」，即可開始進行家中環境清潔。
- 點選啟動「LG PuriCare™ 360°空氣清淨機」，清淨循環扇隨即向上立起，將乾淨的空氣吹送到家中各個角落。
●智慧滑鼠遙控器 游標操作快速瀏覽好方便
全系列 LG 電視搭配智慧滑鼠遙控器，能整合家中的機上盒及電視，輕鬆快速的瀏覽各式節目；中文語音輕鬆搜尋 Youtube 及網頁，支援 360VR 影片及手機鏡射。LG 電視以更簡易的操作方式，帶給家庭成員輕鬆趣味的娛樂體驗。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子家庭娛樂公司】
LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-oled-tv-2019.html isCopied
paste