【2021 年 05 月 17 日，台北訊】近日疫情再度升溫，全台防疫拉警報！台灣 LG 電子以領先業界技術及卓越的物聯網科技，提供除菌、除臭、除濕的全方位健康節能家電，並結合 LG ThinQ APP智慧家庭連網技術，打造安心舒適居住環境，時刻守護全家人的健康。 LG 力邀全民一起防疫，啟動健康生活，推出「 LG 智慧家電連動美好生活」滿額及登錄享多重回饋好康活動，讓消費者輕鬆擁有高品質健康家電！ 即日起至 8月31日止，凡購買 LG 家電指定型號，至官網完成登錄，即可兌換 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機、「后」皇后肌密限定禮盒、夏慕尼禮券等好禮。活動期間，購買指定家電，消費金額達 NT$200,000即贈 LG PuriCare 360° 空氣清淨機乙台、消費金額達 NT$300,000可獲得 LG gram極致輕薄筆電14 吋。此外，加碼祭出「產品登錄送90天加長保固」與「加入LG官網線上商城會員，獲得1000元購物金」等雙重優惠。

疫情當前！健康防疫護理 細菌病源輕鬆擊

買 LG 「全方位衣物護理專家」指定產品 登錄獲「后」皇后肌密限定禮盒等多重好禮

疫情嚴峻時期，口罩戴好、勤洗手，盡量避免碰觸口鼻，為保護自己的最佳方式！此外，衣服上附著的病菌，也有可能成為看不見的健康隱形殺手！ LG 全方位衣物護理專家，讓消費者在返家同時打造第一道防護，為健康層層把關。不易清洗的外套、貼身物品等，可放入 LG styler® 蒸氣電子衣櫥，利用獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術，以 60 度高溫有效去除 99.9% 的過敏原及細菌，清潔衣物同時也帶走夏日容易產生的惱人汗臭，讓衣物乾淨清新、健康無虞。同樣具備TrueSteam™ 蒸氣技術的 LG TWINWash™ 雙能洗，蒸氣洗衣不僅能深層且溫和的殺菌除螨，更獲省水標章認證，達到健康節能雙效果。洗衣後使用 LG 免曬衣乾衣機，搭載Heat Pump技術，以溫和不傷衣物的除濕式乾衣，搭配殺菌行程，讓衣物蓬鬆、乾爽潔淨！ LG styler®、TWINWash™ 雙能洗及免曬衣乾衣機皆可搭配 LG ThinQ App WiFi遠控連網技術，追蹤能源消耗同時掌握衣物護理行程，智慧便利打擊病原，防疫也能輕鬆搞定。 活動期間凡購買 LG 洗衣機指定型號、LG styler® 蒸氣電子衣櫥、除濕式免曬衣乾衣機即可兌換「后」皇后肌密限定禮盒、FiJi飛漬一紙淨等好禮；購買 TWINWash™ 雙能洗洗衣機和除濕式免曬衣乾衣機及迷你洗衣機組合最高可獲全家禮物卡NT$1,500；買蒸氣滾筒洗衣機與除濕式免曬衣乾衣機隨貨送堆疊固定架及兌換輝葉miniV美型按摩槍等好禮。

