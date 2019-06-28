LG G8SThinQ旗艦機皇魔幻登台 引領智慧行動潮流 全新ToF技術「手」創魔力科技 最強超廣角137度超霸屏 LG Q60同步登場 地表超狂冠軍價 輕鬆擁有旗鑑3鏡頭



【2019年06月28日，台北】台灣 LG 電子今日宣布，全球首款能以手勢隔空操控並擁有多元獨創功能的旗艦機皇 LG G8SThinQ 正式登台，「手」創智慧魔力科技將為消費者帶來前所未有的創新黑科技魔幻體驗。LG G8SThinQ 搭載 ToF 飛時測距技術，消費者無需觸碰手機即可輕鬆操作多種手機常用功能，並擁有更進化的手機使用安全性，同時結合三主鏡頭與 ToF Z鏡頭，全面升級影像拍攝體驗。LG Q60 也同步上市，在中階機款上搭載多種旗艦機種功能的全新機款，包括備受消費者喜愛的三主鏡頭配置及AI智慧相機，同時還有提升音效品質的 DTS:X 3D 環繞音效技術，創新的 YouTube Live 一鍵直播更能夠滿足人人都想當網紅的心願，消費者更能以優質的價格完整感受頂級規格的影音饗宴，滿足對於智慧行動生活的各種需求。

LG G8SThinQ 共推出鏡面黑與鏡面藍兩色，建議售價 NT$23,900元，7月1日起將於中華電信以及神腦、聯強經銷通路同步開賣；搭配中華電信大4G購機方案，月付1,399元，30個月租期，專案價9,990元。LG Q60 推出全新極光黑及全新摩洛哥藍兩色，建議售價NT$4,990元，7月1日起將於中華電信以及神腦、聯強經銷通路同步推出。

同時響應新機上市，台灣LG電子攜手億電通國際推動「舊換新 有購G8」活動，即日起至2019年9月30日止，消費者只要至台灣LG官網下載活動APP，並完成指定舊機型號檢測與回收價格評估後，LG再送活動加碼金NT$2,000元，即可換購 G8SThinQ以及LG指定優質家電。

台灣 LG 電子董事長宋益煥表示：「智慧行動裝置日新月異，LG G 系列手機自推出以來不斷推陳出新，每每皆以創新科技震撼市場，同時滿足消費者希望能擁有具備獨創性的完美影音體驗的智慧新機選擇；LG G8SThinQ為業界首支搭載 ToF 飛時測距技術於隔空操作的智慧型手機，能夠以隔空手勢輕鬆操作手機多種功能，魔幻體驗更加直覺地享受行動生活，結合強大的影音技術與 LG 引以為傲的超廣角鏡頭，將帶領消費者引領智慧行動市場科技潮流。」

獨家搭載ToF飛時測距技術 隔空「手」控魔幻黑科技



LG G8SThinQ「手」創智慧魔力科技，為市面首支搭載 ToF 飛時測距技術於隔空操作的智慧型手機，帶來創新的 Air Motion 隔空手勢操作功能，消費者只要以簡單手勢不需觸碰即可進行操控，使用便利性大大提升，同時具備 Multi ID 識別功能，除了標準的指紋、3D 臉部辨識外還新增了以靜脈辨識的方式解鎖手機，增加使用智慧型手機的安全性；而手勢隔空操作的酷炫體驗以及多樣化的解鎖方式，讓消費者化身智慧行動魔法師，不論是洗澡、開車、或任何不方便接聽電話的狀況下，都能夠輕鬆便利的操控手機，真正引領智慧行動科技潮流。

●Air Motion 隔空手勢操作 直覺操控智慧魔力

LG G8SThinQ 搭載全新 ToF 飛時測距技術，消費者能以 Air Motion 隔空手勢操作功能直接操控手機，只要將手掌置於 LG G8SThinQ 正面的 ToF Z鏡頭上方 6 至 12 公分處的位置，即可進行感應，再將手指輕輕抓起，即可以簡單手勢方式進行消費者自訂的指定功能，如打開特定應用程式、快速螢幕截圖、播放音樂或調整音量大小，消費者宛如身具智慧魔力，不用接觸手機即可隔空操作各項常用功能，感受行動裝置全新一代的操作體驗。

●Multi ID 識別 個人化解鎖全面升級更安全

LG G8SThinQ 是首支能以靜脈識別進行解鎖的智慧型手機，並且運用其他生物識別技術，以 ToF Z鏡頭透過 3D 臉部辨識、指紋辨識等方式解鎖手機，結合原有的密碼解鎖以及圖形解鎖功能，Multi ID 識別全面到位，讓個人化解鎖方式更加方便，而先進的 ToF Z鏡頭使用紅外線檢測方式，在黑暗中也能輕鬆進行臉部辨識，即使使用同一人照片也無法解除手機鎖定，多重防護加上無法仿造的靜脈識別技術，達到智慧型手機安全性全面升級。

