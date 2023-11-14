但市面上真無線藍牙耳機產品琳瑯滿目，且每款產品主打特點都不相同。若想要在運動、通勤或辦公都能擁有高品質的聽覺享受，那麼建議可依照以下5個重點進行挑選，就能把宛如為你量身打造的耳機帶回家。





✅ 防水係數



想在運動時一邊享受音樂，卻又擔心耳機因汗水導致損壞嗎？那麼耳機是否具有防水功能，可是不能馬虎的選購要點。建議可選購具有國際防護等級認證（International Protection Marking）的產品，也就是俗稱的IP代碼。不僅能防水、防潮還能防塵，可大幅降低耳機因潮濕或髒汙堆積而損壞的機率。



✅ 貼合度



為了讓你擁有更舒適的配戴體驗，避免運動時耳機容易脫落或遺失，因此需評估耳機是否能貼合耳朵。或是可選則如LG TONE Free TF7真無線運動藍牙耳機，可藉由旋轉將耳機卡在耳內的設計，讓耳機完美貼合。



✅ 連線品質



連線品質的好壞，除了會影響聲音傳輸的穩定性，也會影響聲音的質量。建議可選擇較高藍牙版本的產品，不僅能減少功率的消耗，還能擁有更高品質的音效。讓耳朵挑剔的你，也能擁有滿意的聽覺感受。



✅ 續航力



若續航力較低，很可能會在使用時突然沒電，導致聽音樂或通話被中斷。因此，可以評估日常使用時間，並選購擁有合適續航力的產品，才能避免使用體驗因續航力不足而受到影響。



✅ 聲音模式與處理



需要長時間辦公的你，想要擁有更安靜的工作環境嗎？那麼真無線藍牙耳機是否具備抗降噪、對話模式等處理模式真的很重要。抗降噪能幫助你阻隔外界干擾的雜音；對話模式能在通話時更清晰的接收到人聲。而若耳機具有環境音模式，還能讓你感受到周圍環境的變化，降低危險的發生。





另外，為了能方便切換使用模式，推薦選購輕觸耳機就能輕鬆更換聲音模式的產品，讓你能擁有更高品質的使用體驗。