【2021年5月21日，台北訊】 LG官方線上旗艦店盛大開幕，全品項健康節能家電一站購足，商品官方出貨、品質保證，還享七天鑑賞期與全站免運，為慶祝官方商城上線，加入會員即送千元購物金，尊榮到府服務等會員專屬福利，更有機會獲得萬元「智慧變頻蒸烘烤微波爐」；本土疫情升溫，LG提供360°全方位殺菌生活家電，「LG官方線上商城」在家安心購物，方便又保障，LG與消費者一起為家人打造美好舒適的居家環境。

台灣LG電子秉持「Life’s Good」精神，以領先業界技術及卓越物聯網科技，提供全方位健康節能家電，整合線上線下通路物流，以「最大旗艦店」規格，推出「LG官方線上商城」，一次瀏覽全系列商品，並結合使用者好評推薦，消費者更快速方便找到符合需求生活家電；「LG官方線上商城」全產品，由官方出貨，專業物流團隊配送，品質保證，更享全站免運及七天鑑賞期，加入商城會員，即獲1,000元線上購物金，參加線上開幕活動抽獎，將有機會獲得蒸、烤、氣炸，一機多用「智慧變頻蒸烘烤微波爐」。



「LG官方線上商城」針對會員不定時推出獨家IoT健康節能家電組合、精選優惠方案、購買指定商品享「Care Service｣官方專人到府教學、維護清潔等尊榮服務，為消費者打造流暢便利購物體驗；疫情持續升溫，除了戴口罩、勤洗手，保持社交距離外，阻隔外在病菌入侵家中更是重要健康議題，LG家電提供全方位由內到外，從衣物殺菌、居家清潔、空污過敏防護等智慧家電產品，與消費者一同對抗頑劣病毒，共同守住居家健康防線，「LG官方線上商城」網址：https://www.lg.com/tw/OBS。