PuriCare™ WallFit 邊淨機-單風扇/ 建議適用16坪

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

1) 黴菌、細菌、病毒去除率

[懸浮細菌(表皮葡萄球菌)/病毒(噬菌體大腸桿菌 Phi-X174)的去除率]

- 測試報告編號：25-079265-01-2（細菌）、25-079265-01-1（病毒）

-測試型號：AS35*L***

-測試機構：KTL（韓國測試實驗室）

-測試條件：溫度 (23 ± 2)℃，相對濕度 (50 ± 5)%R.H.，測試室60m3

- 測試方法：根據 KOUVA AS 02:2023 標準。

-測試結果：空氣懸浮細菌去除率 99.9%，空氣懸浮病毒去除率 99.9%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

[懸浮黴菌(巴西曲黴ATCC 9642)的去除率]

-測試報告編號：CT25-108080E

-測試型號：AS355L Series

-測試機構：Korea Conformity Laboratories

-測試條件：溫度 (22.4 ± 0.5)℃，相對濕度 (49.6 ± 1.5)%R.H.，測試室30m3

-測試方法：ISO16000-43:2025 Mod.

-測試結果：空氣懸浮黴菌去除率 99.9%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

2) HEPA13濾網

-測試報告編號：CT25-110415E

-測試型號：AS35*L***

-測試機構： Korea Conformity Laboratories

-測試條件：溫度 (23 ± 3)℃，相對濕度 (50 ± 10)%R.H.，測試室30m3

-測試方法：SPS-KACA002-0132:2022 Mod.（室內空氣清淨機附錄 A）。

-測試結果：機器以Turbo模式運轉13分鐘後，去除 0.01 μm 微粒的效率達到 99.999%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

3) AI 模式

-如果要使用 AI 模式，必須在 LG ThinQ 應用程式中啟用「Energy Saving」選項。

-如果機器未連接 LG ThinQ 應用程式，或未啟用「Energy Saving」選項，機器將在您選擇 AI 模式時運行自動模式。

- 測試報告編號：KR25M99O 001

-測試型號：AS18xLSyz

-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.

- 測試條件：溫度 23 ± 5℃，相對濕度 55 ± 15%R.H.，測試室30.6m3

- 測試方法：測量AI模式和Purify模式下，分別累積耗電量，測量 8 小時。

- 測試結果：相較於Purify模式，使用 AI 模式的節能功能時，能耗減少 約30.5%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

4) 噪音測試

-測試報告編號：BTP-2026-0

-測試機構：LG電子

-測試型號：AS18*L***，AS60*L***

-測試方法：SPS-KACA002-132:2022 室內空氣清淨機 10.11噪音測試

-測試模式：睡眠模式

-測試結果：平均噪音為 22.5 dB

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

5) LG ThinQ™

-需要 Wi-Fi 連接才能使用 LG ThinQ™ 功能。

-初始設定和裝置配對需要使用藍牙連接。