防疫保護再升級！ HEPA 13 醫療級濾網空氣淨化

買 LG指定型號空氣清淨機、吸塵器或清潔機器人 兌換茶籽堂植萃禮盒等精美好禮

近日國內疫情持續延燒，空氣淨化、居家防疫等級提升，為健康防護再加分。 LG PuriCare 360° 空氣清淨機，配備抗敏 HEPA 13醫療級濾網，六階段過濾系統能有效捕捉過濾微粒、病菌及過敏原，同時去除氣味分子，為室內帶來純淨好空氣，在家健康深呼吸；LG CordZero ThinQ™A9K系列濕拖無線吸塵器乾吸、濕拖一氣呵成，超強升級吸力搭配大容量集塵空間，徹底清潔室內灰塵及髒汙，讓打掃變得輕鬆省力；LG CordZeroThinQ™ 濕拖清潔機器人搭配獨家防毛髮糾結刷頭，吸塵拖地後，簡簡單單就能解決刷頭清潔保養。濕拖無線吸塵器和濕拖清潔機器人，皆支援ThinQ APP，透過WiFi遠端操控，隨時開啟清潔機器人打掃行程、即時監看吸塵器濾網、電池等狀況，輕鬆維持室內潔淨。 活動期間凡購買 PuriCare 360° 空氣清淨機寵物功能加強版和 LG PuriCare 360° 空氣清淨機 HEPA 13 版等指定機型，可兌換送LG PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機、光觸媒 HEPA 13 三合一高效率濾網(寵物功能增加版適用)、HEPA13三合一高效率濾網和移動式底座等多種好禮；購買 LG CordZeroThinQ™ A9K 系列 Wi-Fi 濕拖無線吸塵器、 LG CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器和 LG CordZeroThinQ™濕拖清潔機器人等指定機型，即可獲得茶籽堂植萃手部清潔雙入禮盒、拋棄式抹布墊組、拋棄式抹布組、毛髮專用吸頭和 HEPA 濾網及超纖細抹布等多項好禮。

熱浪來襲！節能涼爽一把罩

買 LG指定型號空調或冰箱即贈LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機等豐富好禮

面對夏季炎熱高溫及變化多端的疫情，在家時間增長，冷氣及冰箱的使用率相對激增，如何同時兼顧家人健康、環境友善並減輕荷包負擔，成為居家重點議題。LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調結合冷氣與空氣清淨機一機雙效功能，不僅有效淨化空氣，變頻壓縮機更於節能同時快速冷卻空間，在外奔波透過手機ThinQ App遠端一指操控，返家即可享受滿室沁涼舒適感，擺脫戶外溽暑黏膩。LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱除具備大容量魔術儲存空間外，門中門的特殊設計，只需輕敲玻璃兩下，即可一覽冰箱內部儲存的食材，有效減少開關門造成的冷流外洩，達到節能效果；內建「便利冰飲霸」，取冰飲水超方便，讓全家人從內而外都涼快！ 活動期間凡購買 LG DUALCOOL雙迴轉變頻空調指定型號，登錄兌換 LG PuriCare™ 口罩型空氣清淨機。購買兩台以上，即可申請尊榮大使到府服務；購買 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱及直驅變頻對開冰箱指定機型登錄兌換輝葉miniV美型口袋按摩槍、全家禮物卡NT$1,000等多項好禮。





居家娛樂好夥伴！震撼臨場 極致饗宴免遠行

買 LG OLED AI 語音物聯網電視 兌換住宿券及餐券等優質好禮

全民防疫時期，宅經濟也逐漸成長，高畫質、高流暢度的電視成為家庭娛樂的必備品項之一。LG OLED AI 物聯網系列電視搭載第三代 AI 影音處理晶片(α9)，透過全自動調整，提供極致的畫質與音效； OLED Motion Pro模式能均勻清晰地呈現賽事的每一個細節動作，在家防疫也能感受臨現場的視聽震撼雙享受。 活動期間凡購買 LG OLED AI 語音物聯網電視指定型號，登錄兌換雲朗觀光集團住宿券、陶板屋餐券等超值好禮回饋。





節能省電動起來 消費滿額再贈極致輕薄筆電或空氣清淨機！

LG 加碼祭出滿額贈優惠活動，邀請消費者一同打造智慧節能的美好生活！ 活動期間凡購買 LG 指定物聯網家電，單張發票總金額達 NT$200,000 即贈 LG PuriCare 360° 空氣清淨機乙台；單張發票總金額達 NT$300,000 即贈 LG gram 極致輕薄筆電乙台。

回饋再加碼！ 90 天原廠延長保固、官方線上商城 NT$1,000 購物金 獨家大方送

購買 LG 指定型號產品 後 ，於線上登錄成功，即可獲得 90 天的保固期延長；此外，加入 LG 官方線上購物商城會員，即可獲得 LG 官方線上購物商城 NT$1,000 購物金。



