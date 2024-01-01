PuriCare™ AeroTower 風革機 - 二合一 (雪霧銀)

「UVnano」一詞是由「UV-C（紫外線）」和「奈米」（長度單位）這兩個詞組合而成。利用應用於產品的 UVnano 技術，可以去除風扇葉片上 99.9%* 的空氣傳播細菌，更添一層保護。

*測試型號：FS151P***(FS061PWHA)，測試日期：2021.5.10 ~ 5.18，測試方法：參考測試標準 ISO22196:2011，測試機構：TÜV Rheinland，測試方法：將細菌溶液放入產品葉片的一點上，運轉一小時，測量細菌溶液（規格參考：ISO22196:2011），試驗菌株：金黃色葡萄球菌 (ATCC 6538)/表皮葡萄球菌 (ATCC 12228)/肺炎克雷伯菌 (ATCC 4352)，試驗結果：細菌去除率 99.99%