3重鏡頭結合 ToF Z鏡頭 完美捕捉多元影像

137° 最強超廣角霸氣回歸 開闊視野完美拍



LG G8SThinQ 延續備受推崇的三主鏡頭配置，包括 1200 萬畫素、78°、f/1.8 光圈的標準鏡頭、能夠達到 5 倍數位變焦的 1200 萬畫素、48°、f/2.6 光圈的 Tele 遠距鏡頭，以及 LG 最引以為傲的 1300 萬畫素，霸氣高達137°、f/2.4 光圈的最強超廣角鏡頭；同時配備雙前鏡頭，包括 800 萬畫素、80°、f/1.9 光圈的一般鏡頭以及全新的 ToF Z鏡頭，全面升級消費者的手機影像拍攝體驗。透過三顆主鏡頭，消費者能夠在同一個位置以不同角度，拍出三種不同視野的絕佳影像，不論是近距離的影像主體或是開闊的山河景緻，都能輕鬆捕捉；同時經由嶄新的 ToF Z鏡頭，自拍肖像模式全新進化，能夠輕鬆拍出具有立體感的生動影像，消費者在人氣打卡點拍攝自拍美照時，能夠更加自然。

●137° 最強超廣角鏡頭霸氣回歸 三主鏡頭一次捕捉完美景象

LG G8SThinQ 的最強超廣角鏡頭霸氣回歸，拍攝角度提高至 137°，團體出遊時的紀念合照或是遼闊壯麗的美景都能輕鬆捕捉，拍照時還能同時以標準鏡頭以及 Tele 遠距鏡頭進行三重影像預覽，能夠讓消費者自由選擇最佳視角，也能夠以三重拍攝方式不同角度的影像製作成 GIF 檔案，簡單創作獨家創意照片。

●肖像模式全面進化 自拍美照生動自然

結合 ToF 飛時測距技術的全新 Z 鏡頭能夠精確測量，精準辨識主體與背景距離，使拍出來的照片或影像更加立體清晰，並內建 3D 聚光燈可檢測面部曲率，在拍攝時自動偵測臉部位置，並判斷光線狀況，逆光狀態下能夠透過 3D 聚光燈自動補光，創建自然陰影跟臉部明亮效果，將光線調整到最佳拍攝效果，將 LG G8SThinQ 變身自拍神器，隨時隨地拍出生動美照。

●全新影片肖像模式 影像錄製更加立體

透過肖像模式在錄製影片時也能夠辨識背景與拍攝主體的距離，自動產生景深及背景糊焦效果，不用後製也能凸顯重點主角，精準抓住目光，並內建媲美專業級的攝影穩定器，即使在騎自行車或跑步的情況下也能高清晰錄製影片，消費者只要簡單操作就能清楚記錄下每一個重要生活點滴。

●AI 相機化身智慧雙眸 拍出美麗出色好眼光

LG G8SThinQ 搭載最新 AI CAM 3.0，透過人工智慧技術，自動辨識鏡頭中物體，不論是壯麗美景或細緻人像，輕鬆捕捉每個照片重點主體特色，結合 AI 構圖建議，細膩刻劃每一張出色照片，仿彿雙眼直覺看到的景象般真實又生動。

寬廣大螢幕結合專業音效技術 視聽感官無比震撼

LG G8SThinQ 採用 6.2 吋 18.7:9 的 FHD+ OLED 寬廣大螢幕 (解析度達 2,248x1,080，內嵌式觸控顯示器)，提供消費者近乎真實色彩的擬真畫質與更寬闊的視覺感官。並配備 3D 環繞音效技術，可以將雙聲道清晰分離，能夠將影片中的聲音如臨現場一般的原音重現，不論是追劇、看電影、觀看演唱會影片或是激戰手遊，都能盡情享受在每個畫面跟音效帶來的震撼感動。

●6.2吋 18.7:9 FHD+ OLED 螢幕 視覺饗宴精彩動人

LG G8SThinQ 搭載能呈現絕佳影像品質與絕美色彩體驗，具有 6.2 吋 18.7:9 的 FHD+ OLED 寬廣大螢幕，讓每個畫面都清晰呈現、色彩都精準展現，開闊的影像視野讓消費者擁有前所未有的影像體驗。

●3D 環繞音效 震撼聽覺聲歷其境

LG G8SThinQ 的 3D 立體環繞音效能從手機頂部和底部的喇叭共同發聲，將雙聲道的音樂清晰分離，同時以 LG 獨創的 DTS：X 3D 環繞音效技術和 Ｍeridian 數位音效專家共同合作，調整並擴大音場，消費者聆聽音樂時彷彿感受親臨現場辦震撼，每一個音色都能細膩呈現。

