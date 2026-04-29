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Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (極淨白)

Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (極淨白)

AS301GW10
Front view of Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (極淨白) AS301GW10
AeroMini 開燈時的前視圖 AS301GW10.ATT
AeroMini 關燈時的右側視圖
AeroMini 開燈時的右側視圖
AeroMini 關燈時的左側視圖
AeroMini 開燈時的左側視圖
AeroMini 的右側透視圖
AeroMini 的左側透視圖
AeroMini 的後透視圖
AeroMini 關燈時的俯視透視圖
AeroMini 開燈時的俯視透視圖
AeroMini 配備濾網和機蓋部件
AeroMini 的底部細節圖
打開 AeroMini 的底部蓋
從底部取下 AeroMini 濾網
Front view of Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (極淨白) AS301GW10
AeroMini 開燈時的前視圖 AS301GW10.ATT
AeroMini 關燈時的右側視圖
AeroMini 開燈時的右側視圖
AeroMini 關燈時的左側視圖
AeroMini 開燈時的左側視圖
AeroMini 的右側透視圖
AeroMini 的左側透視圖
AeroMini 的後透視圖
AeroMini 關燈時的俯視透視圖
AeroMini 開燈時的俯視透視圖
AeroMini 配備濾網和機蓋部件
AeroMini 的底部細節圖
打開 AeroMini 的底部蓋
從底部取下 AeroMini 濾網

