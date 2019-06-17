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LG引領永續環境企業理念 擁抱綠色生活 貼心提供節能省電使用技巧 和消費者一同環保一夏
【2019年06月17日，台北訊】LG電子為帶給消費者更美好的生活，持續致力於創新技術的研發，此外，更以地球保育為己任，在能源、氣候變遷、環境安全、產品環境與工業衛生等各大領域善盡一己之力，根據「全球百大永續企業」（Global 100 Most Sustainable Corporations）2019年最新排行榜，LG集團奪得全球第30名！LG電子不僅建立嚴格的內、外環保管理體系，更在全球企業據點進行統一的能源經營，在引領節能潮流的前提下，追求更創新的節能技術，不斷向綠色品牌邁進，讓消費者不僅感受產品的優異性能，更能兼顧環保效益。
LG電子積極因應溫室氣體排放所導致的環境問題，曾於2009年在拉斯維加斯CES大會期間宣佈「2020 年綠化生活分外美好」計畫，目標在2020年之前減少150,000噸的溫室氣體排放量；更於今年宣布「LG Zero Carbon 2030」零碳計畫，目標在2030年實現全球營運皆零碳排放。
綠化生活人人有責 夏季家電環保節能新主張
炎炎夏季到來，昂貴的夏季電價也開始啟動，隨著平均氣溫逐年攀升，家戶用電量也屢創新高，而近年來消費者的節能意識逐漸高漲，愛護地球已漸漸變成一種生活態度！有越來越多消費者在購買家電時會以「節能」、「省電」等功能為主要考量，不但能降低對地球的傷害，更能節省電費。台灣LG電子提供多款節能家電讓消費者選購，而除了購買節能家電外，LG更針對冰箱、冷氣、洗衣機三大家電，貼心提供節能省電的使用技巧：
● 三大技巧對付用電大戶「電冰箱」
-不要放置在陽光易照射處，距離牆壁應保留10公分空間以利散熱。
-熟悉冰箱內物品擺放位置，減少開啟冰箱門拿取時間及開門次數。
-保持冰箱內置物6分滿以利冷流循環。
LG InstaView敲敲看門中門冰箱，創新透明窗門，只要輕敲兩下，無須打開冰箱就可查看冰箱內的食品；門中門魔術空間透過快取門拿取食材，可避免每次都開啟冰箱大門，能有效減少冷流外洩，不只節能省電，食物保鮮看得見！
● 三大技巧輕鬆打敗夏季吃電怪獸「冷氣機」
-避免反覆開關，因重啟冷氣導致壓縮機要重新運作，會消耗大量用電。
-透過降低風量來取代降低冷氣溫度，或再搭配電風扇有效提升室內的空氣冷卻循環。
-太陽輻射會影響室內溫度，拉上窗簾可防止陽光照入室內，有效降低室內溫度。
LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調搭載雙迴轉變頻壓縮機，讓冷空氣循環更遠，快速達到空間冷卻；擁有節能運轉範圍頻率，節能省電更高效率。
● 三大技巧讓「洗衣機」有效節能省水
-建議選購滾筒洗衣機，較一般直立式洗衣機更為省水。、
-將衣物分類洗滌，依據不同類別的衣物選擇適合的洗劑量及漂洗次數，有效減少洗衣時間。
-因洗衣機有最低使用量，建議額定容量清洗，才不會浪費多餘的水量。
LG TWINWash雙能洗洗衣機，首創一機雙洗的革命性洗衣方案，獨創上層滾筒洗衣機，下置迷你洗衣機設計，完成不同的洗衣需求，達到更有效率且更省水省電的家務清潔。
● 隱藏版技巧「能源監控」節能省電
-選擇搭載或支援智慧操作平台的家電，隨時監控電器的耗電狀況，進行有效的電源管理。
LG 提供消費者全業界最完整的智慧家電產品線，不論是冰箱、冷氣、洗衣機或是小家電，都搭載 WiFi 功能，透過 SmartThinQ APP 不僅能夠遠端操控使用家電，更能同時進行電力監控，隨時掌握家電用電量。
2019節能補助政策 省電省錢更為環保盡一份心力
經濟部能源局提供節能家電舊換新的補助方案，主要針對1、2級能效的冷氣及冰箱實施，冷氣每千瓦補助1000元，冰箱每公升補助10元，中央補助最高3000元，再依各縣市規定可能有不同的額外補助。透過政府節能補助政策，搭配LG提供的節能省電技巧，讓消費者一起參與節能減碳愛護地球，一同邁向綠色未來。
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
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