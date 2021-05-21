We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG旗艦規格及服務 打造「LG官方線上商城」
防疫上線購物超安心 LG 健康節能家電 全方位守護家人健康
全系列商品 官方出貨品質保證 加入會員再享千元購物金
【2021年5月21日，台北訊】 LG官方線上旗艦店盛大開幕，全品項健康節能家電一站購足，商品官方出貨、品質保證，還享七天鑑賞期與全站免運，為慶祝官方商城上線，加入會員即送千元購物金，尊榮到府服務等會員專屬福利，更有機會獲得萬元「智慧變頻蒸烘烤微波爐」；本土疫情升溫，LG提供360°全方位殺菌生活家電，「LG官方線上商城」在家安心購物，方便又保障，LG與消費者一起為家人打造美好舒適的居家環境。
台灣LG電子秉持「Life’s Good」精神，以領先業界技術及卓越物聯網科技，提供全方位健康節能家電，整合線上線下通路物流，以「最大旗艦店」規格，推出「LG官方線上商城」，一次瀏覽全系列商品，並結合使用者好評推薦，消費者更快速方便找到符合需求生活家電；「LG官方線上商城」全產品，由官方出貨，專業物流團隊配送，品質保證，更享全站免運及七天鑑賞期，加入商城會員，即獲1,000元線上購物金，參加線上開幕活動抽獎，將有機會獲得蒸、烤、氣炸，一機多用「智慧變頻蒸烘烤微波爐」。
「LG官方線上商城」針對會員不定時推出獨家IoT健康節能家電組合、精選優惠方案、購買指定商品享「Care Service｣官方專人到府教學、維護清潔等尊榮服務，為消費者打造流暢便利購物體驗；疫情持續升溫，除了戴口罩、勤洗手，保持社交距離外，阻隔外在病菌入侵家中更是重要健康議題，LG家電提供全方位由內到外，從衣物殺菌、居家清潔、空污過敏防護等智慧家電產品，與消費者一同對抗頑劣病毒，共同守住居家健康防線，「LG官方線上商城」網址：https://www.lg.com/tw/OBS。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-online-shop-2021.html isCopied
paste