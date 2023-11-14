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音響與耳機知識中心
2023精選藍牙耳機推薦！ 5大選購原則 教你輕鬆挑對耳機
想在運動的過程中，一邊體驗音樂所帶來的節奏感嗎？那麼選購一款能夠完美貼合耳朵的真無線藍牙耳機就能滿足你的需求。不僅能在日常使用時擺脫線材的束縛，運動時也不用擔心耳機容易脫落。但真無線藍牙耳機該怎麼選？與傳統無線藍牙耳機有差別嗎？就讓本篇說明5個選購原則，並分享2023年真無線藍牙耳機推薦款，讓你隨時都能享受無拘束的音樂體驗。
真無線藍牙耳機推薦選購原則
真無線藍牙耳機推薦嗎？與傳統無線藍牙耳機大不同
隨著科技的進步，各家耳機大廠也陸續推出多款無線藍牙耳機，提供使用者更高品質的聆聽體驗。但你知道無線藍牙耳機可依照傳輸方式的不同，以及有無線材的區別，分為真無線藍牙耳機與傳統無線藍牙耳機嗎？下表詳細統整這2種耳機的差異，幫助你快速瞭解。
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|真無線藍牙耳機
|傳統無線藍牙耳機
|傳輸方式
|不需使用線材，僅利用藍牙技術，就可將音訊同時傳輸至2邊耳機
|耳機分為主耳與副耳，裝置需先與主耳連接後，才能由線材傳至副耳，因此容易出現延遲
|特色
|● 無線材限制
● 攜帶較方便
● 傳輸速度快
● 美觀度較高
● 較不易耗損
|● 價格相對優惠
● 麥克風容易控制
● 續航力較高
運動可以用真無線藍牙耳機嗎？推薦用途告訴你
相比傳統無線藍牙耳機，真無線藍牙耳機不僅擺脫了線材的束縛，還能給你更高品質的傳輸效果。但真無線藍牙耳機可以在運動時使用嗎？以下就讓我們一起來看看，真無線藍牙耳機常見的使用情境有哪些吧！
● 運動聽音樂：運動時使用真無線藍牙耳機聆聽音樂，能更投入享受運動的樂趣，
也不用擔心線材使活動自由度受到影響。
● 會議通話：除了低延遲外，許多真無線藍牙耳機還具有抗降噪等功能，能讓你更專注於會議或辦公。
● 通勤追劇：真無線藍牙耳機具有攜帶方便的特點，可在通勤或是旅行時提供便利且舒適的聆聽體驗。
掌握選購耳機推薦5重點，讓聆聽感受更升級
但市面上真無線藍牙耳機產品琳瑯滿目，且每款產品主打特點都不相同。若想要在運動、通勤或辦公都能擁有高品質的聽覺享受，那麼建議可依照以下5個重點進行挑選，就能把宛如為你量身打造的耳機帶回家。
✅ 防水係數
想在運動時一邊享受音樂，卻又擔心耳機因汗水導致損壞嗎？那麼耳機是否具有防水功能，可是不能馬虎的選購要點。建議可選購具有國際防護等級認證（International Protection Marking）的產品，也就是俗稱的IP代碼。不僅能防水、防潮還能防塵，可大幅降低耳機因潮濕或髒汙堆積而損壞的機率。
✅ 貼合度
為了讓你擁有更舒適的配戴體驗，避免運動時耳機容易脫落或遺失，因此需評估耳機是否能貼合耳朵。或是可選則如LG TONE Free TF7真無線運動藍牙耳機，可藉由旋轉將耳機卡在耳內的設計，讓耳機完美貼合。
✅ 連線品質
連線品質的好壞，除了會影響聲音傳輸的穩定性，也會影響聲音的質量。建議可選擇較高藍牙版本的產品，不僅能減少功率的消耗，還能擁有更高品質的音效。讓耳朵挑剔的你，也能擁有滿意的聽覺感受。
✅ 續航力
若續航力較低，很可能會在使用時突然沒電，導致聽音樂或通話被中斷。因此，可以評估日常使用時間，並選購擁有合適續航力的產品，才能避免使用體驗因續航力不足而受到影響。
✅ 聲音模式與處理
需要長時間辦公的你，想要擁有更安靜的工作環境嗎？那麼真無線藍牙耳機是否具備抗降噪、對話模式等處理模式真的很重要。抗降噪能幫助你阻隔外界干擾的雜音；對話模式能在通話時更清晰的接收到人聲。而若耳機具有環境音模式，還能讓你感受到周圍環境的變化，降低危險的發生。
另外，為了能方便切換使用模式，推薦選購輕觸耳機就能輕鬆更換聲音模式的產品，讓你能擁有更高品質的使用體驗。
LG TONE Free TF7真無線運動藍牙耳機推薦
你正在找尋音質好、續航力高、具有防水等多種功能，還能完美貼合雙耳的真無線藍牙耳機嗎？但卻又擔心耳機品質不穩定容易損壞，那麼你可別錯過 LG TONE Free TF7真無線運動藍牙耳機。不僅可水洗，且其貼合耳型的設計，就算配戴一整天也能擁有舒適體驗。
無線藍牙耳機推薦 - LG TONE Free TF7
LG TONE Free TF7真無線運動藍牙耳機還具有6大特點：
1. IP67防護認證，防塵、防潮、防水一次滿足
2. 弧形固定器設計，輕輕旋轉就能與耳朵完美貼合
3. 選用Meridian英國頂級音響調音技術，可強化音質，讓聲音擁有更佳的表現
4. 具有多點配對與多重配對功能，可配對高達5台裝置
5. 對話模式、環境音通透模式，簡單觸控就能隨意切換
6. 主動降噪，有效防止外界雜音，讓你享受音樂零干擾
想讓 LG TONE Free TF7真無線運動藍牙耳機成為你運動、辦公、通勤的夥伴嗎？那就快到 LG 官網選購吧！