LG發表為真正行動未來設計的V60THINQ 5G及LG Dual Screen LG最新V系列手機結合5G 升級LG Dual Screen雙螢幕及大容量電池 實踐多工效率

【2020 年 2 月 27 日，首爾訊】 LG 電子今 (27) 日發表品牌指標性 V 系列智慧型手機最新進化版 LG V60ThinQ 5G。搭載 5G 連線能力及升級音訊、影片與相片功能，並更新軟體體驗，實現精緻優雅美學。LG V60ThinQ 5G 專為行動生活設計，旨在將生產力與娛樂性提升至最高境界。

世界級頂尖相機與影音品質

LG V60ThinQ 5G 配備最先進相機功能與技術，攝錄體驗全面進化。LG V60ThinQ 5G 裝載兩顆後置鏡頭與一組飛時測距 (ToF, Time of Flight) 感應器，其中包含一顆 6400 萬畫素主鏡頭，能在任何光源條件下拍攝出更加清晰、明亮的影像，而 1300 萬畫素廣角鏡頭則提供更為靈活且全方位的拍攝畫面。LG V60ThinQ 5G 為 LG 首款支援 8K 高畫質影片錄製功能的裝置，能以令人驚艷的 8K 高畫質捕捉震撼細節。

除全新相機與創新影片技術外，LG 最新智慧手機承襲品牌領先業界的卓越音訊技術表現，搭配四顆嶄新、高效能麥克風可收錄四面八方的聲音，並排除周遭環境影響，實現逼真音訊體驗。LG V60ThinQ 5G 支援 Voice Bokeh 功能，能將使用者聲音與背景雜音分離，使內容創造者可以全神貫注於作品，並降低多餘噪音；同時配備 LG OLED TV 領先搭載的 LG 3D Sound Engine，這項創新音訊處理技術能辨識內容類型，並依據類型優化音效，呈獻逼近劇院級的出色音質。

24 小時全天候 5G 連線能力

LG 全新 V 系列裝置為了將 5G 性能發揮極致，內建 5,000 mAh 超大容量電池，能延續 6.8 吋 OLED 螢幕與 LG Dual Screen 使用時間，同時也代表能延長高畫質遊戲串流、電影播放及視訊通話的時間。LG V60ThinQ 更配備高通尖端處理器 Snapdragon 865 Mobile Platform 與 Snapdragon X55 5G modem，確保高速、流暢的 5G 體驗。

現代化功能性設計

LG V60ThinQ 5G 與升級版雙螢幕配件均支援超清晰 20.5:9 比例 FHD+ P-OLED 顯示器，相較先前機型大了近半吋。全新 Dual Screen 採用更纖薄的 OLED 面板，重量維持跟前代一樣輕盈便攜。LG Dual Screen 背部的紋理設計，實踐更紮實的持握感，而其與 LG V60ThinQ 5G 相同尺寸的 OLED 面板使裝置可使用的螢幕範圍雙倍擴充，成就前所未有的多工處理、生產力、遊戲和娛樂歡愉感受。此外，使用者可將 LG Dual Screen 2.1 吋 Cover Display 設為永遠顯示重要資訊，隨時一目瞭然，或設定為 10 秒後自動休眠。

LG V60ThinQ 5G 設計上無縫融合金屬與玻璃，打造絕佳手感，結合精彩雙色、圓弧邊角、寬闊 6.8 吋 OLED 螢幕，LG V60ThinQ 5G 全面升級智慧型手機設計，迎接 5G 世代。

LG 行動通訊部門總裁 Morris Lee 表示：「LG 策略在於推出與眾不同的 5G 裝置，以滿足隨著全球 5G 市場日益成熟而增長的顧客需求。 LG V60ThinQ 5G 結合 Dual Screen，是 5G 時代熱衷創作、消費、分內容分享的消費者之夢幻逸品。」

LG V60ThinQ 5G 將於下個月起於北美、歐洲、亞洲的主要市場開賣。

主要規格

LG V60ThinQ 5G

Chipset: Qualcomm® Snapdragon™ 865 Mobile Platform with Snapdragon X55 5G Modem

Display: 6.8-inch 20.5:9 FHD+ P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Memory: 8GB RAM / 128GB or 256GB ROM 1 / microSD (up to 2TB)

/ microSD (up to 2TB) Camera: - Rear: 64MP Standard 2 (F1.8 / 0.8μm / 78˚) / 13MP Super Wide (F1.9 / 1.0μm / 117˚) / Z Camera (ToF Receiver / Emitter) - Front: 10MP Standard (F1.9 / 1.22μm / 72.5˚)

Battery: 5,000mAh

Operating System: Android 10

Size: 169.3 x 77.6 x 8.9mm

Weight: 214g

Network: 5G / LTE / 3G / 2G

Connectivity: Wi-Fi 802.11 a, b, g, n, ac, ax / Bluetooth 5.1 / NFC / USB Type-C (USB 3.1 Compatible)

Biometrics: In-Display Fingerprint Sensor

Colors: Classy Blue, Classy White

Other: Stereo Speaker / 4Ch Microphones / AI CAM / Google Lens / 32-bit Hi-Fi Quad DAC / LG 3D Sound Engine / HDR10+ / Qualcomm Quick Charge™ 4+ / MIL-STD 810G Compliance / IP68 Water and Dust Resistance / LG Pay / FM Radio

LG Dual Screen

Display: 6.8-inch 20.5:9 FHD + P-OLED FullVision (2,460 x 1,080 / 395ppi)

Cover Display: 2.1-inch Mono

Size: 175.9 x 86 x 14.9mm

Weight: 134g

Contact Type: USB Type-C

Folding Type: 360 Freestop Hinge

Colors: Black, White

1 Memory configuration will vary depending on market and mobile operator.

2 Pixel Binning to 16MP

【關於 LG 電子集團】

LG 電子為全球消費性電子、行動通訊、家用電器領域的領導品牌與創新先驅。LG 旗下有 140 個營運中心遍及全球，員工數超過 70,000 人。2019 年營收達 530 億美元，LG 由五大業務經營單位組成：生活家電與空氣解決方案公司、家庭娛樂公司、行動通訊公司、汽車組件公司與 B2B 事業。LG 電子為電視、冰箱、冷氣空調、洗衣機及行動裝置等產品的領導製造商之一，此外還包含頂級 LG SIGNATURE 產品及 ThinQ 人工智慧品牌。若要了解更多 LG 電子相關新聞及資訊，請參考網站http://www.LGnewsroom.com。

【LG 行動通訊公司簡介】

LG 行動通訊公司是行動通訊產業的創新者，提供具備洞察力的創新技術以改善消費者的生活。作為 5G 技術的全球領導者，LG 行動通訊公司是首批為消費市場開發具有 5G 功能的智慧型手機的製造商之一。 藉由為智慧行動裝置產業導入獨特且優異的相機，先進的音效，卓越的顯示螢幕和直覺式操作的優良傳承，LG 持續為慧眼獨具的消費者提供差異化的智慧行動裝置。若要了解更多相關資訊，請參考網站www.LG.com/tw。