PuriCare™ WallFit 邊淨機-雙風扇/ 建議適用37坪

儘管設計簡約，但它配備多重過濾系統，提供強大的空氣淨化效能。HEPA13濾網能以 99.999% 的效率去除 0.01μm 級超小微粒，並有助於同時減少空氣中 99.9% 的黴菌、99% 的細菌和 99.9% 的病毒。