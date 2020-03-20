LG 智慧健康家電全方位守護 打造安心居家生活 LG「全方位衣物護理專家」有效殺菌、LG PuriCare™ 360°空氣清淨機零死角濾淨 LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器完美清潔 防守病毒入侵

【2020 年 3 月 18 日，台北訊】時逢溫差變化劇烈的季節交替時節，流感、病毒或季節性過敏等便伺機而動，再加上長期以來的空汙問題，在這個全民防疫的重要時期，消費者對於自我健康管理愈發重視，「殺菌消毒」、「防疫」、「抗病毒」等關鍵字的相關家電需求大幅成長。台灣 LG 電子智慧健康家電以「360° 全方位殺菌三步驟」為消費者健康把關，第一步「衣物殺菌防護」由 LG TWINWash雙能洗洗衣機、免曬衣乾衣機及 LG Styler 智慧電子衣櫥組成的「全方位衣物護理專家」，守護衣物不受細菌侵害；第二步「空污過敏防護」透過 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機快速、全方位濾淨室內空氣；最後，第三步「居家清潔防護」則由 LG CordZero™ A9+ 濕拖無線吸塵器讓地板角落隨時保持乾淨，協助消費者守護健康、遠離病毒，打造健康舒適的生活空間。



塵螨、細菌、病毒剋星！LG「全方位衣物護理專家」全家衣物健康護衛神器

疫情持續升溫，除了個人洗手跟口罩防護外，還有不易看見的細菌、病毒與空氣中微小粉塵易沾附於衣服上，為防阻外來汙染物進入家中，外出返家後應立即清潔衣物，避免外出衣物成為防疫漏洞。有鑑於此，消費者對於擁有蒸氣殺菌功能的家電需求增加，而 LG 「全方位衣物護理專家」透過 60 度以上高溫殺菌，成為全家人的衣物清潔好幫手，進而帶動整體銷售成長，其中 LG Styler 智慧電子衣櫥銷售更成長 4 倍。LG Styler 智慧電子衣櫥提供返家後的衣物立即清潔，為消費者衣物護理做第一道防護，搭載獨家 TrueSteamTM 蒸氣護理技術，消費者可選擇「殺菌行程」，溫度約 50~60 度，為無法立即水洗的外套、大衣以及個人物品去除 99.9% 細菌與過敏原，清潔護理一次完成。







LG TWINWash雙能洗洗衣機創新的上下洗衣槽，可將一般衣物與貼身衣物、嬰幼兒衣物分開同時清潔，上方滾筒洗槽可選擇蒸氣行程，之後再使用約 70~80 度的高溫乾衣，經過英國過敏協會 BAF 認證，可有效殺菌去除過敏原；而下方的迷你洗槽亦可選擇「嬰兒衣物」行程，以 60 度熱水清洗，迅速為少量衣物、嬰兒衣物或口罩套清潔，雙重高溫殺菌讓消費者安心加倍。此外，LG TWINWash雙能洗洗衣機的窄版設計，也可以符合居住空間較小的家庭需求，讓消費者享受最健康又有效率的洗衣方式。

消費者對於健康家電的需求增加，除 Styler 智慧電子衣櫥銷售明顯成長外，LG 免曬衣乾衣機銷售近期也有 3 倍成長。LG 免曬衣乾衣機採用 Heat Pump 除濕式乾衣技術，免去戶外曬衣的冗長程序，更能避免沾黏空氣中的懸浮微粒，殺菌行程經過英國過敏協會 BAF 認證，可有效消除 99.9% 居家塵蟎，呵護健康。同時 LG 免曬衣乾衣機亦可搭配多款 LG 洗衣機，使用者可依照不同居家空間大小，選擇與滾筒或迷你洗衣機堆疊，將有限的家庭空間做最有效率的運用。

360度全方位淨化！LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機守護居家空氣好清新

除了衣物清潔外，看不見的空氣問題也是消費者關注的重點之一，而具備殺菌、抗敏功能的空氣清淨機則成為近期熱銷的家電產品，也使 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機的需求倍增。LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機配備清淨循環扇以及 360 度環形機身設計，吸收四面八方的粉塵、過敏原與有害氣體等汙染物質，加速空氣循環並增強淨化效果，而「智慧模式」則可自動偵測空氣品質狀況後，判斷適合的運轉模式，將淨化後的乾淨空氣吹送至各個角落，讓家中每個角落都充滿著乾淨又新鮮的空氣，守護消費者的呼吸道與肺部健康。









吸塵、濕拖、消毒一次搞定！LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器完美除塵家中每個角落

除了外出個人防護外，防疫期間更要保持居家環境整潔，加強地板清潔避免孳生細菌，讓細菌、髒汙無所遁形。LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器及 LG CordZero™ 濕拖清潔機器人可同時吸塵、拖地及消毒，只要在濕拖抹布或地板噴灑酒精、消毒水或稀釋漂白水，即可輕鬆且快速清除髒汙、病菌，搭配十種吸頭清潔無死角，讓每日清掃工作事半功倍。此外，LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器擁有 10 種不同吸頭組，搭配 5 道過濾系統與 HEPA 13 級醫療級濾網，清掃過程中同步過濾細菌塵螨，結合可拆卸水洗的三效濾網，異味細菌不殘留，全面消毒、防堵病菌入侵，讓居家防疫更有效率。

















【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【關於 LG 電子生活家電與空調公司】

LG 電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。