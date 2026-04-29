Puri Care™ AeroMini 空氣清淨機 - 適用8坪 (極淨白)

*上面所示圖片和影片僅供示意參考之用，與實際使用情況可能有所不同。

1) 節省空間

- 與傳統 LG 360˚ Hit 型號(AS601HWG0)相比，佔地面積減少約 37%，高度減少約 30%。

- 傳統 LG 360˚ Hit 型號（直徑315mm）佔地面積：約 77,892mm² ，高度：511mm

- AeroMini 型號（直徑250mm）佔地面積：約 49,063mm²，高度： 360mm

2) 強大空氣淨化功能

[可去除 99.999% 的超小灰塵微粒（細小至 0.01 μm）]

*報告編號：CT26-001937E -測試日期：2026.01.07~2026.01.09

-測試機構：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院）

-測試型號：AS30*G***

-測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±3.0℃，濕度：50.0±10.0% R.H.。

-測試方法：穩定產生直徑 0.01 ㎛ 的氯化鉀 (KCl) 粒子後，運行空氣清淨機，持續量測氯化鉀粒子的減少量，直至除塵率達到 99.999% 以上。（參考標準：SPS-KACA 002-0132:2022 Modified.，室內空氣清淨機附錄 A）

-測試模式：最大風速

-測試結果：運行 35 分 45 秒或以上時，0.01 微米粒子去除率為 99.999%。

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

[懸浮細菌的去除率]

*報告編號：26-000749-02-1

-測試日期：2026.01.06~2026.01.07

-測試機構：KTL -測試型號：AS30*G***

-測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±2.0℃，濕度：50.0±5.0 %R.H.。

-測試方法：KOUVA AS 02: 2023 。

-測試模式：最大風速

-測試結果：在 30㎥ 的空間中，機器運行60分鐘後，可去除 99.8% 的表皮葡萄球菌 * 測試細菌：表皮葡萄球菌（ATCC 12228）

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

[懸浮病毒去除率]

*報告編號：25-084495-02-1

-測試日期：2026.01.07~2026.01.08 -測試機構：KTL

-測試型號：AS30*G*** -測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.0±2.0℃，濕度：50.0±5.0 %R.H.。

-測試方法：KOUVA AS 02 : 2023

-測試模式：最大風速

-測試結果：在 30㎥ 的空間中，機器運行 30 分鐘後，可去除98.5% 的Phi-X174病毒 * 測試病毒：Phi-X174(ATCC 13706-B1）

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

[懸浮黴菌去除率]

*報告編號：CT25-103754E

-測試日期：2025.12.03~2026.01.16

-測試機構：KCL（韓國建設生活環境試驗研究院）

-測試型號：AS30*G***

-測試條件：淨化測試室尺寸：30.0㎥，溫度：23.4±0.2℃，濕度 46.5±0.5% R.H.。

-測試方法： ISO 16000-43:2025 mod.

-測試結果：機器運行 1小時後，巴西麴黴去除率達 99.9%* 測試菌株：巴西麴黴 (ATCC 9642）

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

3)LG 內部測試結果

-測試日期：2026.01

-測試機構：LG 內部實驗室

-測試型號：AS30*G***

-測試模式：最小風速

-測試結果：最低噪音平均為 24.4dB

*測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

4) 配件 -產品顏色和配件可能因發售國家或地區而有所不同。

5) LG ThinQ™

-需要 Wi-Fi 連接才能使用 LG ThinQ™ 功能。

-初始設定和裝置配對需要使用藍牙連接。