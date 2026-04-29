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PuriCare™ WallFit 邊淨機-單風扇/ 建議適用16坪

PuriCare™ WallFit 邊淨機-單風扇/ 建議適用16坪

AS601LSG0
Front view of PuriCare™ WallFit 邊淨機-單風扇/ 建議適用16坪 AS601LSG0
Wallfit 開燈時的前視圖 AS601LSG0.ATT
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的右側視圖
AS601LSG0 移除所有濾網且處於開啟狀態的 Wallfit 右側透視圖
AS601LSG0 安裝了前置濾網且處於開啟狀態的 Wallfit 右側透視圖
AS601LSG0 安裝了 V 濾網且處於開啟狀態的 Wallfit 右側透視圖
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的左側視圖
AS601LSG0 Wallfit 前面下方透視圖
AS601LSG0 Wallfit 側面透視圖
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的後視圖
AS601LSG0 Wallfit 右側下方透視圖
AS601LSG0 Wallfit 左側下方透視圖
AS601LSG0 Wallfit 排氣口特寫圖
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的俯視圖
AS601LSG0 Wallfit 開燈時的俯視圖
Front view of PuriCare™ WallFit 邊淨機-單風扇/ 建議適用16坪 AS601LSG0
Wallfit 開燈時的前視圖 AS601LSG0.ATT
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的右側視圖
AS601LSG0 移除所有濾網且處於開啟狀態的 Wallfit 右側透視圖
AS601LSG0 安裝了前置濾網且處於開啟狀態的 Wallfit 右側透視圖
AS601LSG0 安裝了 V 濾網且處於開啟狀態的 Wallfit 右側透視圖
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的左側視圖
AS601LSG0 Wallfit 前面下方透視圖
AS601LSG0 Wallfit 側面透視圖
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的後視圖
AS601LSG0 Wallfit 右側下方透視圖
AS601LSG0 Wallfit 左側下方透視圖
AS601LSG0 Wallfit 排氣口特寫圖
AS601LSG0 Wallfit 關燈時的俯視圖
AS601LSG0 Wallfit 開燈時的俯視圖

主要功能

  • 18cm 極簡薄型設計
  • 上下雙向送風
  • 最低23dB 低噪運轉
  • AI 智慧節能模式
  • 搭配選購專屬層架
更多

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。

專為完美融入空間而設計

極簡風格的 LG 空氣清淨機，360 度氣流向上和向下吹出乾淨空氣。

上下雙向送風

簡約的白色 LG 空氣清淨機完美融入溫馨的現代風格室內空間。

極簡薄型設計

節能的 LG 空氣清淨機，突顯可減少 30.5% 電源消耗的優點。

AI 智慧節能模式

一位女士使用智慧型手機透過 ThinQ 應用程式遙控 LG 空氣清淨機。

層架配件選購

兩種尺寸選擇

從小空間到大坪數，都能適用

依照空間大小選擇最適合的機型——

單風扇款適用於約 59.4m² 以下的小空間，

雙風扇款則可涵蓋最大約 115.5m² 的中大型空間。

上下雙向送風

強效淨化，隨時享受清新空氣

透過前方進氣與上下雙向送風，帶來全面的潔淨效果。有效去除 99.9% 黴菌、99% 細菌與 99.9% 病毒¹，隨時享受清新好空氣。

LG 空氣清淨機位於寧靜、中性色調的房間內，藝術化光線展示 360 度氣流。

在明亮的臥室環境中，床邊桌上放著白色 LG 空氣清淨機，尺寸：215 mm 寬、360 mm 高和 250 mm 厚

HEPA13濾網

使用多重過濾系統淨化空氣

HEPA13濾網的多重過濾系統首先攔截頭髮、寵物毛髮和顆粒較大的灰塵，然後過濾掉 99.999% 的超小微粒（細小至 0.01㎛）2)