金屬鏡面機身輕薄有型 全方位防護堅實耐用

LG G8SThinQ 以精緻工藝美學打造迷人鏡面設計，機身結合金屬與 2.5D 曲面玻璃呈現光滑優雅的完美弧形，不僅提供更加時尚風格，操作上更加輕鬆好持握，同時搭配 IP68 防水防塵及 MIL-STD 810G 美國軍規防護認證，不論是到沙灘中戲水或是下雨天中使用等嚴酷環境都不怕，全方位防護更加安心耐用。

●金屬邊框結合玻璃鏡面背蓋 打造輕薄型動時尚

機身重量僅 180g 輕薄有型，機身呈現光滑鏡面，背面以康寧第六代強化玻璃材質包覆機體，並採去 2.5D 曲面金屬設計，輕鬆持握好操作，更加符合人體工學設計。

●IP68防水防塵等級 全方位防護更安心

LG G8SThinQ 滿足 IP68 防水防塵等級設計，再嚴酷的環境都不怕，不論是狂風暴雨的颱風天或是炎炎夏日海灘戲水，各種情境都能安心使用，提供周全的全方位防護。

●MIL-STD810G美國軍規認證 展現強大防護力

LG G8SThinQ 採用薄型外框與無接縫設計，機身結構經過強化更加堅固，全機通過 MIL-STD810G美國軍規嚴厲的摔落測試，認證手機堅實防護能力，不用擔心因為手機碰撞或掉落產生螢幕破裂或外觀的損壞，更加耐用好放心。

LG Q60搭載旗艦影音功能 輕鬆享受智慧行動生活

LG Q60 配備 6.26 吋 HD+極致大螢幕(解析度達 1,520x720，內嵌式觸控顯示器)，感受寬廣視界，同時結合多樣旗艦功能，包括三主鏡頭配置、AI 智慧技術、 DTS：X 3D 環繞音效、MIL-STD 軍規防護以及首創符合時下潮流的YouTube Live超潮一鍵直播功能，消費者可以隨時隨地分享趣味生活影音，搖身一變潮流網紅，滿足消費者各種對於智慧行動生活的需求，輕鬆享受智慧行動生活。

●極致迷人設計外型 水滴前鏡頭配置盡顯潮流

LG Q60 機身以金屬框架結合 2.5D 微曲弧面玻璃，流線型的外型設計提供絕佳持握手感，螢幕頂端前鏡頭採取水滴型開孔設計，螢幕視覺完整呈現更潮流。全機通過 MIL-STD810G 美國軍規的嚴格認證，在各種情況下都能安心使用。

●旗艦影音饗宴 影像故事與聽覺饗宴全面升級

LG Q60 搭載三重鏡頭配置，包括 1600 萬畫素、76° 的標準鏡頭、200 萬畫素、83° 的肖像鏡頭以及 500 萬畫素、120° 的超廣角鏡頭，結合 AI 智慧相機，輕鬆紀錄影像生活，直接開啟相機模式 YouTube Live 功能，快速分享趣味影音，為熱愛社群分享的網路世代提供便利選擇；並內建 DTS: X 3D 環繞音效，配戴耳機時即可體驗宛如電影般的震撼視聽。

LG G8SThinQ 新機上市 「舊換新 有購G8」輕鬆購機更智慧

LG首次手機舊換新活動登場，不限手機品牌，歡迎一起參與「舊換新 有購G8」活動，消費者可透過專屬APP檢測並評估指定機型價格，再享 LG 活動加碼金NT$2,000元，無須出門即可輕鬆換購 G8SThinQ 以及 LG 指定優質家電。

「舊換新 有購G8」活動辦法

●活動日期：即日起至2019年09月30日

●活動資格：符合LG活動網頁指定回收機型，下載舊機專屬檢測APP完成評估即可參加。

●活動說明：依照檢測APP指示完成評估並計算回收價格，LG再加碼贈送NT$2,000元，及可換購LG G8SThinQ或指定家電。

●詳細活動網頁：https://www.lgevent-tw.com/mobile-devices/2019/replacement

●登錄進度查詢 : 請至活動網頁「進度查詢」 輸入相關資料查詢。

●活動專線：

本活動相關辦法及已完成訂單的配送查詢，請洽億電通國際活動專線

(02) 2651-9319。(客服服務時間：周一~周五上午09: 00 ~12:00下午1:00~06: 00)

其它產品相關查詢，請洽台灣LG電子客服專線

0800-898-899，行動電話請改撥 (02) 2162-1196(客服服務時間：周一~周五上午08:30~晚上08:00 。)

