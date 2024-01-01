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Better life for all

日常一小步，成就環保一大步

認識做出更好選擇的 Jack

Jack 是城市小農，他有意識地做看似微小、卻更有意義、更好的選擇。他選擇購買外觀不完美、卻十分美味的水果。你知道他這麼做背後的原因嗎？

外觀完美無瑕的食物

有時,我們對外觀的重視,容易讓我們忽略不完美、卻十分美味食物的魅力。這也是為什麼每年有將近30%的食材不會被送上餐桌。每次我們挑掉形狀或表皮不完美的蘋果時，同時也在浪費水、土地及燃料等資源。當這些食物腐爛時，就會釋出甲烷，而甲烷加速全球暖化的能力，是二氧化碳的二十倍。

外觀完美無瑕的食物

探索不完美食物帶來的樂趣

探索不完美食物帶來的樂趣 探索不完美食物帶來的樂趣

美味又營養的好處

外觀不一定與品質畫上等號。外觀不完美的食物，可能同時具備美味和營養。

美味又營養的好處 美味又營養的好處

用不完美水果創造新的體驗

來一杯清新的不完美蘋果花茶？每個你可能忽視的蘋果，都可能成為你的下一個美味來源。
現在就從你的冰箱拿出一顆蘋果，泡一壺香甜美味的蘋果花茶吧！
原來避免浪費食物的行動，如此美好！

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用不完美水果創造新的體驗 用不完美水果創造新的體驗

不一樣的選擇，新的可能

輕敲兩下即可看到內部空間! 只需輕敲兩下，無須開門便可看見內部食材，減少冷流流失，延長食物的保鮮。

更好的保鮮方式! LG LINEARCooling 直驅變頻精準溫控技術，能延長食物新鮮爽口的時間

在整潔的空間裡烹飪佳餚 LG TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技有助於減少水漬產生，讓碗盤餐具潔亮如新。

洗滌零死角 專利十字型洗臂的多角度高壓噴射水流，深度清潔碗盤每個角落，提供更強淨的清潔性能。

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