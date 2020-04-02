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LG 智慧家電購好康 守護全家享健康
全系列物聯網家電買就送享盛禮 加碼滿額送旗艦雙螢幕手機 LG G8X ThinQ
【2020年3月31日，台北訊】台灣 LG 電子為全球智慧家電領導品牌，持續以領先業界的創新技術打造完整智慧家電產品線，滿足消費者對於 Wi-Fi 物聯網家電需求。LG 以 ThinQ 智慧家庭連網技術為基礎，讓使用者可透過行動裝置、家電產品及智慧音箱全方位操控，不受時間跟空間限制，輕鬆享受便利美好的智慧生活！LG 為讓更多消費者能感受 IoT Wi-Fi 連網家電的便利，特別推出「智慧購好康 全家享健康」活動，即日起至 2020 年 6 月 30 日止，活動期間凡購買 LG 指定型號物聯網家電並上網登錄或郵寄回函，即可兌換送全家禮物卡、LG 變頻單門冰箱、LG 單溫控專業酒櫃、正官庄高麗蔘精等多樣好禮。此外，於活動期間購買 Wi-Fi 家電或 LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器，單筆發票總額達 NT$180,000，加碼送 LG 旗艦雙螢幕手機 G8X ThinQ。LG 精選多項家電好禮回饋，邀請消費者一同享受智慧便利的美好新生活！
衣物護理智慧享！
買LG「全方位衣物護理專家」指定機型 兌換送單門冰箱、紅酒櫃等超優質好禮
LG TWINWash™ 雙能洗洗衣機首創一機雙洗，可同時處理不同衣物的清潔需求；搭配 LG 免曬衣乾衣機以低溫除溼輕鬆乾衣，還可以同時為衣物殺菌與除螨。而 LG Styler 智慧電子衣櫥以獨家 TrueSteam™ 蒸氣技術，透過衣架擺動功能撫平衣物皺褶，同時高溫消除過敏原及細菌，全方位的衣物護理家電皆可透過 LG ThinQ app 隨時隨地皆可輕鬆遠端監控，也可即時更新下載最新洗衣、乾衣或衣物護理程序，智慧又便利。活動期間凡購買指定型號 LG TWINWash™ 雙能洗組合、免曬衣乾衣機堆疊組合、LG Styler 智慧電子衣櫥，即可兌換送 LG SMART變頻單門冰箱、LG 單溫控專業酒櫃或全家禮物卡 (價值最高 NT$4,000) 等豐富好禮；另外，選購指定型號洗衣機或乾衣機，或滾筒洗衣機加上乾衣機堆疊組合，隨貨送 Neoflam Snow 28cm 炒菜鍋、FiJi飛漬一紙淨或多功能堆疊層架。
便利生活輕鬆享！
買LG指定對開冰箱、上下門冰箱或DUALCOOL Wi-Fi雙迴轉變頻空調 豐富好禮大方送
LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱配備 Wi-Fi 面版顯示器，可透過 LG ThinQ app 遠端設定冰箱溫度、開啟急速冷凍或過濾系統功能，當發生異常狀況時也會主動提醒，並提供問題排除方法；LG DUALCOOL Wi-Fi 雙迴轉變頻空調透過 LG ThinQ 連網技術，可以遠端快速設定所需溫度、運作時間以及喜好模式，輕鬆調整符合生活需求。活動期間凡購買 LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱或指定對開冰箱、上下門冰箱即可享有 LG 單溫控專業酒櫃、全家禮物卡(價值 NT$1,000)兌換送或 Glasslock 分隔保鮮盒隨貨送；凡購買 LG DUALCOOL Wi-Fi 雙迴轉變頻空調指定型號，兌換送正官庄高麗蔘精，再享尊榮健診服務。
無塵生活安心享！
買LG指定CordZero™濕拖無線吸塵器/清潔機器人 兌換送濾網/吸頭等清潔組等精選好禮
LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器配備智慧雙旋濕拖吸頭及自動供水系統，乾吸濕拖一次完成，還可輕鬆清理不易清潔的角落灰塵。LG CordZero™ 濕拖清潔機器人支援 Wi-Fi 連線，可使用 LG ThinQ app 或 Line Homechat 直接操控，設定清掃排程及模式，在外也能輕鬆維持家中日常清潔。活動期間凡購買指定型號 LG CordZero™ A9+濕拖無線吸塵器、快清式無線吸塵器或 LG CordZero™ 清潔機器人，即可獲得可水洗 3 效濾網、拋棄式抹布及吸頭組，或台塑生醫抗菌防護噴霧等好禮。
LG豪禮再加碼！全系列物聯網家電消費滿額再送旗艦雙螢幕手機LG G8X ThinQ
LG 全系列物聯網家電皆內建 Wi-Fi 功能，可透過獨家 ThinQ 連網技術由手機直接操控，LG 旗艦機皇 G8X ThinQ 以雙螢幕設計滿足消費者跨螢多工的操作需求，輕鬆操控家電產品享受雙倍效率。凡於即日至 2020 年 6 月 30 日購買 LG 全系列物聯網指定家電 (含 LG CordZero™ A9+無線吸塵器) 達指定金額 NT$180,000，並依照活動辦法完成申請流程，即可獲得 LG G8X ThinQ 智慧型手機乙支，數量有限送完為止。
LG智慧購好康 全家享健康 「買就送享盛禮」
■活動日期：2020/03/25-2020/06/30
■活動內容：活動期間內，凡購買 LG 指定機型家電即可獲得指定好禮
■活動網站：https://www.lg.com/tw/2020-iot-event
■贈獎方式：詳情請見活動網站
1.隨貨送：購買指定型號即獲好禮
2.兌換送：採回函申請或線上申請二選一
LG智慧購好康 全家享健康 「滿額加碼送好禮」
■活動日期：2020/03/25-2020/06/30
■活動內容：活動期間內，凡購買任何 WiFi 家電(含 A9+無線吸塵器)，單筆發票總金額達 NT$180,000，並依照活動辦法完成申請流程，即可獲得 LG G8XThinQ Dual Screen 雙螢幕手機乙支。
■活動網站：https://www.lg.com/tw/2020-iot-gifts
滿額送申請資格符合標準，詳情請見活動網站
■活動辦法：
【關於 LG 電子集團】
LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。
【關於 LG 電子家庭娛樂公司】
LG 電子家庭娛樂公司是全世界頂尖電視、視聽娛樂系統、顯示器、投影機與筆記型電腦等產品的領導者。LG 以憑藉其在OLED 電視的領導地位，成為業界公認的創新者，開啟頂級電視的新紀元。LG 致力於以領先業界的 LG OLED TVs 與屢獲殊榮且搭載人工智慧技術的 LG Nano Cell TVs 等創新家庭娛樂產品來提升消費者的生活品質。詳細資料請參考網站www.LG.com/tw。
【關於 LG 電子生活家電與空調公司】
LG 電子生活家電公司是家電和空調產業的全球領導者，以領先業界的核心技術為居家生活提供完整的解決方案，包含設計精良的冰箱、洗衣機、洗碗機、烹飪家電、吸塵器、內嵌式家電、空調、空氣清淨機和除濕機等產品，致力改善消費者的日常生活。所有系列產品都是為了能帶來最高的便利性、效能、節約並為使用者創造健康環境。如需更多資訊，請至www.LG.com/tw。
https://www.lg.com/content/lge/tw/zh/about-lg/press-and-media/lg-smart-home-appliances-shopping.html isCopied
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