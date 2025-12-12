About Cookies on This Site

Smart Monitor 專屬置物盤

Smart Monitor 專屬置物盤

STA33P
Swing Stand Plate 俯視圖
Swing Stand Plate 垂直俯視圖
Swing Stand Plate 前視圖
Swing Stand Plate 側視圖
-15 度側視圖
+15 度側視圖
+30 度斜俯視圖
-30 度低角度側視圖
安裝在 Swing Stand 上的 Swing Stand Plate
裝有 Swing Stand Plate 的 Swing 右側視圖
裝有 Swing Stand Plate 的 Swing 後視圖
主要功能

  • 專為LG智慧螢幕量身打造
  • 專為LG智慧螢幕與 Swing Stand 相容設計
LG Monitor Swing Stand Plate 標誌。

LG Monitor Swing Stand Plate 標誌。

觸手可及 輕鬆便利

搭配Smart Monitor專屬支架，讓遙控器、喇叭、手機等日常用品都有專屬空間，清爽整齊，讓生活更自在。

LG Smart Monitor Swing 搭配 Swing Stand 和 Swing Stand Plate 的拼貼，呈現在遊戲、音樂製作、瑜伽、會議和內容觀看等各種情境，同時底板上放著遙控器、喇叭和筆記型電腦等日常必需品。

LG Smart Monitor Swing 搭配 Swing Stand 和 Swing Stand Plate 的拼貼，呈現在遊戲、音樂製作、瑜伽、會議和內容觀看等各種情境，同時底板上放著遙控器、喇叭和筆記型電腦等日常必需品。

*此示意圖為以便理解產品功能,實際使用因現實條件略有差異。

*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭(藍牙喇叭)、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等,上述配件需另行購買。

*遙控器隨附於LG Smart monitor 智慧螢幕。

音響設備 遙控器遊戲裝備工作設備

音樂好夥伴

讓喇叭找到最佳位置

避免將喇叭置於地面或受雜物遮擋

置物盤專為藍牙喇叭設計，提供穩固、俐落的擺放空間

多種生活情境展現 LG Smart Monitor Swing 搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate 的應用，包括母親和女兒使用 XBOOM Grab 觀看動畫、女子使用 XBOOM Bounce 做瑜珈，以及一對夫婦使用 XBOOM Bounce 觀賞電影並享受沉浸式音效。

多種生活情境展現 LG Smart Monitor Swing 搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate 的應用，包括母親和女兒使用 XBOOM Grab 觀看動畫、女子使用 XBOOM Bounce 做瑜珈，以及一對夫婦使用 XBOOM Bounce 觀賞電影並享受沉浸式音效。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭），上述配件需另行購買。

打造專屬影音空間

大型裝置穩放於支架，常用小物收納於置物盤，

隨時享受整潔俐落的靈活配置

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。

*遙控器隨附於LG Smart monitor 智慧螢幕。

打造遙控器專屬空間

讓遙控器觸手可及

置物盤為遙控器提供專屬空間，方便收納，擺脫尋找遙控器的困擾

多個家居場景展現 LG Smart Monitor Swing 搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate 的使用情境，包括底板上遙控器的特寫畫面，以及一名女子透過手機鏡像將音樂串流至顯示器，並一邊閱讀放鬆。

多個家居場景展現 LG Smart Monitor Swing 搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate 的使用情境，包括底板上遙控器的特寫畫面，以及一名女子透過手機鏡像將音樂串流至顯示器，並一邊閱讀放鬆。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。

*遙控器隨附於LG Smart monitor 智慧螢幕。

暢玩無阻

讓遊戲裝備隨時待命

有效整理線材，讓遊戲裝備集中收納、激烈對戰中，也能保持環境整潔，專注享受遊戲樂趣

兩組搭載 LG Smart Monitor Swing 的遊戲配置，搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate，遊戲主機放置於底板上，使用者在舒適的客廳中盡情享受賽車與太空射擊遊戲。

兩組搭載 LG Smart Monitor Swing 的遊戲配置，搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate，遊戲主機放置於底板上，使用者在舒適的客廳中盡情享受賽車與太空射擊遊戲。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。

打造清爽辦公空間

 讓工作效率全面升級

無論是專注工作還是輕鬆休閒，Swing Stand Plate 都能集中收納筆電、手機與遙控器，保持桌面清爽有序。

團隊在會議室中使用 LG Smart Monitor Swing，搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate，LG gram 筆記型電腦整齊放置於底板上，打造整潔高效的視訊會議環境。

團隊在會議室中使用 LG Smart Monitor Swing，搭配 Swing Stand 與 Swing Stand Plate，LG gram 筆記型電腦整齊放置於底板上，打造整潔高效的視訊會議環境。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*本產品不含螢幕、螢幕支架、遙控器、xboom 喇叭（藍牙喇叭）、筆記型電腦、平板、手機與遊戲主機等，上述配件需另行購買。

圖片展示一套顯示裝置，包括一台智慧顯示器、Swing Stand 和 Swing Stand Plate。

靈活 Swing 支架
打造絕佳智慧體驗

隆重推出智慧顯示器可拆卸支架，搭載靈活設計，支援傾斜、旋轉、高度調整與垂直模式，讓您隨心打造理想視角。穩固的底座結合平滑拋光與堅固滾輪，兼具穩定性與行動便利，輕鬆融入居家及辦公環境。

靈活 Swing 支架 <br>打造絕佳智慧體驗 瞭解更多

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*此支架設計可承載 4 公斤至 6.5 公斤，超出範圍所造成的損壞不在保固範圍內。

*依安裝的螢幕不同，螢幕旋轉(Pivot)功能可能無法使用。

*產品不含螢幕、支架，以上配件需另行選購。

列印

所有規格

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    379 x 277 x 77

  • 重量(含外箱) (kg)

    1.8kg

配件

  • 其它 (配件)

    螺絲x1

尺寸/重量

  • 產地

    China

  • 支架耐重 (建議)

    2kg

