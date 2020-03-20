We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG 智慧健康家電全方位守護 打造安心居家生活 LG「全方位衣物護理專家」有效殺菌、LG PuriCare™ 360°空氣清淨機零死角濾淨 LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器完美清潔 防守病毒入侵
塵螨、細菌、病毒剋星！LG「全方位衣物護理專家」全家衣物健康護衛神器
疫情持續升溫，除了個人洗手跟口罩防護外，還有不易看見的細菌、病毒與空氣中微小粉塵易沾附於衣服上，為防阻外來汙染物進入家中，外出返家後應立即清潔衣物，避免外出衣物成為防疫漏洞。有鑑於此，消費者對於擁有蒸氣殺菌功能的家電需求增加，而 LG 「全方位衣物護理專家」透過 60 度以上高溫殺菌，成為全家人的衣物清潔好幫手，進而帶動整體銷售成長，其中 LG Styler 智慧電子衣櫥銷售更成長 4 倍。LG Styler 智慧電子衣櫥提供返家後的衣物立即清潔，為消費者衣物護理做第一道防護，搭載獨家 TrueSteamTM 蒸氣護理技術，消費者可選擇「殺菌行程」，溫度約 50~60 度，為無法立即水洗的外套、大衣以及個人物品去除 99.9% 細菌與過敏原，清潔護理一次完成。
LG TWINWashTM 雙能洗洗衣機創新的上下洗衣槽，可將一般衣物與貼身衣物、嬰幼兒衣物分開同時清潔，上方滾筒洗槽可選擇蒸氣行程，之後再使用約 70~80 度的高溫乾衣，經過英國過敏協會 BAF 認證，可有效殺菌去除過敏原；而下方的迷你洗槽亦可選擇「嬰兒衣物」行程，以 60 度熱水清洗，迅速為少量衣物、嬰兒衣物或口罩套清潔，雙重高溫殺菌讓消費者安心加倍。此外，LG TWINWashTM 雙能洗洗衣機的窄版設計，也可以符合居住空間較小的家庭需求，讓消費者享受最健康又有效率的洗衣方式。
消費者對於健康家電的需求增加，除 Styler 智慧電子衣櫥銷售明顯成長外，LG 免曬衣乾衣機銷售近期也有 3 倍成長。LG 免曬衣乾衣機採用 Heat Pump 除濕式乾衣技術，免去戶外曬衣的冗長程序，更能避免沾黏空氣中的懸浮微粒，殺菌行程經過英國過敏協會 BAF 認證，可有效消除 99.9% 居家塵蟎，呵護健康。同時 LG 免曬衣乾衣機亦可搭配多款 LG 洗衣機，使用者可依照不同居家空間大小，選擇與滾筒或迷你洗衣機堆疊，將有限的家庭空間做最有效率的運用。
360度全方位淨化！LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機守護居家空氣好清新
除了衣物清潔外，看不見的空氣問題也是消費者關注的重點之一，而具備殺菌、抗敏功能的空氣清淨機則成為近期熱銷的家電產品，也使 LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機的需求倍增。LG PuriCare™ 360° 空氣清淨機配備清淨循環扇以及 360 度環形機身設計，吸收四面八方的粉塵、過敏原與有害氣體等汙染物質，加速空氣循環並增強淨化效果，而「智慧模式」則可自動偵測空氣品質狀況後，判斷適合的運轉模式，將淨化後的乾淨空氣吹送至各個角落，讓家中每個角落都充滿著乾淨又新鮮的空氣，守護消費者的呼吸道與肺部健康。
吸塵、濕拖、消毒一次搞定！LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器完美除塵家中每個角落
除了外出個人防護外，防疫期間更要保持居家環境整潔，加強地板清潔避免孳生細菌，讓細菌、髒汙無所遁形。LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器及 LG CordZero™ 濕拖清潔機器人可同時吸塵、拖地及消毒，只要在濕拖抹布或地板噴灑酒精、消毒水或稀釋漂白水，即可輕鬆且快速清除髒汙、病菌，搭配十種吸頭清潔無死角，讓每日清掃工作事半功倍。此外，LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器擁有 10 種不同吸頭組，搭配 5 道過濾系統與 HEPA 13 級醫療級濾網，清掃過程中同步過濾細菌塵螨，結合可拆卸水洗的三效濾網，異味細菌不殘留，全面消毒、防堵病菌入侵，讓居家防疫更有效率。
【關於 LG 電子集團】
LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於 LG 電子生活家電與空調公司】
LG 電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至http://www.lg.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-smart-healthcare.html isCopied
paste