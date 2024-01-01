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Styler 衣物護理機衣架 (附夾子)

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Styler 衣物護理機衣架 (附夾子)

AEE73009506

Styler 衣物護理機衣架 (附夾子)

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主要功能

  • LG Styler 衣物護理機原廠衣架和層架

安裝位置

此商品的實際安裝位置可能因不同產品型號而有所差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

'Styler 衣物護理機衣架可安裝在產品內頂部的可活動掛架上。

如何使用

此商品的實際更換操作指示可能與以下說明有細微差異。

如需了解詳情，請參閱對應型號的產品手冊。

第 1 步

選擇合適的衣架。

 

- 選擇適合您要懸掛物品的器具衣架。

第 2 步

扣好所有衣物上的鈕扣和拉鍊，並將衣物掛在衣架上。

 

- 這樣做有助於防止衣服在程序中掉落或變得更皺。

如果衣服沒有鈕扣或拉鍊，可用棉繩在領口部位繫緊。

扣好所有衣物上的鈕扣和拉鍊，並將衣物掛在衣架上 這樣做有助於防止衣服在程序中掉落或變得更皺 如果衣服沒有鈕扣或拉鍊，可用棉繩在領口部位繫緊

第 3 步

將衣架放入移動衣架的槽中。

將衣架放入移動衣架的槽中

* 產品圖片和功能可能是為廣告而設，因此實際產品可能有所差異。產品外型、規格等可能在沒有事前告知的情況下作出改善。

* 所有產品圖片均為照片剪裁，因此可能與實際產品有所差異。產品顏色可能因顯示器解像度、亮度設定和電腦規格而有所差異。

* 產品效能可能因使用環境而有所差異，並且不同門市的供應情況各有不同。

摘要

列印

尺寸

所有規格

基本規格

  • 適用產品

    Styler 蒸氣電子衣櫥

  • 適用型號

    E523BR , E523CW , E523FR , E523IR , E523MR , E523WR , B723MR

  • 適用型號

    E523BR , E523CW , E523FR , E523IR , E523MR , E523WR , B723MR , E523MW

  • 尺寸(長x寬x高 cm)

    51 x 22.5 x 5.5

  • 重量(kg)

    0.5

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