LG 智慧家電 連動美好節能生活回饋活動



●活動日期： 2021/05/01-2021/08/31

●活動內容:

● 買指定家電送指定好禮

● 單筆發票滿額 20 萬送 LG PuriCare 360° 空氣清淨機

● 單筆發票滿額 30 萬送 LG gram 極致輕薄筆電

●活動網站：https://www.lg.com/tw/2021iotsp

●贈獎方式：詳情請見活動網站



1.隨貨送：購買指定型號即獲好禮

2.兌換送：採線上登錄申請

滿額享盛禮 產品別 型號 電視 55NANO81WNA 、55SM8100PWA、55SM8600PWA 、55SM9000PWA、55UM7300PWA、55UM7500PWA 、55UM7600PWA、55UN7300PWC、55UN8000PWA 、55UN8100PWA、65NANO81WNA、65NANO91WNA、65NANO95WNA、65SM8600PWA、65SM9000PWA、65UM7300PWA、65UM7500PWA、65UM7600PWA、65UN7300PWC、65UN8000PWA、65UN8100PWA、70UM7300PWA、70UN7300PWC、75NANO91WNA、75NANO95WNA 、75SM9000PWA、75UM7600PWA、75UN8100PWB、86NANO91WNA、86UM7600PWA、OLED55BXPWA、OLED55C9PWA、OLED55CXPWA、OLED65BXPWA、LED65C9PWA、OLED65CXPWA、OLED65E9PWA、OLED65GXPWA、OLED65W9PWA、OLED65WXPWA、OLED77C9PWA、OLED77CXPWA、OLED88ZXPWA、OLED48C1PSB、OLED88Z1PSA 、OLED77G1PSA、OLED65G1PSA、OLED55G1PSA、OLED83C1PSA、OLED77C1PS、OLED65C1PSB、OLED55C1PSB、OLED65A1PSA、OLED55A1PSA、86QNED99SPB、75QNED96SPB、65QNED91SPB、86NANO91SPA、75NANO91SPA、65NANO91SPA、55NANO91SPA、X75NANO86SPA、65NANO86SPA、55NANO86SPA、65NANO76SPA、55NANO76SPA、86UP8050PSB、65UP8050PSB、55UP8050PSB、65UP7750PSB、55UP7750PSB、OLED48C1PSB 洗衣機 F2721HTTV、WD-S21TTS、WD-S19TVC、WD-S18VCD、WD-S16VBD、WD-S18VBW、F2514DTGW、F2514NTGW、WD-S105DW、WD-S105CW、WD-S105CV、WD-S12GW 、WD-S12GV、WD-S125W、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S15TCD、WD-S15TBD、WD-S15TBW、WD-S105VDW、WD-S105VCW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D200SHW、WT-SD200AHV、WT-SD200AHW、WT-SD219HBG、WT-SD199HVG 、WT-SD179HVG、WT-SD169HVG、WT-SD218HBG、WT-SD196HVG、WT-SD176HVG、WT-SD166HVG、WT-D178GV、WT-D179SG、WT-D179VG、WT-D169VG、WT-D169SG、WT-D176SG、WT-D176VG、WT-D166VG、WT-SD139HBG、WT-SD129HVG、WT-SD129HSG、WT-SD119HSG、WT-SD117HSG、WT-SD126HSG、WT-SD126HVG、WT-D179BG、WT-D170MSG、WT-SD179HBG、WT-ID130MSG、WT-ID150MSG、WT-D250HB、WT-SD201AHV、WT-SD201AHW、WT-SD159HVG、WT-D160MSG、WT-D159MG 免曬衣乾衣機 WR-90TW、WR-90TV、WR-80TW、WR-90VW、WR-90VB、WR-16HW、WR-16HB 蒸氣電子衣櫥 E523BR、E523WR、523FR、523MR、523IR、B723MR 冰箱 GR-DBFL88ST、GR-QBF87MB、GR-QBFL87BS、GR-QL88N、GR-QPL88SV、GR-QPL88BS、GR-DBF85S、GR-DL88SV、GR-DL88W、GR-DL8OSV、GR-DL80W、GR-HL600MB、GN-DL567SV、GN-HL567SV、GI-HL450SV、GI-HL450AS、GW-BF 388SV、GW-BF389SA、GW-BF389MB、GR-ML333MB、GR-FL40SV、GR-QPL66MB、GR-W570ST、GR-DL81SV、GR-FL40MS 智慧變頻微波爐 MJ3965ACR、MH8295CDS、MS4295DIS、MS2535GIS 雙迴轉變頻空調 LS-1518ACO、LS-0817DHP/SCO、LS-1017DHP/SCO、LS-1217DHP/DCO、LS-1417DHP/DCO、LS-1418SCO、LS-43AHP、LS-43AHU、LS-43ACO、LS-43ACU、LS-22DHP/DCO、LS-28DHP/DCO、LS-36DHP/DCO、LS-41DHP/DCO、LS-52DHP/DCO、LS-63DHP/DCO、LS-63DHP2/DC02、LS-71DHP/DCO、LS-71DHP2/DCO2、LS-83DHP/DCO、LS-93DHP/DCO、LS-28IHP、LS-361HP、LS-411HP、LS-52IHP、LS-631HP、LS-71IHP A9+濕拖、 快清式無線吸塵器 A9PSMOP2X、A9PADVANCE2、A9PSMOPB、A9PBED2X、A9PBED2B、A9PBED2R、A9PMASTER2X、A9PSMOPX、A9PDDFLOOR2、A9K-ULTRA3、A9K-MAX2、A9K-PRO1 、A9P-MAX1、A9P-PRO、A9P-LITE、A9-COREMOP、A9P-LITEMOP、A9P-CORE 清潔機器人 VR66715LVM、VR66713LVM、VR66530LVW、VR66930VWNC、VR6694TWR、VR6685TWARV、R9MASTERX、VR6698TWA、VR6690TWVV、VR6680TMRW、M9MAX 空氣清淨機 AS401WWJ1、０AS401WWF1、AS401WWL2、AS551DWS0、AS601DPT0、AS951DPT0、AP151MDA1、AP151MGA1、AS101DWS0、AS651DWS0、AS101 DSS0、AS651 DSS0、AS101DWH0、AS651DWH0、AS551DWG0 變頻除濕機 MD161QBK1、MD161QPK1、MD171QPK1、MD171QSK1、MD181QWK1、MD191QGK1、MD191QGK2

