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安裝位置
此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
如何更換
此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
將濾網蓋到產品頂部。
如何清潔
如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。
第 1 步
拆下超密濾網，如果濾網上附有少量污染物，請用流水沖洗濾網。
如果濾網上附有大量塵土或其他污染物，請將濾網浸泡在水中並倒入少量清潔劑，然後加以清洗。
第 2 步
將洗乾淨的超密濾網放在陰涼通風的位置晾乾。
晾幹後，將濾網安裝回產品上。
* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。
* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。
* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。
摘要
尺寸
所有規格
通用
-
零件編號
MDJ64984703
尺寸和重量
-
產品尺寸（寬 x 高 x 深，毫米）
786 x 170 x 20
-
淨重（克）
134
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