極簡薄型設計

節省空間，完美融入

貼合牆面的設計可自然融入室內，且無需佔用太多空間。

頂部層架配件

加裝配件，提升空間質感

另可選購簡單的頂部層板配件，同時提升實用性與空間美感。

3 種模式

根據日常特定時刻設定所需模式

選擇適合你空間和需求的模式，輕鬆無憂掌控空氣品質。

可依照使用者的習慣紀錄，提前預測空氣品質，自動調整運轉模式，最高可節能達 30.5%3)

選擇你所需的淨化等級，並透過螢幕上代表不同等級的 4種顏色顯示，一眼了解當下空氣品質。

關閉面板指示燈並以 23dB4) 安靜運轉，以避免干擾休息或專注作業。

潔淨 × 便利好用

易於清潔，使用方便

擁有易於清潔的結構和便利的設計細節，可簡化日常保養工作且方便使用。

LG 空氣清淨機配備頂部排氣葉片，可完全閉合擋住灰塵，方便清潔。

頂部防塵蓋

有效防塵，方便清潔

LG 空氣清淨機配備可拆卸機蓋，方便維護和更換濾網。

前開式濾網

前置開口，方便維護

LG 空氣清淨機配備加高腳架，讓你使用抹布輕鬆清潔下方地板。

增高腳架

高腳架設計，輕鬆清潔

LG ThinQ™

LG ThinQ™ 一鍵啟動智慧生活

隨時隨地保持連接。透過 LG ThinQ™ 應用程式5)控制電源和模式、監測空氣品質，並推播濾網更換提醒。

一位女士坐在沙發上，透過智慧型手機使用 LG ThinQ 應用程式遙控並監測 LG 空氣清淨機。

一位女士坐在沙發上，透過智慧型手機使用 LG ThinQ 應用程式遙控並監測 LG 空氣清淨機。

*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用，實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。 

 

1) 黴菌、細菌、病毒去除率

[懸浮細菌(表皮葡萄球菌)/病毒(噬菌體大腸桿菌 Phi-X174)的去除率]  

- 測試報告編號：25-079265-01-2（細菌）、25-079265-01-1（病毒） 

-測試型號：AS35*L*** 

-測試機構：KTL（韓國測試實驗室）

-測試條件：溫度 (23 ± 2)℃，相對濕度 (50 ± 5)%R.H.，測試室60m3

- 測試方法：根據 KOUVA AS 02:2023 標準。 

-測試結果：空氣懸浮細菌去除率 99.9%，空氣懸浮病毒去除率 99.9%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

[懸浮黴菌(巴西曲黴ATCC 9642)的去除率]

-測試報告編號：CT25-108080E

-測試型號：AS355L Series

-測試機構：Korea Conformity Laboratories

-測試條件：溫度 (22.4 ± 0.5)℃，相對濕度 (49.6 ± 1.5)%R.H.，測試室30m3

-測試方法：ISO16000-43:2025 Mod.

-測試結果：空氣懸浮黴菌去除率 99.9%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

2) HEPA13濾網

-測試報告編號：CT25-110415E

-測試型號：AS35*L*** 

-測試機構： Korea Conformity Laboratories

-測試條件：溫度 (23 ± 3)℃，相對濕度 (50 ± 10)%R.H.，測試室30m3

-測試方法：SPS-KACA002-0132:2022 Mod.（室內空氣清淨機附錄 A）。

-測試結果：機器以Turbo模式運轉13分鐘後，去除 0.01 μm 微粒的效率達到 99.999%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

 3) AI 模式

-如果要使用 AI 模式，必須在 LG ThinQ 應用程式中啟用「Energy Saving」選項。

-如果機器未連接 LG ThinQ 應用程式，或未啟用「Energy Saving」選項，機器將在您選擇 AI 模式時運行自動模式。

 

- 測試報告編號：KR25M99O 001

-測試型號：AS18xLSyz

-測試機構：TÜV Rheinland Korea Ltd.