買就送超值禮 產品類別 購買產品 好禮贈品 電視 OLED 8K AI 語音物聯網電視指定型號 OLED88ZXPWA -兌換送- 雲朗觀光集團住宿券4張 OLED 4K AI 語音物聯網電視指定型號 OLED77CXPWA、OLED65WXPWA -兌換送- 雲朗觀光集團住宿券2張 OLED 4K AI 語音物聯網電視指定型號 OLED65CXPWA、OLED65BXPWA、OLED55CXPWA、OLED55BXPWA、OLED48C1PSB -兌換送- 陶板屋禮券2張 OLED 4K AI 語音物聯網電視指定型號 OLED65GXPWA -兌換送- 陶板屋禮券４張 冰箱 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱指定型號 GR-QBFL87BS -兌換送- 輝葉miniV美型口袋按摩槍(HY-10599)乙台(不挑色)+全家禮物卡 NT$1,000 InstaView™ 敲敲看門中門冰箱指定型號 GR-DBF85S、GR-DBF80G、GR-QBF87MB、GR-QPL88SV、GR-QPL88BS、GR-QL88M、GR-QL66MB -兌換送- 輝葉miniV美型口袋按摩槍(HY-10599)乙台(不挑色) 直驅變頻對開冰箱指定型號 GR-DL88SV 、GR-DL88W 、GR-DL81SV -兌換送- 全家禮物卡 NT$1,000 蒸氣電子衣櫥 styler®蒸氣電子衣櫥指定型號 E523WR、E523FR、E523MR、E523IR、B723MR -兌換送- 后 重生秘帖： 皇后肌密限定禮盒 免曬衣乾衣機 除濕式免曬衣乾衣機指定型號 WR-90VW、WR-90VB、WR-16HW、WR-16HB -隨貨送-

