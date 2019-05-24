幸福成家 LG智慧家電勾勒未來藍圖

【2019年05月24日，台北訊】從母親節到「520」，整個五月都充滿著幸福洋溢的氣息，也因此許多愛侶都選擇在這個時間點成家，互許共度一生的承諾。台灣LG電子秉持著「Life is Good」的品牌精神，持續推出多款智慧家電為消費者帶來便利與美好的生活，為剛成家的小倆口獻上祝福，LG貼心推薦五大幸福成家精選家電，不只擁有絕佳效能，同時兼具頂級外型與質感，讓LG的智慧家電滿足即將成家的消費者對於未來的期待與想像。

台灣LG電子董事長宋益煥表示：「在消費者生活中的食、衣、住、樂等層面，LG持續推出各種家電滿足消費者需求，不僅功能智慧、操作便利，LG家電的外型質感更是經過精心打造，在五月這個幸福洋溢的月份，提供準備成家的消費者一個實現美好生活的最佳選擇。」

享受幸福「食」光 LG InstaView敲敲看門中門冰箱滿足彼此的味蕾

「要抓住一個人的心，就先抓住他的胃！」冰箱已然成為伴侶成家後的必備家電。LG InstaView敲敲看門中門冰箱的創新透明窗門，只要輕敲兩下，無須打開冰箱就可查看冰箱內的食品，有效減少冷流流失，達到最佳保鮮效果，新鮮食材經過簡單烹調，就能輕鬆抓住另一半的胃！大儲存容量搭配獨特Smart鮮淨過濾系統可除菌除臭，隨時保持冰箱空氣清新乾淨，再多食材也能維持新鮮度；銀色質感外型，簡約時尚的外觀大幅提升家居生活品味！

共度「衣」生絕佳品味 LG TWINWash雙能洗洗衣機LG Styler蒸氣輕乾洗機提供最佳衣物解決方案

成家後的洗衣需求比單身更多，LG TWINWash雙能洗洗衣機，首創一機雙洗的革命性洗衣方案，獨創上層滾筒洗衣機，下置迷你洗衣機設計，能將家庭成員的衣物以深、淺色分開洗滌並同時洗淨，一次輕鬆完成不同的洗衣需求，達到更有效率的家務清潔，擁有更多時間享受和家人相處的幸福時光。

平常注重外型及生活品味的消費者，LG Styler蒸氣輕乾洗機絕對是必備家電，只要將衣物掛入LG Styler，即可有效地除皺和去除異味，透過業界唯一的TrueSteam™蒸氣技術及衣架擺動功能來撫平衣物皺褶，蒸氣溫和不傷衣料，即使是精緻衣物，也能輕鬆清潔保養完整如新。LG Styler蒸氣輕乾洗機時尚典雅的外型設計，能完美融入新居裝潢，從內到外提供精品時尚家電的尊榮感受。

「住」入滿滿幸福 LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調清新居家環境空氣

台灣夏季高溫潮溼，戀家已成一股風潮，許下一生承諾後，相愛的兩人更喜歡無時無刻一起賴在家。LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調內建空氣清淨系統，透過靜電式濾網有效過濾與微生物相關的懸浮微粒及異味，維持居家涼爽舒適的同時也能淨化空氣，機身上的室內空氣品質面板可顯示當下空氣狀況與空氣淨化進度；搭載雙迴轉壓縮機的LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調除了冷卻速度快之外，更能大幅降低噪音，為消費者打造舒適健康的居家環境，享受回家的愉悅清新。

共築「樂」巢最佳首選 LG OLED TV精緻影像與環繞式音效 享受劇院般的視聽感受

滿足邁入婚姻的兩人對於「家」的期待與想像，窩在沙發上談心，一起觀賞電視節目，能創造許多幸福時刻。LG OLED TV搭載α9智慧亮彩影像晶片及4K HDR技術，完美呈現精緻影像與生動色彩；配備360環繞式音效杜比全景聲功能，在家就能享受劇院般的視聽體驗；LG OLED TV同時配有智慧連網娛樂功能，以及智慧滑鼠遙控器，讓觀看選擇更多元，操作更便利，提供消費者更美好的家庭娛樂體驗，

LG推出成家超值優惠 許下彼此共度一生的承諾

LG為即將成家的消費者獻上滿滿祝福，即日起至2019/06/30，購買LG指定生活家電，立即享有第一重「暖馨好禮 買就送」優惠活動，LG CordZero WiFi版清潔機器人、LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機及蘭城晶英住宿券等超值好禮免費帶回家；第二重「迎馨好禮 買就抽」好康優惠，完成官網登錄即可再參加「LG V40 ThinQ」抽獎活動，將送出9支LG V40 ThinQ手機，越早購買，中獎機會越高，最多可享有三次抽獎機會！多項前所未見的超值優惠，與消費者一同分享幸福成家的溫馨喜悅。

凡購買LG旗艦對開冰箱指定型號，兌換即送LG CordZero TM WiFi版清潔機器人一台(VR66413LVM)；購買對開冰箱指定型號，送全家禮物卡(價值最高NT$2,000)，再加碼送Lock & Lock保溫瓶一個。

WiFi版清潔機器人一台(VR66413LVM)；購買對開冰箱指定型號，送全家禮物卡(價值最高NT$2,000)，再加碼送Lock & Lock保溫瓶一個。 凡購買TWINWash TM 雙能洗洗衣機指定機種，即享兌換送LG CordZero WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)或蘭城晶英住宿券好禮二選一或全家禮物卡(價值最高NT$4,000)等豐富精選好禮。

雙能洗洗衣機指定機種，即享兌換送LG CordZero WiFi版清潔機器人(VR66413LVM)或蘭城晶英住宿券好禮二選一或全家禮物卡(價值最高NT$4,000)等豐富精選好禮。 凡購買LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號，兌換即送全家禮物卡(價值最高NT$3,000)或LG PuriCare 超淨化大白空氣清淨機等精美好禮。

詳情請見活動網站：https://www.lg.com/tw/2019mothersday。數量有限送完為止！

【關於LG電子集團】

LG電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG旗下有100個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000人。2018年營收達544億美元，LG由五大業務經營單位組成：生活家電與空調公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與B2B事業。LG電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級LG SIGNATURE產品及ThinQ人工智慧品牌。若要了解更多LG電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。