主要功能

  • 極簡設計，節省空間
  • 360°全方位淨化空氣
  • 強大的多重過濾系統
  • 低噪音，最低26分貝
  • 可加購個性化配件，隨心搭配
更多

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

讓清新空氣，在每個空間自然流動

白色 LG AeroMini 空氣清淨機放置在乾淨的白色廚房檯面上，背面有瓷磚牆面。

極簡設計

房間內有白色 LG AeroMini 空氣清淨機，上方有藍色弧線，代表空氣流通帶來的潔淨。

360° 全方位淨化空氣

桌上放著 LG AeroMini 與一本筆記簿，顯示「26dB」和聲波圖像，以突顯其安靜的運行。

低噪音

LG 空氣清淨機旁邊有一支智慧型手機展示著 Indoor PM2.5 History 應用程式，顯示 Wi-Fi 連接圖示。

監測空氣品質

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

簡約設計

現代簡約的設計
完美搭配你的空間

極簡小巧外形，像室內裝飾一樣自然融入任何空間。

節省空間

小巧尺寸，空間利用更精簡

與傳統 360˚ Hit 型號相比，佔地面積減少 37%，高度降低 30%，可輕鬆放置到任何空間。¹⁾

在明亮的臥室環境中，床邊桌上放著白色 LG 空氣清淨機，尺寸：215 mm 寬、360 mm 高和 250 mm 厚

在明亮的臥室環境中，床邊桌上放著白色 LG 空氣清淨機，尺寸：215 mm 寬、360 mm 高和 250 mm 厚

360° 全方位淨化空氣

全方位淨化空間

無論在兒童遊戲室、臥室或居家辦公室，體驗適用任何空間的 360° 全方位空氣淨化，

隨時隨地呼吸新鮮空氣。

一台白色 LG 空氣清淨機放在嬰兒房的白色地毯上，正在淨化孩子周圍的空氣，孩子在玩收納架上的木塊和各種玩具

強大空氣淨化功能 

多重過濾，提供新鮮空氣

配備三層濾網，可去除 99.999% 的超小灰塵微粒（細小至 0.01 μm），以及 99.8% 的細菌、98.5% 的病毒和 99.9% 的空氣黴菌。²⁾

低噪運轉

安靜運轉，生活更專注

只有 26dB³⁾ 的低噪音，安靜到幾乎感覺不到，讓你在任何需要專心的空間都不被打擾。放在桌上，就能輕鬆呼吸、安心讀書。

桌上放著白色 LG AeroMini 空氣清淨機，圖表顯示著 26dB 低噪音水平，比吹口嘯更小聲，與沙沙作響的樹葉差不多。

桌上放著白色 LG AeroMini 空氣清淨機，圖表顯示著 26dB 低噪音水平，比吹口嘯更小聲，與沙沙作響的樹葉差不多。

可加購個性化配件

隨心搭配

使用皮革手柄、花架和檯面等配件，打造適合你空間的獨特清淨機。⁴⁾

在模糊的家居環境中，一個人握著薄荷色 LG 空氣清淨機的棕色皮革手柄，展示其小巧可攜的設計。
白色梳妝檯上放著霧面黑色 LG 空氣清淨機，配有時尚的銀色花瓶配件，香水瓶旁邊還有一枝黃色鬱金香。
在陽光充足的房間內，奶油色 LG 空氣清淨機與一張圓形紫色邊桌風格融為一體，邊桌置於大型盆栽旁邊，上面放著一支智慧型手機。
在明亮陽光的房間中，薄荷綠色 LG 空氣清淨機配備棕色皮革繫帶，放在木質書桌上，旁邊放著裝滿茶的白色杯子。
在陽光明媚的臥室中，木製床頭櫃上放著白色 LG 空氣清淨機，如同家居裝飾品一般，銀色花瓶中盛放兩朵橙花。
LG ThinQ™

LG ThinQ™ 一鍵啟動智慧生活

使用 LG ThinQ™ 應用程式⁵⁾，隨時隨地輕鬆監測空氣品質並操控空氣清淨機。

在一個明亮通風、日光充足的房間裡，木質地板上放著白色 LG 空氣清淨機，四周環繞著蒼翠的綠色室內植物。

在一個明亮通風、日光充足的房間裡，木質地板上放著白色 LG 空氣清淨機，四周環繞著蒼翠的綠色室內植物。

*上面所示圖片和影片僅供示意參考之用，與實際使用情況可能有所不同。

 

1) 節省空間

 - 與傳統 LG 360˚ Hit 型號(AS601HWG0)相比，佔地面積減少約 37%，高度減少約 30%。

 - 傳統 LG 360˚ Hit 型號（直徑315mm）佔地面積：約 77,892mm² ，高度：511mm

 - AeroMini 型號（直徑250mm）佔地面積：約 49,063mm²，高度： 360mm

 

2) 強大空氣淨化功能

[可去除 99.999% 的超小灰塵微粒（細小至 0.01 μm）] 

*報告編號：CT26-001937E -測試日期：2026.01.07~2026.01.09 

-測試機構：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院） 

-測試型號：AS30*G*** 

-測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0% R.H.。

-測試方法：穩定產生直徑 0.01 ㎛ 的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清淨機，持續量測氯化鉀粒子的減少量，直至除塵率達到 99.999% 以上。（參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022 Modified.，室內空氣清淨機附錄 A）

-測試模式：最大風速

-測試結果：運行 35 分 45 秒或以上時，0.01 微米粒子去除率為 99.999%。

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

[懸浮細菌的去除率] 

*報告編號：26-000749-02-1 

-測試日期：2026.01.06~2026.01.07 

-測試機構：KTL -測試型號：AS30*G*** 

-測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±2.0℃，濕度：50.0±5.0 %R.H.。

-測試方法：KOUVA AS 02: 2023 。 

-測試模式：最大風速

-測試結果：在 30㎥ 的空間中，機器運行60分鐘後，可去除 99.8% 的表皮葡萄球菌 * 測試細菌：表皮葡萄球菌（ATCC 12228）

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

[懸浮病毒去除率]

 *報告編號：25-084495-02-1 

-測試日期：2026.01.07~2026.01.08 -測試機構：KTL 

-測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±2.0℃，濕度：50.0±5.0 %R.H.。 

-測試方法：KOUVA AS 02 : 2023

-測試模式：最大風速

-測試結果：在 30㎥ 的空間中，機器運行 30 分鐘後，可去除98.5% 的Phi-X174病毒 * 測試病毒：Phi-X174(ATCC 13706-B1）

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

[懸浮黴菌去除率]

 *報告編號：CT25-103754E

-測試日期：2025.12.03~2026.01.16 

-測試機構：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院） 

-測試型號：AS30*G*** 

-測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.4±0.2℃，濕度 46.5±0.5% R.H.。

-測試方法： ISO 16000-43:2025 mod. 

-測試結果：機器運行 1小時後，巴西麴黴去除率達 99.9%* 測試菌株：巴西麴黴 (ATCC 9642）

 *測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

3)LG 內部測試結果

-測試日期：2026.01 

-測試機構：LG 內部實驗室

-測試型號：AS30*G*** 

-測試模式：最小風速

-測試結果：最低噪音平均為 24.4dB

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

 

4) 配件 -產品顏色和配件可能因發售國家或地區而有所不同。

 

5) LG ThinQ™

-需要 Wi-Fi 連接才能使用 LG ThinQ™ 功能。

-初始設定和裝置配對需要使用藍牙連接。

常見問題

Q.