香氛柔衣紙*２盒 洗衣機 蒸氣DD直驅變頻滾筒洗衣機(9公斤~21公斤洗脫烘)指定型號 F2721HTTV、WD-S19VBS、WD-S19VBW、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S18VCW、WD-S17VBD、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WD-S15TBWㆍWD-S12GV、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDW -隨貨送- FiJi 飛漬一紙淨(20抽/盒)*4盒 第3代DD直驅變頻直立式洗衣機(含蒸氣/極窄版)指定型號 WT-SD129HVG、WT-SD119HSG、WT-SD139HBG、WT-SD169HVG、WT-SD179HVG、WT-SD199HVG、WT-SD219HBG、WT-SD159HVG -隨貨送-

FiJi飛漬一紙淨(20抽/盒)* 2盒 變頻空調 DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 豪華清淨機種 指定型號 LS-43AHP、LS-43ACO、LS-43AHU、LS43ACU -兌換送- 夏幕尼禮券2張 DUALCOOL 雙迴轉變頻空調7.1kW以上機種 指定型號 LS-71SHP、LS-71SHP2、LS-71IHP、LS-71DHP、LS-71DHP2、LS-83DHP、LS-93DHP、LS-71DCO、LS-71DCＯ2、LS-83DCＯ、LS-93DCＯ -兌換送- PuriCare™口罩型空氣清淨機x1 *若缺貨則送等值商品



DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 全系列機種 指定型號 LS-22DCO、LS-28DCＯ、L5-36DCO、LS-41DCO、LS-52DCO、LS-63DCO2、LS-71DCO2、LS-83DCO、LS-93DCO、LS-22DHP、LS-28DHP、LS-36DHP、LS-41DHP、LS-52DHP、LS-63DHP2、LS-71DHP2、LS-83DHP、LS-93DHP、LS-43ACO、LS-43AHP、LS-63DCO、LS-71DCO、LS-63DHP、LS-71DHP、LS-43ACU、LS-43AHU、L5-0817DHP、LS-1017DHP、LS-1217DHP、LS-1417DHP、LS-0817DCO、LS-1017DCO、LS-1217DCO、LS-1417DCO、LS-0817SCO、LS-1017SC0、LS-1418SCO、LS-1518ACO、LS-28IHP、LS-36IHP、LS-41IHP、LS-52IHP、LS-63IHP、LS-711HP -申請享- 尊榮到府教學 購買全系列機型兩台以上(含)申請享 尊榮大使到府WiFi設定教學 *離島地區不適用此辦法 吸塵器 CordZeroThinQ™ A9K系列WiFi濕拖無線吸塵器指定型號 A9K-ULTRA3、A9K-MAX2 -兌換送- 茶籽堂植萃手部潔淨雙入禮盒x1＋拋棄式抹布墊組×1＋拋棄式抹布組x2 CordZeroTM A9+濕拖無線吸塵器指定型號 A9PSMOP2X、A9PADVANCE2、A9P-COREMOP、A9PDDFLOOR2 -兌換送- 毛髮專用吸頭x1 濕拖清潔機器人 CordZeroThinQ™ 濕拖清潔機器人指定型號 VR6698TWAR、VR6685TWARV、VR6690TWVV、VR66930VWNC -隨貨送-

