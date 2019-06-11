We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
智慧科技結合極致工藝 居家品味完美呈現 LG SIGNATURE 2019金璽禮讚3重奏
【2019年06月11日，台北】LG極致工藝家電品牌LG SIGNATURE將精緻工藝與生活結合，帶來創新的科技與頂級美學家電產品。全系列不只以絕美藝術概念為消費者帶來精緻美學的生活體驗，更在每一功能精心雕琢，凸顯產品卓越性能，回歸家電功能最純粹的本質，讓每一件商品都是居家品味的完美呈現。LG SIGNATURE系列在台上市包括電視、冰箱、洗衣機三款產品，LG SIGNATURE TWINWash™雙能洗洗脫烘洗衣機擁有同心圓簡約設計的液晶觸控面板，一指輕觸就能輕鬆操作上下兩台洗衣機，透過精緻呵護洗滌感受淨柔本質；LG SIGNATURE OLED TV W9以簡單卻撼動人心的視覺讓消費者驚艷，Wallpaper纖薄設計能夠無暇服貼於牆面，與裝潢合而為一，展現非凡美學風格；LG SIGNATURE 敲敲看門中門冰箱為食物保留美味的本質，為生活獻上新鮮純粹的風味，並搭載智慧功能為廚房帶來全新使用體驗。
為回饋消費者，LG SIGNATURE推出2019金璽禮讚3重奏，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員並享多重好禮及專屬售後服務。此外，LG SIGNATURE 在官方網站推出形象影片，以「Art inspires technology. Technology completes art」為主題，刻劃出LG SIGNATURE「以藝術為名」的品牌理念，演繹LG SIGNATURE如何將先進智慧科技與精緻簡約設計融入日常生活中，打造如藝術品般的智慧家電，開創全新家電美學，提供多重貼心尊榮服務，滿足消費者對頂級生活品味的需求。
LG SIGNATURE 2019金璽禮讚3重奏
LG SIGNATURE推出2019金璽禮讚3重奏，邀請喜愛LG SIGNATURE的朋友成為藝式生活圈金璽會員，除了有機會獲得多項金璽好禮外，還可享金璽專屬售後服務，包含3年免費基礎保養檢測、技術人員優先處理服務、24小時內專人回電、支援週六到府維修、免費VIP服務專線以及會員專屬活動。
即日起至自2019年12月31日前，凡購買LG SIGNATURE品牌家電，即可成為LG SIGNATURE藝式生活圈金璽會員，並享金璽禮讚3重奏。
● 限量專屬金璽禮
凡購買LG SIGNATURE品牌任一產品即可獲得Georg Jensen喬治傑生漢寧古柏水瓶 1個 (市價NT$10,100)，購買2款以上 LG SIGNATURE 品牌家電即可獲得Georg Jensen喬治傑生BLOOM 置物缽2 件套組及IBIS 花瓶1個 (市價共計NT$25,500)。若同時購買LG SIGNATURE品牌家電全系列(冰箱、電視、洗衣機)，即可享有上述所有Georg Jensen喬治傑生經典作品。
● 會員註冊禮
凡購買LG SIGNATURE品牌家電並完成官網產品註冊登錄成為金璽會員後，即可擁有施華洛世奇暢銷商品Crystalline Stardust水晶筆。2019年7月31日前完成產品註冊登錄之會員，可再獲得LG SIGNATURE上市1周年紀念禮「百老匯音樂劇－獅子王」門票2張，日期場次為2019年8月4日下午1點。
● 經典問卷禮
凡購買LG SIGNATURE品牌家電，並完成官網產品註冊登錄後即會收到問卷，填寫完成後即可獲得施華洛世奇水晶相框及水晶香檳杯(2入)。
欲了解更多相關資訊，請參考活動網頁: https://www.lg.com/tw/lg-signature-event
LG SIGNATURE: https://www.lg.com/tw/lg-signature
LG SIGNATURE鑑賞據點
祥建科技-大直ATT
02-77076008
臺北市中山區敬業三路123號3樓
麗晶 快閃店
02-25238000
晶華酒店(台北市中山區中山北路二段39巷3號)
燦坤內湖旗艦店
02-27955270
臺北市內湖區堤頂大道一段331號
雅光電器
02-27965858
臺北市內湖區堤頂大道1段215號
大葉高島屋
02-28317628
臺北市士林區忠誠路二段55號12樓
LG中和旗艦店-好漾生活館
02-22216188
新北市中和區中正路876號
悅鼎電器
02-22852649
新北市蘆洲區中原路90號
地標-三重三和
02-29750608
新北市三重區三和路二段103號
新視紀科技
03-2807914
桃園市中壢區延平路278號一樓
全省電器-湖美店
06-3504790
台南市中西區中華西路二段769號
燦坤台南中華
06-3121632
台南市永康區中華路149號
集雅社 - 統一夢時代購物中心
07-9631088
高雄市前鎮區中華五路789號3樓
【關於LG電子集團】
LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
- 上一步
幸福成家 LG智慧家電勾勒未來藍圖 24/05/2019
- 下一步
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-signature-2019.html isCopied
paste