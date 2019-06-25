LG SIGNATURE 打造Dream Home未來夢想之家 以科技成就藝術品味家電 LG SIGNATURE與Jaguar Land Rover Studio 完美展現未來智慧生活體驗

【2019年06月25日，台北】LG頂級家電品牌LG SIGNATURE今日(6/25)於微風南山Jaguar Land Rover Studio打造LG SIGNATURE Dream Home未來夢想之家。LG SIGNATURE透過「The Art of Essence以藝術為名」的品牌精神，將前瞻科技融合簡約設計，並以物聯應用提升操作便利性，完美創造出如藝術品般的頂級智慧家電，要讓消費者享受無與倫比的居家生活體驗；而這正與英國豪華汽車品牌Jaguar Land Rover的品牌理念不謀而合，Jaguar Land Rover致力於將未來創新科技與極致工藝作結合，讓汽車科技突破工業技術，打造具有優異性能與超脫想像的車款；而這次的JAGUAR LAND ROVER STUDIO 則以「未來」為設計核心概念，運用大量LED照明與光影線條，搭配高解析度螢幕牆創造充滿未來感與科技感的空間氛圍，完美演繹獨步全球車壇的未來感造車工藝。LG SIGNATURE Dream Home結合兩個頂級品牌的概念，透過豪華車款與智慧家電，由外而內打造直覺式的科技品味生活體驗，開創嶄新的生活新境界。

台灣LG電子家電營銷部資深副總羅時景表示：「LG SIGNATURE自去年九月上市以來，台灣市場反應超過預期，消費者詢問度踴躍，消費者品牌認知已超過30%以上。台灣作為LG SIGNATURE亞洲布局的重點國家之一，我們相當看好台灣頂級家電消費市場，此次打造LG SIGNATURE Dream Home即是要展現LG SIGNATURE創新科技與簡約設計的融合，呈現品味居家的極致體驗；未來LG也會持續滿足消費者對頂級家電的追求，為大家帶來突破框架的不凡生活體驗。」

LG SIGNATURE探索智慧家電本質 用科技為頂級家電寫下嶄新註釋

LG SIGNATURE以「The Art of Essence」以藝術為名，忠於本質締造經典，作為品牌概念追求，全系列除了採用簡約藝術設計來體現極致美學生活以外，對於產品功能更是講究，集結了頂級材質及卓越性能，回歸家電功能最優化的消費者使用本質，利用創新科技及產品設計，帶給消費者更直覺、人性化的優質居家生活體驗。LG SIGNATURE系列擁有WiFi物聯網科技應用，讓使用者可以使用Smart ThinQ App隨時遠端操控機器，透過更即時的產品反饋連結生活，體現完美智慧品味。LG SIGNATURE系列目前在台上市包括電視、冰箱、洗衣機三款產品。

LG SIGNATURE OLED TV W9 打造身歷其境的影音體驗

LG SIGNATURE OLED TV W9以簡潔卻撼動人心的視覺讓消費者看見驚艷，搭載超薄4毫米OLED面板，Wallpaper纖薄設計能夠無暇服貼於牆面，如藝術品般與裝潢合而為一，展現非凡美學風格；全新α9智慧亮彩影像晶片，呈現最真實的原色，彰顯細膩畫質。獨立SoundBar在開啟電視時會隨之升起，帶來360度絕佳環繞音質感受，透過絕美化質與頂尖音效的相輔相成，LG SIGNATURE OLED W9為消費者打造家庭劇院般的沉浸式影音體驗。同時具備ThinQ AI連網智慧娛樂平台，搭配智慧滑鼠遙控器，消費者可以輕鬆直覺地操作電視，更以最大限度降低藍光，大幅提升觀眾的舒適度並降低眼睛疲勞，為家庭娛樂帶來美好體驗。LG SIGNATURE OLED TV W9建議售價 $429,000。

LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱 開創超越想像的廚房體驗

LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱保留美味的本質，為生活獻上極致鮮美的豐富饗宴，開創嶄新的廚房使用體驗。全機以不鏽鋼材質製成，外觀採用不鏽鋼髮絲金屬紋，完美呈現極簡洗鍊風格，內裝白金級不銹鋼保鮮壁更可抗菌保鮮。LG SIGNATRUE敲敲看門中門冰箱配備「智慧玻璃面板」，只要敲擊面板兩下，即可點亮冰箱內部LED照明，無須開啟冰箱即可一窺內部，減少冷流耗損；創新的「智慧感應門」設計，透過自動光感應技術，只需輕踏於冰箱前投射光點，隨即可自動開啟冰箱門，輕鬆解決雙手拿滿東西時的困擾；內建的「智動感應式抽屜」於開啟冷凍櫃時會自動推出，更體貼使用者；「冷流保鮮風閘」則利用冷流形成隔熱層，維持食材低溫讓保鮮更持久，讓消費者不僅使用上更直覺、人性化，更能隨時享有新鮮。LG SIGNATURE InstaView™敲敲看門中門冰箱建議售價$249,000。

LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機 給予衣物最極致的呵護

LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機透過精緻呵護洗滌，感受淨柔本質，優雅簡約的設計外型讓舉手投足盡展優雅；白色珐瑯機身與黑色鋼化玻璃門，流線外型盡顯時尚精巧；具備洗脫烘功能，獨創TWINWash™雙能洗可同時洗滌不同類型衣物，不僅增加洗淨衣量更大幅縮短洗衣時間，下方Miniwash™迷你洗衣機適合需經常清洗的少量衣物或需要手洗的細緻衣物；乾衣功能則搭載Heat Pump除溼式乾衣，以變頻低溫烘乾衣物，給予衣物最頂級的呵護。LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機配備擁有同心圓簡約美感設計的液晶觸控面板，一指輕觸即可輕鬆操作上下兩台洗衣機，亦支援LG SmartThinQ™ APP，可遠端遙控洗衣機，並下載不同衣物專門的洗衣行程，讓消費者隨時隨地掌握洗衣機狀態。LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機建議售價分別為上層滾筒洗衣機NT$86,900，下層Miniwash™洗衣機NT$23,900。

LG SIGNATURE 以科技成就頂級藝術家電

品味生活家黃子佼 分享居家必備質感家電單品

LG SIGNATURE以創新科技、極簡時尚美學為居家生活帶來全新體驗。今日更邀請到對藝術設計相當有研究的品味生活家黃子佼現身LG SIGNATURE Dream Home分享打造夢想之家所需的質感家電單品。集主持人、藝術設計及3C科技愛好者等多重身分於一身的黃子佼，最喜歡在忙碌的工作行程後，躺在沙發欣賞各式電影作品或聆聽音樂，不僅能釋放緊繃的身心，更從中汲取藝術新知與創作靈感；他分享LG SIGNATURE OLED TV W9的絕美畫質與超凡音質如何為他量身打造劇院般身歷其境的觀影體驗，是居家無與倫比的享受。而在演藝圈人脈極廣的黃子佼也時常邀請好友到家中作客，對吃的毫不馬虎，家中冰箱裡常保有許多食材，他表示最重視的不外乎就是食材新鮮度；LG SIGNATURE敲敲看門中門冰箱的絕佳保冷技術、超大容量與各種貼心的智慧功能給予黃子佼前所未有的廚房體驗，洗鍊的外型設計在宴客時也成為焦點。

作為一個潮流收藏家，黃子佼也喜歡收藏設計師服裝、配件，對於衣物的呵護相當用心，LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機的優異雙能洗功能，能幫助他在忙碌的行程中更有效率地完成衣物清潔，即使是一些需要特殊洗滌的細緻衣物，也能放心交給LG SIGNATURE；活動上他更分享了如何操作手機隨時確認洗衣狀態，遠端遙控排程讓衣服清潔更輕鬆。當創新與藝術融合，LG SIGNATURE Dream Home完整呈現科技帶來的品味生活。

LG SIGNATURE 2019金璽禮讚3重奏 提供消費者限量尊榮服務

LG致力讓消費者感受更創新、質感的生活，透過不斷的創新技術淬鍊，用科技體現更多的品味生活可能；LG SIGNATURE推出限量版2019金璽禮讚3重奏，邀請喜愛LG SIGNATURE的朋友成為藝式生活圈金璽會員，除了購買可獲得Georg Jensen喬治傑生金璽好禮外，還享有金璽專屬售後服務。

即日起至自2019年12月31日前，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，並享金璽禮讚3重奏, 限量名額, 送完為止。

● 限量專屬金璽禮

凡購買LG SIGNATURE品牌任一產品即可獲得Georg Jensen喬治傑生漢寧古柏水瓶 1個 (市價NT$10,100)，購買2款以上 LG SIGNATURE 品牌家電即可獲得Georg Jensen喬治傑生BLOOM 置物缽2 件套組及IBIS 花瓶1個 (市價共計NT$25,500)。若同時購買LG SIGNATURE品牌家電全系列(冰箱、電視、洗衣機)，即可享有上述所有Georg Jensen喬治傑生經典作品。

● 會員註冊禮

凡購買LG SIGNATURE品牌家電並完成官網產品註冊登錄成為金璽會員後，即可擁有施華洛世奇暢銷商品Crystalline Stardust水晶筆。2019年7月31日前完成產品註冊登錄之會員，可再獲得LG SIGNATURE上市1周年紀念禮「百老匯音樂劇－獅子王」門票2張，日期場次為2019年8月4日下午1點。

● 經典問卷禮

凡購買LG SIGNATURE品牌家電，並完成官網產品註冊登錄後即會收到問卷，填寫完成後即可獲得施華洛世奇水晶相框及水晶香檳杯(2入)。

欲了解更多相關資訊，請參考活動網頁: https://www.lg.com/tw/lg-signature-event

LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature

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【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。