HEPA濾網*1+超纖細抹布*1

-兌換送- 茶籽堂植萃手部潔淨雙入禮盒x1＋拋棄式抹布×1０ CordZero ThinQTM 變頻清潔機器人指定型號

VR6680TMRW -隨貨送-

HEPA濾網*1+超纖細抹布 +1 CordZero ThinQTM M9銳眼 雙旋拖地機器人指定型號 M9MAX -兌換送- 茶籽堂植萃手部潔淨雙入禮盒x1 空氣清淨機 PuriCareTM 360°空氣清淨機寵物功能增加版（雙層） 指定型號 AS101DSS0、AS101DWS0 -兌換送- 光觸媒HEPA13三合一高效率濾網(寵物功能增加版適用)x2組+ PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機x1（不挑色）

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移動式底座*1組 PuriCareTM 360°空氣清淨機寵物功能增加版 指定型號（單層） AS651DSS0、AS651DWS0 -兌換送- 光觸媒HEPA13三合一高效率濾網(寵物功能增加版適用)x1

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移動式底座*1組 PuriCareTM 360°空氣清淨機HEPA13版（雙層） 指定型號 AS101DWH0 -兌換送- HEPA13三合一高效率濾網(HEPA13版適用)x2組+ PuriCare™Mini隨身淨空氣清淨機x1（不挑色）

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移動式底座*1組 PuriCareTM 360°空氣清淨機HEPA13版（單層） 指定型號 AS651DWH0 -兌換送- HEPA13三合一高效率濾網(HEPA13版適用)x1

-隨貨送-

移動式底座*1組 PuriCareTM 360°空氣清淨機HEPA13版（上吹式） 指定型號 AS551DWG0 -兌換送- HEPA13三合一高效率濾網(HEPA13版適用)x1

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移動式底座*1組

TWINWash™ 雙能洗 和 除濕式免曬衣乾衣機+迷你洗衣機組合送 購買產品 好禮贈品 指定型號 F2721HTTV、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD 配迷你洗衣機指定型號 WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB -兌換送- 輝葉miniV美型口袋按摩槍(HY-10599)乙台(不挑色) +全家禮物卡 NT$1,000 指定型號 WD-S15TBD、WD-S15TCD、WD-S12GV 配迷你洗衣機指定型號 WT-SD200AHV、WT-SD200AHW、WT-D200HV、WT-SD201AHV -兌換送- 輝葉miniV美型口袋按摩槍(HY-10599)乙台(不挑色) 指定型號 WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S15TBW、WR-16HW、WR-16HB、WR-90VB、WR-90VW 配迷你洗衣機指定型號 WT-D250HV、WT-D250HW、WT-D250HB、WT-SD200AHW、WT-D200HV、WT-D200HW、WT-SD201AHW -兌換送- 全家禮物卡 NT$1,500

除濕式免曬衣乾衣機堆疊組合送 購買產品 好禮贈品 蒸氣DD直驅變頻滾筒洗衣機 指定型號 WD-S12GV、WD-S19VBS、WD-S18VCM、WD-S18VBD、WD-S17VBD、WD-S19VBW、WD-S18VCW、WD-S105VCW、WD-S105VDW、WD-S90VDS、WD-S90VDW、WD-S15TBD、WD-S15TCD、WD-S15TBW 配除濕式免曬衣乾衣機指定型號 WR-90VW、WR-90VB、WR-16HW、WR-16HB -兌換送- 輝葉miniV美型口袋按摩槍(HY-10599)乙台(不挑色) -隨貨送- 多功能堆疊層架乙組 或 堆疊固定架乙組

免曬衣乾衣機健康新方案 購買產品 好禮贈品 第3代直驅變頻蒸氣直立式洗衣機 指定型號 WT-SD169HVG、WT-SD179HVG、WT-SD199HVG、WT-SD219HBG、WT-SD159HVG 配除濕式免曬衣乾衣機指定型號 WR-90VW、WR-90VB、WR-16HW、WR-16HB -兌換送- 輝葉miniV美型口袋按摩槍(HY-10599)乙台(不挑色)

【關於 LG 電子】

LG 電子為科技及製造領域的全球創新領導品牌，在全球擁有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 名。2020 年全球營收達 560 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、車用零件解決方案公司與企業解決方案公司。LG 電子為電視、冰箱、空調、洗衣機、行動裝置等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com。