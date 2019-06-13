LG NanoCell一奈米4K電視 2019極致再現 大尺寸驚豔登場 獨家影像技術升級 第二代α7影音AI處理晶片真實呈現畫面細節

【2019年06月13日，台北訊】台灣LG電子以創新科技及優異面板技術提供最佳觀賞體驗，長期致力於滿足消費者的需求，因應當今消費市場變化，LG觀察到消費者對於電視產品的選擇逐漸以高解析的超高畫質為主要考量，因此，今年LG推出全新LG NanoCell一奈米4K物聯網電視，獨家影像技術升級再進化，搭載高規格創新科技，提供觀賞者極致驚豔的視覺饗宴；除了影像畫質領先業界外，更加著重於提升消費者的使用體驗，LG NanoCell一奈米4K物聯網電視全新內建家用物聯網裝置，以智慧滑鼠遙控器告別傳統操作模式，輕鬆操控居家智慧連網家電；同時搭配時尚美型外觀設計，完美融入居家裝潢及擺設，展現優雅品味的生活美學。

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視系列於6月初上市，75SM9000PWA 建議售價NT$169,000元、65SM9000PWA 建議售價NT$89,900元、55SM9000PWA 建議售價NT$69,900元、65SM8600PWA 建議售價 NT$79,900元、55SM8600PWA 建議售價$59,900元、55SM8100PWA 建議售價NT$49,900元、49SM8100PWA 建議售價 NT$39,900元

台灣LG電子家庭娛樂產品部總監金祥均表示：「LG觀察到消費者的觀影習慣改變，在電視產品的選擇上，越來越著重大尺寸、高畫質及細緻色彩影像。LG NanoCell一奈米4K物聯網電視SM9000系列推出75型，滿足消費者對於大尺寸電視的使用需求；在影音技術方面，LG NanoCell一奈米4K物聯網電視全系列搭載一奈米面板技術，能呈現完整色域，使畫面更生動逼真，Dolby Atmos及AI Sound提供影院等級的聲音感受，LG持續以創新科技領先業界，致力帶給消費者優質使用體驗，也期望今年全新升級的LG NanoCell一奈米4K物聯網電視，能帶動高階電視市場的成長動能。」

影像技術升級再進化 打造震撼人心的視覺饗宴

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視搭載業界獨創NanoCell一奈米顯示科技，能吸收光線中多餘的波光，同時過濾光線，提升螢幕上顯示的色彩純度及準確度，也能減少色彩淡化、影像不穩定及色彩衰退現象，使用IPS硬板，廣視角不色偏，在任何角度都能呈現更寬廣視角的絕佳畫質與精準色彩，讓全家人都能一同欣賞生動逼真的清晰畫面。SM9000系列搭載全陣列直下式LED背光加上專業進階版區域控光，提升影像對比度和畫質；支援LG獨家四規4K HDR，提供專業電影等級的視覺新體驗；配備第二代奈米電視專用AI影音處理晶片(α7)，提供栩栩如生的畫面與色彩；杜比視覺Dolby VisionTM及杜比全景聲Dolby Atmos®讓觀賞者享受身歷其境的雙重饗宴。

● 全陣列直下式LED背光搭配專業進階版區域控光 卓越對比畫質更完美

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視SM9000系列搭載全陣列直下式LED背光，加上專業進階版區域控光的創新技術，能夠使電視畫面擁有更精準的光源及更好的明暗對比，讓畫面中的黑色純度更高，呈現正確真實的影像內容。

● 業界唯一支援四規4K HDR 在家享受頂級劇場視野

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視SM9000、SM8600系列支援市面上全部HDR格式，提供專業電影製片等級的高規格視界。LG 主要支援包括 Dolby Vision™杜比視覺調校、Advanced Technicolor HDR好萊塢專業調校、HDR 10 Pro 以及 HLG Pro廣播系統等四大規格，實現卓越的影像體驗，讓消費者感受如臨現場的專業頂級色彩表現。

● 第二代AI影音處理晶片(α7) 三大AI科技打造令人屏息的實境體驗

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視SM9000、SM8600系列搭載升級版第二代奈米電視專用AI影音處理晶片(α7)，大幅提升深度學習AI演算法，透過三大AI科技展現真實影像細節、完美畫質與個人化音效。AI影像升級後，可將輸入的SD畫質內容轉換成更清晰的影像；AI Sound將2.0聲道轉換成虛擬5.1聲道，提供劇院般的音效享受；AI亮度控制，讓電視不受環境明暗影響，黑暗畫面細節可更清楚呈現。

● 杜比視覺Dolby VisionTM及杜比全景聲Dolby Atmos® 提供觀看時的雙重享受

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視SM9000、SM8600系列在音效上的卓越表現，來自原先已搭載的杜比全景聲Dolby Atmos®技術，此外，今年更加入杜比視覺Dolby VisionTM打造無懈可擊的絕美畫質，讓消費者觀看電視時，也能擁有驚艷畫面與環繞音效的雙重Dolby享受。

獨家科技提供便利生活 智慧家庭全新體驗

LG 2019年全系列電視搭載直覺好操作的家用物聯網裝置，可直接透過電視輕鬆選擇並操控智慧居家裝置。另外，下半年預計支援Apple AirPlay 2及HomeKit。Apple Airplay 2可讓使用者直接從Apple裝置上，播放影片、音樂及照片。同時藉由Apple HomeKit，使用者可從Home App或Siri操控LG電視。

● 家用物聯網裝置 輕鬆操控連網家電超智慧

2019升級全新家用物聯網裝置，透過下載LG Smart ThinQ手機App串聯家中的LG連網家電，就能使用智慧滑鼠遙控器在LG 2019全系列電視上控制或查詢LG連網家電狀態，亦可控制取得OCF認證的其他品牌裝置，讓消費者體驗更便利的家電串聯整合，實現未來智慧居家生活。

● 智慧滑鼠遙控器 游標操作快速瀏覽好方便

全系列LG電視搭配智慧滑鼠遙控器，能整合家中的機上盒及電視，輕鬆快速的瀏覽各式節目；中文語音輕鬆搜尋Youtube及網頁，支援360VR影片及手機鏡射。LG電視以更簡易的操作方式，帶給家庭成員輕鬆趣味的娛樂體驗。

時尚纖薄美型設計 融入居家生活美學

LG NanoCell一奈米4K物聯網電視以金屬質感設計，獨特的彎月型優雅底座結合雅致的極窄邊框，完美融入居家裝潢及擺設，增添時尚氛圍，更展現優雅和諧的簡約之美；此外，全系列內建多種畫廊模式，讓消費者依照不同氛圍及空間設計，置換各式知名景點圖片，隨時變換室內情境，享受身歷其境的生活情調。

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於LG電子家庭娛樂公司】

LG電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG以憑藉其在OLED電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG致力於以領先業界的LG OLED TVs與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的LG Nano Cell TVs等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。