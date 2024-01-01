Better life for all

外觀完美無瑕的食物

有時,我們對外觀的重視,容易讓我們忽略不完美、卻十分美味食物的魅力。這也是為什麼每年有將近30%的食材不會被送上餐桌。每次我們挑掉形狀或表皮不完美的蘋果時，同時也在浪費水、土地及燃料等資源。當這些食物腐爛時，就會釋出甲烷，而甲烷加速全球暖化的能力，是二氧化碳的二十倍。