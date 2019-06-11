智慧科技結合極致工藝 居家品味完美呈現 LG SIGNATURE 2019金璽禮讚3重奏

【2019年06月11日，台北】LG極致工藝家電品牌LG SIGNATURE將精緻工藝與生活結合，帶來創新的科技與頂級美學家電產品。全系列不只以絕美藝術概念為消費者帶來精緻美學的生活體驗，更在每一功能精心雕琢，凸顯產品卓越性能，回歸家電功能最純粹的本質，讓每一件商品都是居家品味的完美呈現。LG SIGNATURE系列在台上市包括電視、冰箱、洗衣機三款產品，LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機擁有同心圓簡約設計的液晶觸控面板，一指輕觸就能輕鬆操作上下兩台洗衣機，透過精緻呵護洗滌感受淨柔本質；LG SIGNATURE OLED TV W9以簡單卻撼動人心的視覺讓消費者驚艷，Wallpaper纖薄設計能夠無暇服貼於牆面，與裝潢合而為一，展現非凡美學風格；LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱為食物保留美味的本質，為生活獻上新鮮純粹的風味，並搭載智慧功能為廚房帶來全新使用體驗。

為回饋消費者，LG SIGNATURE推出2019金璽禮讚3重奏，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員並享多重好禮及專屬售後服務。此外，LG SIGNATURE 在官方網站推出形象影片，以「Art inspires technology. Technology completes art」為主題，刻劃出LG SIGNATURE「以藝術為名」的品牌理念，演繹LG SIGNATURE如何將先進智慧科技與精緻簡約設計融入日常生活中，打造如藝術品般的智慧家電，開創全新家電美學，提供多重貼心尊榮服務，滿足消費者對頂級生活品味的需求。

LG SIGNATURE 2019金璽禮讚3重奏

LG SIGNATURE推出2019金璽禮讚3重奏，邀請喜愛LG SIGNATURE的朋友成為藝式生活圈金璽會員，除了有機會獲得多項金璽好禮外，還可享金璽專屬售後服務，包含3年免費基礎保養檢測、技術人員優先處理服務、24小時內專人回電、支援週六到府維修、免費VIP服務專線以及會員專屬活動。

即日起至自2019年12月31日前，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，並享金璽禮讚3重奏。

● 限量專屬金璽禮

凡購買LG SIGNATURE品牌任一產品即可獲得Georg Jensen喬治傑生漢寧古柏水瓶 1個 (市價NT$10,100)，購買2款以上 LG SIGNATURE 品牌家電即可獲得Georg Jensen喬治傑生BLOOM 置物缽2 件套組及IBIS 花瓶1個 (市價共計NT$25,500)。若同時購買LG SIGNATURE品牌家電全系列(冰箱、電視、洗衣機)，即可享有上述所有Georg Jensen喬治傑生經典作品。

● 會員註冊禮

凡購買LG SIGNATURE品牌家電並完成官網產品註冊登錄成為金璽會員後，即可擁有施華洛世奇暢銷商品Crystalline Stardust水晶筆。2019年7月31日前完成產品註冊登錄之會員，可再獲得LG SIGNATURE上市1周年紀念禮「百老匯音樂劇－獅子王」門票2張，日期場次為2019年8月4日下午1點。

● 經典問卷禮

凡購買LG SIGNATURE品牌家電，並完成官網產品註冊登錄後即會收到問卷，填寫完成後即可獲得施華洛世奇水晶相框及水晶香檳杯(2入)。

欲了解更多相關資訊，請參考活動網頁: https://www.lg.com/tw/lg-signature-event

LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature

LG SIGNATURE鑑賞據點 祥建科技-大直ATT 02-77076008 臺北市中山區敬業三路123號3樓 麗晶 快閃店 02-25238000 晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號) 燦坤內湖旗艦店 02-27955270 臺北市內湖區堤頂大道一段331號 雅光電器 02-27965858 臺北市內湖區堤頂大道1段215號 大葉高島屋 02-28317628 臺北市士林區忠誠路二段55號12樓 LG中和旗艦店-好漾生活館 02-22216188 新北市中和區中正路876號 悅鼎電器 02-22852649 新北市蘆洲區中原路90號 地標-三重三和 02-29750608 新北市三重區三和路二段103號 新視紀科技 03-2807914 桃園市中壢區延平路278號一樓 全省電器-湖美店 06-3504790 台南市中西區中華西路二段769號 燦坤台南中華 06-3121632 台南市永康區中華路149號 集雅社 - 統一夢時代購物中心 07-9631088 高雄市前鎮區中華五路789號3樓

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。