- 測試條件：溫度 23 ± 5℃，相對濕度 55 ± 15%R.H.，測試室30.6m3

- 測試方法：測量AI模式和Purify模式下，分別累積耗電量，測量 8 小時。

- 測試結果：相較於Purify模式，使用 AI 模式的節能功能時，能耗減少 約30.5%。

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

 4) 噪音測試

-測試報告編號：BTP-2026-0

-測試機構：LG電子

-測試型號：AS18*L***，AS60*L***

-測試方法：SPS-KACA002-132:2022 室內空氣清淨機 10.11噪音測試

-測試模式：睡眠模式

-測試結果：平均噪音為 22.5 dB

-測試結果可能會隨著測試、環境條件不同而有所差異。

 

5) LG ThinQ™

-需要 Wi-Fi 連接才能使用 LG ThinQ™ 功能。

-初始設定和裝置配對需要使用藍牙連接。

常見問題

Q.

空氣淨化效能有多強？

A.

儘管設計簡約，但它配備多重過濾系統，提供強大的空氣淨化效能。HEPA13濾網能以 99.999% 的效率去除 0.01μm 級超小微粒，並有助於同時減少空氣中 99.9% 的黴菌、99% 的細菌和 99.9% 的病毒。

Q.

如果每天使用空氣清淨機，該如何節省能源？

A.

使用 AI 模式後，裝置會根據室內空氣品質，即時自動調整運行強度。空氣變乾淨後，AI 模式會關閉風扇，幫助減少最多達 30.5% 的能源消耗。

Q.

如何讓空氣清淨機持續保持乾淨且易於維護？

A.

定期檢查和清潔濾網可以讓空氣清淨機達到最佳運轉效果。產品可在裝置關閉時擋住灰塵，方便保養，並透過可拆卸前置機蓋，讓您能方便快速取出濾網。

Q.

我應該多久更換一次空氣清淨機濾網？

A.

更換時間會因使用時長和室內空氣品質等因素而有所不同。LG ThinQ 應用程式也會監測濾網的剩餘壽命，並在需要更換時傳送提醒。

Q.

我可以用手機控制空氣清淨機嗎？

A.

可以。連接 Wi-Fi 時，你可以透過智慧型手機控制和監測空氣清淨機，產品支援 LG ThinQ 應用程式，讓你隨時隨地了解即時空氣品質、開啟或關閉裝置、調整模式設定，並可接收到更換濾網的提醒通知。

列印

所有規格

合規性

  • 產品類型（型號名稱）

    AS601LSG0.ATT

  • 原產國

    中國

尺寸和重量

  • 包裝尺寸：寬x高x深 (mm)

    637 x 622 x 253

  • 產品尺寸：寬x高x深 (mm)

    560 x 540 x 180

  • 淨重 (g)

    9500

  • 運輸重量 (kg)

    11.7

  • 產品重量 (kg)

    9.5

過濾器

  • 空氣淨化器濾網

    Aero Series V濾網 x 1顆, 防護+前置濾網

  • 過濾等級

    H13

基本規格

  • 能源等級

    1級

  • CASR (CMM)

    7.40

  • 顏色

    象牙白

  • 電源供應器 (V/Hz)

    110V / 60Hz

  • 能源效率值 CASR/W (Dust)

    0.218

  • 功率輸入 (W)

    37

  • 噪音（高 / 低，dB）

    49 / 23

  • 風扇馬達類型

    變頻馬達

  • 顯示（方法）

    LED + 觸控按鈕

功能

  • 感應器

    粉塵 (PM1.0) / 異味

  • 無線

  • 智慧指示器（空氣品質）

    4 段（非常差→好）紅色/橙色/黃色/綠色

  • 睡眠模式

  • 奈米離子產生器

  • 濾網更換提醒

  • 兒童安全鎖

智慧功能

  • 濾網壽命監測

  • 智慧診斷

  • ThinQ(Wi-Fi)

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