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LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機 清新上市 四步驟全方位淨化系統輕巧時尚好攜帶 隨時都有好氣質 強力淨化通過多項國際認證 內建電池續航8小時 多款配件應用不同情境
【2019年06月18日，台北】近年來伴隨著空汙問題日趨嚴重，空氣品質亦受到重視；台灣LG電子觀察到消費者對空氣淨化的各項需求，推出全新LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機，正式宣布進入可攜式空氣清淨機市場。有別於一般居家使用的家用型空氣清淨機，LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機能滿足消費者隨時、隨地的隨身性空氣淨化功能，透過重量僅530克的輕巧時尚機身設計，及內建8小時長效續航電池，落實真正可攜式的消費者體驗；此外LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機搭載四步驟全方位淨化系統，淨化能力受到多個國際機構認證，能有效清淨消費者周圍的空氣，無時無刻都有健康好氣質！LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機6月於神腦獨家上市，優惠價$7990元，搭配中華電信資費「新精選方案」，只要月繳999元30期，即可0元帶回家。即日起至6月30日，再享上市精選早鳥好禮LG隨身淨汽車杯架(市價799元)。數量有限，送完為止。
台灣LG電子董事長宋益煥表示：「空汙是現代人最重視的環境議題之一，空氣清淨機變成了家戶必備的生活用品，台灣LG電子一直致力於提供消費者最佳的空氣品質解決方案，我們投入了很多資源在市場觀察及研發創新，發現消費者對空氣淨化隨時、隨身性的需求，因此特別推出了LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機，有別於一般家用空氣清淨機產品，強力的淨化系統卻擁有輕巧的外型設計，符合多樣化的攜帶式使用情境，無時無刻提供清新好空氣。」
神腦國際股份有限公司創辦人兼總裁林保雍先生表示：「神腦為提供消費者更簡單、更聰明、更美好的生活，不斷尋找優質品牌及合作夥伴，嚴選一流產品，提供全通路、全時段、全商品、全服務。LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機，體積小、操作簡單、讓消費者無論何時何地都能享受好空氣，跟我們的品牌理念不謀而合，能讓顧客輕鬆擁有健康，我們感到很榮幸也很開心！」
空氣對策的解決專家LG推出 PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機 讓你隨時都有好氣質
LG電子作為空氣對策的解決專家，提供空氣清淨機、除濕機、冷氣三大空氣產品類別為消費者解決生活中的空氣問題，全面照護每一個家庭的健康；為應對近來日趨嚴重的空氣汙染問題，LG看好能符合各式場合的可攜式空氣清淨機市場，推出了全新LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機產品，期待能提升台灣消費者的生活空氣品質。
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機外型輕巧、內建長效電池續航8小時，提供多款配件讓每個情境都能輕鬆使用，針對開車族更推出車用固定架，行駛時可以搭配杯架固定，外出時手提皮革手把方便隨身隨地攜帶，打破一般人對於空氣清淨機只有在家中使用的既定印象；並搭載強力雙變頻馬達及雙龍捲風扇，提供四步驟全方位淨化系統強力過濾空氣，舉凡開車、上班、上課或是外出等任何時刻，皆能快速淨化環境，隨時擁有清新的好空氣。
四步驟全方位淨化系統 隨時隨地呼吸新鮮空氣
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機除了便於隨身攜帶外，更領先業界打造四步驟全方位淨化系統，強勁的過濾能力榮獲多項國際機構認證，包括intertek國際機構、英國過敏協會、韓國空氣清淨協會、及韓國過敏協會等五項認證以及SGS認證，可有效除去空氣中的過敏原、重金屬和極細粉塵等有害物質，並幫助氣喘和過敏性疾病患者改善環境，確保好的生活及空氣品質。
● 第一步 四色燈號智慧顯示 好空氣看得見
內建韓國空氣清淨協會(CA)認證的PM1.0懸浮微粒感應器，可即時偵測極細粉塵，並以直覺式的4色燈號綠、黃、橘、紅顯示空氣品質，隨時隨地都能掌握最準確的空氣狀態，更即時的察覺空汙危機。
● 第二步 雙變頻馬達 安心耐用值得信賴
LG高轉速雙變頻馬達提供穩定效能且更耐用，在任何情境都能快速吸收空氣中的髒汙，有效率的淨化周遭空氣；優越的馬達技術，在強勁過濾的同時還能維持超靜音，讓生活更有品質。
● 第三步 全方位抗敏HEPA濾網 無微不至的細心防護