貼心手機到府收送維修服務

即日起LG手機提供貼心到府收送維修服務，消費者可透過三種不同方式進行預約申請，包含LG官網線上申請、Line 線上客服及來電進行報修預約，預約完成後由物流到府取件，輕鬆便利。

●LINE線上客服ID：@xou5836o

●市話報修專線 : 0800-898899 ，行動電話請改撥 (02)2162-1196

●LG官網預約申請：https://www.lg.com/tw/support

【LG G8SThinQ規格表】

機種 LG G8SThinQ 建議售價 NT$ 23,900元 顏色 鏡面黑、鏡面藍 尺寸 155.3mm x 76.6mm x 7.99mm 重量 180g 顯示器 6.2 吋 FHD+ OLED 內嵌式觸控顯示器(1,080 x 2,248 piexl) 處理器 Qualcomm® Snapdragon™ 855 (SDM855) 作業系統 Android 9.0 SIM卡類型 Nano SIM (4G+4G) 儲存空間 RAM：6GB / ROM：128GB 擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 2G：850/900/1800/1900 MHz 3G：850/900/1700/1800/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/700(B12)/700(B17)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1700(B4)/ 1800(B3)/1900(B2)/1900(B39)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/2600(B38)/2600(B41) MHz 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP USB介面：Type C (Micro USB 2.0)/隨身碟功能OTG LG Bridge / Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac 相機功能 三主鏡頭： 1200萬畫素(標準78度,F1.8) 1300萬畫素(Super Wide超廣角137度,F2.4) 1200萬畫素(Tele遠距48度,F2.6) 最高100連拍，可製作GIF檔 前鏡頭： 800萬畫素(80度, F1.9) ToF Z鏡頭38528(224x172)(80度)

可20連拍，可製作GIF檔 自動/專業相機/專業影片/Cine Video/美食/慢動作/全景拍攝/閃爍跳格剪接/AI相機/肖像/Cine Shot/Story Shot/Google Lens/工作室/夜景/Steady cam/YouTube Live 電池 3,550 mAh原廠鋰電池(不可替換) 其他功能 3D臉部辨識/靜脈辨識/指紋辨識/圖案解鎖/PIN碼、密碼、滑動解鎖/A-GPS, GLONASS/飛航模式/Wi-Fi無線基地台/無線充電/NFC傳輸

【LG Q60規格表】

機種 LG Q60 建議售價 NT$ 4,990元 顏色 全新極光黑、全新摩洛哥藍 尺寸 161.3 x 77.0 x 8.75 mm 重量 173g 顯示器 6.26 吋 HD+FullVision 內嵌式觸控顯示器(1,520 x 720 piexl) 處理器 MT6762 2.0GHz Octa core八核心處理器 作業系統 Android 9.0 SIM卡類型 Nano SIM (4G+4G) 儲存空間 RAM：3GB / ROM：64GB 擴充槽：miscroSD記憶卡(最高支援2TB) 通訊協定 2G：850/900/1800/1900 MHz 3G：850/900/1900/2100 MHz LTE：700(B28)/800(B20)/850(B5)/900(B8)/1800(B3)/2100(B1)/2300(B40)/2600(B7)/ 2600(B38)/2600(B41) 傳輸介面 藍牙(Blue Tooth)：5.0/A2DP USB介面：Type B (Micro USB 2.0)/隨身碟功能OTG LG Bridge / Wi-Fi：802.11 a / b / g / n / ac 相機功能 三主鏡頭： 1600萬畫素(標準鏡頭76度, F2.0) 200萬畫素(肖像鏡頭83度, F2.4) 500萬畫素(廣角鏡頭120度, F2.2) 最高30連拍，可製作GIF檔 前鏡頭： 1300萬畫素(標準鏡頭78度, F2.0)

20連拍，可製作GIF檔 自動/美食/閃爍跳格剪接/AI相機/肖像/Google Lens/內建補光燈/自拍定時器 電池 3,500 mAh原廠鋰電池(不可替換) 其他功能 指紋辨識、圖案解鎖、PIN碼、密碼、滑動解鎖/A-GPS, GLONASS/飛航模式/Wi-Fi無線基地台/FM收音機

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG行動通訊公司簡介】

身為全球行動通訊與穿戴式裝置產業領導品牌的LG行動通訊公司，以尖端科技與創新設計的能力提供全球消費者更具品質的行動通訊經驗。LG持續在顯示器、相機光學元件、音訊與電池等領域開發具有高度競爭力的核心科技，打造符合全球各地不同使用者需求與生活型態的手持與穿戴式裝置。LG力求提供超越傳統智慧型手機的行動體驗。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。