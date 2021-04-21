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LG 宣布手機作業系統享「安心服務保固」
LG 正式退出手機產業的同時，向客戶再次提出安心保證
【2021年 04 月 21 日，台北訊】 LG 電子（LG）今日宣布目前所有使用中的高階旗艦 LG 智慧型手機，自上市日起，最多可享有三次 Android 作業系統更新。
月初 LG 發出將於七月底退出手機市場聲明，隨即向消費者提出安心承諾。消費者若購買 2019 年（含）上市後之 LG 旗艦款手機（5G系列 : VELVET、Wing、V60 ; G系列：G8S、G8X），自上市日起享有三次作業系統更新保障。另外，2020 年上市的特定型號（K系列：K42、K52），自上市日起則將享有兩次作業系統更新。*
LG 台灣第二季仍將持續銷售手機。顧客仍可購買現有庫存的 LG 手機，且特定裝置的配套服務與安全性軟體更新也將持續提供。消費者可聯繫當地 LG 客服中心以瞭解更多詳情。
*未來調整及計畫將根據 Google 的發佈時程、裝置效能與相容性等其他因素而異。
【關於 LG 電子】
LG 電子為科技及製造領域的全球創新領導品牌，在全球擁有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 名。2020 年全球營收達 560 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、車用零件解決方案公司與企業解決方案公司。LG 電子為電視、冰箱、空調、洗衣機、行動裝置等產品的領導製造商。LG 也以頂級 LG SIGNATURE 產品及先進的人工智慧 ThinQ 品牌享譽盛名。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站 http://www.LGnewsroom.com
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