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煮掃合一高效雙神器 (微波爐39L+A9無線吸塵器)
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CordZero™ A9 K+ 無線吸塵器｜雪花銀
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39公升 NeoChef™Objet Collection<sup>®</sup> 智慧變頻微波爐｜雪霧白｜一機多功
摘要
主要規格
-
機身顏色（吸塵器）
-
雪花銀
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
-
260 x 1120 x 270
-
五道過濾系統
-
是
-
軸向渦輪氣旋技術™
-
是
-
集塵壓縮技術™
-
是
-
智慧變頻馬達
-
是
-
四段式伸縮集塵管
-
否
-
可水洗三效濾網
-
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
是
所有規格
材料與飾面
-
機身顏色（吸塵器）
-
雪花銀
條碼
-
條碼
-
8806096042328
基本配件
-
二合一毛刷吸頭
-
是
-
清潔刷
-
否
-
縫隙吸頭
-
是
電池
-
隨附電池（數量）
-
1（個）
-
電池類型
-
鋰離子
-
每電池充電時間（分鐘）
-
240
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）
-
60
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）
-
40
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）
-
7
-
每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）
-
6
尺寸與重量（吸塵器）
-
產品尺寸（寬x高x深 mm）
-
260 x 1120 x 270
-
重量（kg）
-
2.6
-
產品高度（最大 mm）
-
1120
特色（吸塵器）
-
類型
-
無線棒式 + 手持（2 合 1）
-
大拇指一鍵控制
-
是
-
Dual PowerPack
-
否
-
智慧變頻馬達
-
是
-
五道過濾系統
-
是
-
航太級動力集塵科技
-
是
-
電池狀態提示燈
-
是
-
充電和收納
-
否
-
異物堵塞提示燈
-
是
-
主機單獨使用
-
是
-
軸向渦輪氣旋技術™
-
是
-
濾網清潔更換提示燈
-
否
-
集塵壓縮技術™
-
是
-
四段式伸縮集塵管
-
否
-
可水洗三效濾網
-
是
吸頭
-
地毯吸頭
-
否
-
高速震動除蟎吸頭
-
否
-
LED輕薄地板吸頭
-
否
-
智慧雙旋濕拖吸頭
-
否
-
毛髮專用吸頭
-
否
-
強勁輕薄地板吸頭
-
是
-
蒸氣雙旋濕拖吸頭
-
否
其他吸頭與配件
-
頑垢專用硬毛吸頭
-
否
-
配件袋
-
否
-
外加微塵濾網
-
否
-
分離式吸頭與抹布墊儲藏架
-
否
-
彈性伸縮軟管
-
否
-
外加排氣濾網
-
否
-
可彎曲吸頭
-
否
-
床墊吸頭
-
否
-
抹布墊（數量）
-
0
-
多角度軟毛吸頭
-
否
-
濕拖頭組（水箱濾網量杯）
-
否
效能（吸塵器）
-
電源模式
-
標準 / 強 / 超強
-
集塵盒容量(L)
-
0.44
-
集塵盒容量 (L)（壓縮時）
-
1.1
-
最大吸力(瓦)
-
220
智慧技術
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
是
-
清潔記錄
-
是
-
濾網清潔更換提示
-
是
-
濾網清潔指南
-
是
-
智慧診斷
-
是
摘要
所有規格
基本規格
-
品牌
-
LG
-
產地
-
中國
-
門的顏色
-
霧米色
-
門款設計
-
分離式
-
EasyClean
-
是
-
安裝種類
-
檯面
-
外殼顏色
-
黑
-
烤箱容量 (L)
-
39
-
種類
-
對流
便利功能
-
延長 30 秒
-
是
-
兒童鎖
-
是
-
完成嗶聲
-
是
-
EasyClean
-
是
-
廚房計時器
-
否
-
時間設定
-
是
-
轉盤啟動/關閉
-
否
微波爐烤箱功能
-
腔燈類型
-
LED
-
組合功耗（微波爐+燒烤）（功率）
-
1300
-
對流消耗功率（瓦特）
-
1600
-
燒烤功耗功率（瓦特）
-
900
-
如何烹調
-
自動+手動
-
微波爐消耗功率（瓦特）
-
1150
-
微波功率位準
-
5
-
微波功率輸出 (W)
-
850
-
烤箱容量 (L)
-
39
-
智慧型變頻器
-
是
-
轉盤尺寸 (mm)
-
246
控制功能
-
控制顯示螢幕
-
LED
-
控制位置
-
右邊
-
控制種類
-
觸控和撥號
烹調模式
-
氣炸
-
否
-
自動烹煮
-
是
-
自動加熱
-
是
-
烘烤
-
否
-
氣流烘烤
-
否
-
解凍
-
是
-
脫水
-
否
-
炙烤
-
是
-
變頻解凍
-
是
-
融化
-
是
-
記憶烹調
-
否
-
發酵
-
是
-
燜烤
-
否
-
感應式烹調
-
否
-
感應器重新加熱
-
否
-
慢速烹調
-
是
-
軟化
-
是
-
快速氣流
-
是
-
快速炙烤
-
否
-
階段烹調
-
否
-
蒸氣烹調
-
是
-
加熱
-
是
設計/飾面
-
爐內設計
-
正方形
-
門的顏色
-
霧米色
-
門玻璃設計
-
清潔
-
外型設計
-
傳統寬景
-
內裝顏色
-
灰
-
外殼顏色
-
黑
-
防指紋飾面
-
否
尺寸/重量
-
爐內尺寸 (W x H x D) (mm)
-
394 x 262 x 378
-
包裝箱尺寸 (W x H x D) (mm)
-
614 x 381 x 573
-
產品尺寸 (W x H x D) (mm)
-
544 x 327 x 525
-
產品重量 (kg)
-
15.0
功率/額定功率
-
功率輸出 (W)
-
850
-
所需電源（伏特/Hz）
-
110V / 60Hz
智慧科技
-
NFC 標籤啟動
-
否
-
智慧診斷
-
是
-
ThinQ(Wi-Fi)
-
否
配件
-
玻璃盤 (ea)
-
1
-
高烤架 (ea)
-
1
-
低烤架 (ea)
-
1
-
蒸煮廚師 (ea)
-
1
-
使用者手冊 (ea)
-
1