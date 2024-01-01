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煮掃合一高效雙神器 (微波爐39L+A9無線吸塵器)

功能

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規格

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煮掃合一高效雙神器 (微波爐39L+A9無線吸塵器)

MJ3965BCP.A9KSOLO

煮掃合一高效雙神器 (微波爐39L+A9無線吸塵器)

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  • 打開門的微波爐
  • 開關按鈕特寫
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打開蓋子特寫
擦拭清晰特寫
頂部細節

主要功能

  • 限時好評推薦組合購更划算！新會員另贈95折優惠券
  • 【LG NeoChef™智慧變頻蒸烘烤微波爐｜Objet Collection® 39公升】
  • 韓系美學時尚外觀｜蒸烘烤炸一機多用｜抗菌易清潔塗層｜磁控管10年保固
  • 【LG CordZero™ A9 K+ 系列快清式無線吸塵器 (寵物家庭) (雪花銀)】
  • 220W吸力 徹底的清潔力 | 一鍵集塵壓縮 增加2.4倍集塵空間 | 輕薄地板吸頭+二合一毛刷吸頭+隙縫專用吸頭 | 可水洗3效濾網 常保衛生
  • 兩台皆可透過 LG ThinQ™ APP智慧診斷功能
更多

摘要

列印
機身顏色（吸塵器）
雪花銀
產品尺寸（寬x高x深 mm）
260 x 1120 x 270
充電時間
4H
集塵盒容量(L)
0.44

主要規格

機身顏色（吸塵器）

雪花銀

產品尺寸（寬x高x深 mm）

260 x 1120 x 270

五道過濾系統

軸向渦輪氣旋技術™

集塵壓縮技術™

智慧變頻馬達

四段式伸縮集塵管

可水洗三效濾網

ThinQ(Wi-Fi)

所有規格

材料與飾面

機身顏色（吸塵器）

雪花銀

條碼

條碼

8806096042328

基本配件

二合一毛刷吸頭

清潔刷

縫隙吸頭

電池

隨附電池（數量）

1（個）

電池類型

鋰離子

每電池充電時間（分鐘）

240

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，無吸頭）

60

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（一般模式，含電動吸頭）

40

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，無吸頭）

7

每電池最大運轉時間時間（分鐘）（強力模式，含電動吸頭）

6

尺寸與重量（吸塵器）

產品尺寸（寬x高x深 mm）

260 x 1120 x 270

重量（kg）

2.6

產品高度（最大 mm）

1120

特色（吸塵器）

類型

無線棒式 + 手持（2 合 1）

大拇指一鍵控制

Dual PowerPack

智慧變頻馬達

五道過濾系統

航太級動力集塵科技

電池狀態提示燈

充電和收納

異物堵塞提示燈

主機單獨使用

軸向渦輪氣旋技術™

濾網清潔更換提示燈

集塵壓縮技術™

四段式伸縮集塵管

可水洗三效濾網

吸頭

地毯吸頭

高速震動除蟎吸頭

LED輕薄地板吸頭

智慧雙旋濕拖吸頭

毛髮專用吸頭

強勁輕薄地板吸頭

蒸氣雙旋濕拖吸頭

其他吸頭與配件

頑垢專用硬毛吸頭

配件袋

外加微塵濾網

分離式吸頭與抹布墊儲藏架

彈性伸縮軟管

外加排氣濾網

可彎曲吸頭

床墊吸頭

抹布墊（數量）

0

多角度軟毛吸頭

濕拖頭組（水箱濾網量杯）

效能（吸塵器）

電源模式

標準 / 強 / 超強

集塵盒容量(L)

0.44

集塵盒容量 (L)（壓縮時）

1.1

最大吸力(瓦)

220

智慧技術

ThinQ(Wi-Fi)

清潔記錄

濾網清潔更換提示

濾網清潔指南

智慧診斷

摘要

列印
外殼顏色
烤箱容量 (L)
39
產品尺寸 (W x H x D) (mm)
544 x 327 x 525
產品重量 (kg)
15.0

所有規格

基本規格

品牌

LG

產地

中國

門的顏色

霧米色

門款設計

分離式

EasyClean

安裝種類

檯面

外殼顏色

烤箱容量 (L)

39

種類

對流

便利功能

延長 30 秒

兒童鎖

完成嗶聲

EasyClean

廚房計時器

時間設定

轉盤啟動/關閉

微波爐烤箱功能

腔燈類型

LED

組合功耗（微波爐+燒烤）（功率）

1300

對流消耗功率（瓦特）

1600

燒烤功耗功率（瓦特）

900

如何烹調

自動+手動

微波爐消耗功率（瓦特）

1150

微波功率位準

5

微波功率輸出 (W)

850

烤箱容量 (L)

39

智慧型變頻器

轉盤尺寸 (mm)

246

控制功能

控制顯示螢幕

LED

控制位置

右邊

控制種類

觸控和撥號

烹調模式

氣炸

自動烹煮

自動加熱

烘烤

氣流烘烤

解凍

脫水

炙烤

變頻解凍

融化

記憶烹調

發酵

燜烤

感應式烹調

感應器重新加熱

慢速烹調

軟化

快速氣流

快速炙烤

階段烹調

蒸氣烹調

加熱

設計/飾面

爐內設計

正方形

門的顏色

霧米色

門玻璃設計

清潔

外型設計

傳統寬景

內裝顏色

外殼顏色

防指紋飾面

尺寸/重量

爐內尺寸 (W x H x D) (mm)

394 x 262 x 378

包裝箱尺寸 (W x H x D) (mm)

614 x 381 x 573

產品尺寸 (W x H x D) (mm)

544 x 327 x 525

產品重量 (kg)

15.0

功率/額定功率

功率輸出 (W)

850

所需電源（伏特/Hz）

110V / 60Hz

智慧科技

NFC 標籤啟動

智慧診斷

ThinQ(Wi-Fi)

配件

玻璃盤 (ea)

1

高烤架 (ea)

1

低烤架 (ea)

1

蒸煮廚師 (ea)

1

使用者手冊 (ea)

1

使用者評論

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