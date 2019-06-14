LG 2019「Life's Good with HOPE希望。傳愛」 希望起飛第一階段入圍公告

誠摯感謝全台各地大學生熱情支持 LG 2019「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛。台灣LG電子再次攜手大學生，帶領偏鄉孩童「希望起飛」。本次徵件活動，收到來自全國各地大學生的熱情投稿，更有許多跨校、跨科系的團隊熱血報名，將各自的才藝與專長融入活動企劃中，從提案中充分感受到年輕學子對於偏鄉關懷的熱忱，LG十分感動有越來越多的學生投身公益，以實際行動表示支持，也期待入圍的希望團隊能在今年帶給偏鄉孩童們一個難忘的暑假，開拓孩童的視野，啟發他們的潛能與天賦，讓孩子們的希望翱翔、夢想續航！

依評分標準規定，主辦單位根據各組報名企劃書與活動辦法契合度 (25%)、服務計畫創意與特色 (25%)、計畫執行可行性 (25%) 及偏鄉孩童學習效益 (25%) 來做評分，共選出五組希望團隊，依收件順序排名，公布如下：

項目 學校 社團 企劃 1 國立臺北教育大學 離島學生校友會 2019超時空冒險教育生活體驗營 2 台北醫學大學 楓杏醫療青年服務團 第14期楓杏社會醫療暨醫學知識推廣服務隊-醫學知識計畫分隊 3 國立臺灣大學 壹柒伍捌一兒童青少年舞蹈服務社 2019夏季兒童青少年舞蹈體驗營 4 自組團隊 築夢教育志工團 2019築夢教育服務營 5 台南應用科技大學 視覺傳達設計系學會 「新視界 百色戰隊」暑期社會服務營隊

恭喜以上入圍團隊，希望小組將以郵件及電話通知各入圍組別，後續相關資訊如下：

1. 依活動辦法規定，主辦單位於活動網站公布入圍名單，並以郵件及電話通知入圍事宜，請入圍團隊務必於 2019年6月19日 (三) 前與主辦單位聯繫，並遵守活動相關規範。

2. 入選團隊須於2019年7月1日 (一)，參加LG所舉辦的行前說明會。

3. 特別注意事項：第一階段入圍團隊須於2019年09月20日(五)前，繳交2分鐘創意影片，影片需包含潛能開發、才藝發展以及城市探索體驗相關的執行內容，同時附上結案成果報告與活動後心得調查問卷，計畫參與人員皆須填寫。

詳細注意事項請參考「Life's Good with HOPE希望。傳愛」希望起飛官網http://www.lghope.com/2019/

如有任何問題請洽詢活動專線 (02)2775-2784以及LG希望起飛專屬信箱lgcsr@prestigepr.com.tw，謝謝。