這款空氣清淨機有多小巧？

A.

這台迷你空氣清淨機，小空間也能輕鬆放下，不管是床頭櫃或房間角落都剛剛好。LG AeroMini 採用 250mm 小巧占地設計，高度僅 360mm，特別適合空間有限的居家環境。輕巧好移動，從臥室到廚房、甚至工作區，都能隨手帶著走，隨時享受乾淨空氣。

Q.

這款空氣清淨機最適合哪種空間？

A.

可與日常生活空間完美融合，不會佔用太多空間。LG AeroMini 可自然地放置在床頭櫃、書桌、廚房中島上，或寵物活動區域旁邊，可靈活搭配家庭不同空間。

Q.

這款空氣清淨機中的濾網效果如何？

A.

雖然其尺寸小巧，但 AeroMini 透過前置濾網和 HEPA 濾網，以 99.999% 的效率去除 0.01 μm 極超小微粒，提供強大的空氣過濾效能。LG AeroMini 的多重過濾功能也有助於減少有害的空氣懸浮物質，能去除包括 99.8% 的細菌、98.5% 的病毒和 99.9%  的黴菌。

Q.

我應該多久維護一次濾網？

A.

濾網應該一年更換一次。需要更換濾網時，產品會自動提醒。你可以在產品上查看通知，亦可以透過 LG ThinQ 應用程式查看。⁵⁾

 

5) 濾網更換週期基於每天使用 10 小時計算。實際更換週期可能因實際使用時間及環境而異。

Q.

我可以根據自己的喜好自訂空氣清淨機嗎？

A.

可以。空氣清淨機提供一系列可選配件，包括皮革手柄、花架和檯面。只需將你喜歡的 DIY 配件連接到 LG AeroMini 上，即可搭配你的風格和空間。

Q.

如何即時監測空氣品質？

A.

你可以隨時方便地監測空氣清淨機周圍當下的空氣品質。LG AeroMini 配有空氣品質感應器，可即時追蹤空氣品質，結果可直接在螢幕上或透過專用手機應用程式查看。

Q.

我可以用手機控制空氣清淨機嗎？

A.

可以。連接 Wi-Fi 時，你可以透過智慧型手機控制和監測空氣清淨機。LG AeroMini 支援 LG ThinQ 應用程式，讓你隨時隨地監測即時空氣品質，並在需要更換濾網時接收通知。

列印

所有規格

證書/獎項

  • BAF 認證 (British Allergy Association)

合規性

  • 產品類型（型號名稱）

    AS301GW10.ATT

  • 原產國

    中國

尺寸和重量

  • 包裝尺寸：寬x高x深 (mm)

    305 x 420 x 305

  • 淨重 (g)

    2800

  • 產品尺寸：寬x高x深 (mm)

    250 x 360 x 250

  • 產品重量 (kg)

    2.8

  • 運輸重量 (kg)

    3.6

過濾器

  • 空氣淨化器濾網

    Aero Series H濾網 x 1顆

  • 過濾等級

    H13

配件

  • 置物架　

  • 提拔帶

  • 桌板

基本規格

  • 電源供應器 (V/Hz)

    100-240V~ 50/60Hz

  • 建議適用坪數(坪)

    8.0

  • 功率輸入 (W)

    25

  • 噪音（高 / 低，dB）

    48 / 26

  • 風扇馬達類型

    變頻馬達

  • 能源等級

    1級

  • 顯示（方法）

    LED + 觸控按鈕

  • 顏色

  • CASR (CMM)

    3.50

  • 能源效率值 CASR/W (Dust)

    0.177

功能

  • 遙控器

  • 智慧指示器（空氣品質）

    4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色

  • 睡眠定時器

  • 睡眠模式

  • 異味顯示

  • 氣氛燈

  • 奈米離子產生器

  • 濾網更換提醒

  • 風扇模式/清淨風速

    5段風速(自動/低/中/高/ 睡眠)

  • 兒童安全鎖

  • 語音導引

  • 超寬頻(UltraWideBand)感應器

  • UVnano

  • 智慧指示器（懸浮微粒）

    PM 1.0 / 2.5 / 10

  • 感應器

    粉塵 (PM1.0)

智慧功能

  • AQI 狀態/報告

  • 濾網壽命監測

  • 智慧診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

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