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機使用全方位抗敏HEPA濾網及抗微塵濾網，防護細密且耐用的濾網可使用高達20001小時以上，徹底去除環境過敏原及有效過濾99%2以上的極細粉塵，完美呵護家人健康。
● 第四步 雙龍捲風扇 強力氣流淨化快、遠、廣
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機擁有絕佳氣流和強力的雙龍捲風扇，能以更遠、更廣和更快的方式帶動氣流淨化，一啟動即可過濾出乾淨空氣，10分鐘內周圍空氣徹底淨化，讓每一個情境都充滿健康好氣質。
輕巧時尚設計 電力持久讓好空氣隨處不間斷
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機外型簡約時尚，包含白色及黑色兩款極簡風格，重量僅530克，不僅如同瓶裝水般輕盈可單手拿取，無線功能更便利隨身攜帶；創新貼心的技術，以及直覺簡單的操作設計，讓每一時刻都能享有清淨好空氣。
● 內建電池使用最長達8小時 外出好空氣長效續航不停歇
機器內建可充電式鋰電池，可利用USB Type-C連接線輕鬆充電持續使用長達8小時3，大幅提升消費者隨身攜帶的便利性，隨時隨地提供不間斷乾淨好空氣。
● 多款配件配搭任何情境 隨身隨地輕鬆攜帶
多款配件可以搭配每個情境輕鬆使用，針對開車族推出車用固定架，行駛時搭配杯架可以固定於車內，8分鐘速淨空氣；外出時手提皮革手把方便隨身隨地攜帶，設計質地精緻讓機器成為外出必備時尚配件，打破一般人對於空氣清淨機只有在家中使用的既定印象，任何情境都能有隨行好氣質。
● 30dB低噪音運轉 強力淨化超靜音
LG採用雙變頻馬達運作，提供超強淨化能力與低噪音干擾，LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機在運作時，30dB低噪音4與輕聲細語的音量相同，即便在安靜的辦公室、圖書館、教室等安靜場所皆不會打擾到周遭的人，便於使用在任何密閉空間，擁有好氣質的同時也享有高品質生活。
● 內建藍牙連線功能 智慧操控隨行便利
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機如同LG其他智慧家電，除了內建藍牙連線功能，可以即時確認周遭空氣品質外，還可顯示過往空氣資料、自動通知、遠端操控風速、確認剩餘電量、濾網資訊和使用壽命，消費者透過App便能迅速準確地偵測身旁空氣狀態，即時掌握並淨化周遭空氣品質，讓生活更智慧便利又健康。
● 結構堅固安全耐熱 安心對抗任何突發狀況
LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機機身選用防摔耐熱材質，結構堅固可應對突如其來的外部撞擊，像是意外的碰撞或是隨行途中不慎掉下路面，亦或是置於高溫環境下也強韌耐熱不易變形，消費者可在任何地點安心使用。
清新登場優惠方案：
一、 單獨購買LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機：
享上市優惠價NT$7,990元，6/30前再送市價799元LG隨身淨汽車杯架。
二、 搭配中華電信獨家綁約方案(限白色)：
「新精選方案」月繳999元，30期0元帶回家，6/30前同步享早鳥好禮-市價799元LG隨身淨汽車杯架。
LG PuriCare™ Mini隨身淨空氣清淨機 規格表
型號
AP151MWA1
AP151MBA1
顏色
白
黑
建議售價
$7,990
$7,990
微粒過濾CADR值(㎥/hr)
13 (強風模式)
清淨風速
自動/弱風/強風/快速
懸浮微粒感應器
PM1.0
空氣品質燈號
LED燈號顯示
(綠/黃/橘/紅)
內建鋰電池
電池容量
3,600mAh
充電時間
~4 小時 (USB Type-C)
使用時間 (充滿電時)
弱風 (8 小時)
強風 (2 小時)
濾網
(替換式)
全方位抗敏HEPA濾網
(抗敏HEPA濾網+抗微塵濾網)
雙變頻馬達
○
藍牙App
○
尺寸
○69 x 200 x 64 mm
重量
530 g
產地
韓國
1與濾網的初始集塵效能相比，依據 50% 0.3μm 微粉塵的去除率（依據 Eco Energy Research Institute 的強風模式操作和濾網壽命測量標準）。
2由 Intertek 測試。強風速模式可在 155 分鐘內清除 8m³ 空間中 99% 的 0.3㎛ 粉塵（結果可能依據環境和使用單位而不同）。
3依據弱風速模式，強風速模式可持續使用 2 小時。
4國際認證機構 TUV-Rh，以弱風速在距離 70 公分處所進行的噪音測試結果。 結果可能因使用者環境而不同。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於LG電子生活家電與空調公司】
LG電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
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