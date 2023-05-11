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洗碗機知識中心
【自動開門洗碗機推薦】LG四方洗蒸氣洗碗機，讓家事更簡單！
洗碗機具有自動開門功能重要嗎？自動開門功能可有效去除洗碗機的水氣，讓機器擁有更好的乾燥效果，還能保持內部通風。因此，挑選洗碗機時，除了考量品牌、清潔力以外，是否具備自動開門功能，也是不可忽略的選購要點。而本篇就推薦你，擁有高評價的LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，並詳細說明使用方法。讓它成為你不可缺少的家事神器，使生活更輕鬆！
洗碗機具有自動開門功能重要嗎？自動開門功能可有效去除洗碗機的水氣，讓機器擁有更好的乾燥效果，還能保持內部通風。因此，挑選洗碗機時，除了考量品牌、清潔力以外，是否具備自動開門功能，也是不可忽略的選購要點。而本篇就推薦你，擁有高評價的LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，並詳細說明使用方法。讓它成為你不可缺少的家事神器，使生活更輕鬆！
為什麼要買自動開門洗碗機？
想像一下，當你飯後坐在客廳的沙發上，與家人朋友分享日常趣事，或是看著喜愛的電視節目。油膩碗盤就在不知不覺間自動清洗完成，且再也不用擔心纖纖玉手日漸粗糙，還能有更多時間享受愜意生活。而這樣的生活令你嚮往嗎？那麼選購一台合適的洗碗機就能輕鬆實踐。
但一般洗碗機結束清洗程序後，機器內部難免會有水氣殘留，這時候就需要手動打開洗碗機協助風乾。而若洗碗機具備自動開門功能，就能讓餐具烘乾得更快速，還能有效保持洗碗機的乾燥。尤其是對於以下族群來說，自動開門洗碗機更是不能缺少的家事好幫手。
● 累了一天的上班族
● 需要時刻照顧寶寶的父母
● 人數較多的大家庭
6步驟輕鬆搞定LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機
不過洗碗機的操作會不會很困難？需要許多前置步驟嗎？而不擅長操控電器的長輩也能輕鬆使用嗎？以上煩惱就交給LG來解決！因考量到每位使用者的需求，LG推出的四方洗蒸氣自動開門洗碗機，不僅容量大、功能多樣，且好操作的特點更能讓你擁有滿意的洗碗體驗。以下就讓我們以6步驟，輕鬆操作LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，讓碗盤清潔與烘乾一次搞定！
1.啟動與檢查指示燈
啟動電源，檢查指示燈，並確認是否需要補充光潔劑與洗碗機軟化鹽
1.啟動與檢查指示燈
2.清洗與檢查過濾器
使用前後清洗並檢查過濾器，長期使用也能擁有較佳的清洗效果
2.清洗與檢查過濾器
3.檢查噴灑器
確認噴灑器是否能順利旋轉，以避免影響清洗效果。若噴灑器未能旋轉，請拆除清潔後，重新安裝
3.檢查噴灑器
4.放入碗盤
將碗盤平均放置於餐具架上，避免相互堆疊。並確保噴灑器的路徑，不會受到碗盤影響
4.放入碗盤
5.加入洗滌劑
將適當的洗滌劑放入分配器中
5.加入洗滌劑
6.啟動程式
可依照碗盤的骯髒程度，點選主機板的清洗功能。設定完成後會於4秒內自動開始清潔
6.啟動程式
LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，洗潔功能說明
除了考量容量大小、操控簡便性以外，清洗力的強度也是選購洗碗機的重點。而LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，採用獨家TureSteam™ 蒸氣潔亮科技。可以高溫蒸汽覆蓋餐具，不僅能減少水漬殘留，還能有效帶走油汙。且其搭配LG專利十字型洗臂設計，還可從多角度噴射高壓水流，讓清潔零死角。
另外，還有多道洗碗程序，可依照碗盤的髒汙程度來決定清潔力度。像是強力清洗功能，多達5道程序，可用來清洗重度髒汙的碗盤。而快洗功能，則可清洗輕微髒汙的餐具。而除了上述清潔功能，LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機還具有分層洗淨、加強烘乾、蒸氣、衛生清潔等功能，幫你輕鬆洗淨碗盤，讓洗碗不再是令人困擾的家務。
自動開門洗碗機推薦就選LG
你正在尋找高品質的洗碗機嗎？那麼LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，可是不容錯過的好選擇。不僅清洗力強、容易操控，還具有以下4大特點：
● 自動開門烘乾：有助於排除濕氣，使乾燥效果更佳
● 可調式彈性籃架：支架可隨意折疊，能夠更靈活擺放不同尺寸的餐具
● 直驅變頻馬達：省電又安靜，還可享有10年保固
● 內建WiFi：能遠端監看，還可下載雲端洗程、智慧診斷等程式，讓家事聰明進行
LG四方洗蒸氣自動開門洗碗機，可提供更加方便、快捷、高效的使用體驗，為你帶來更好的生活品質。現在，就快到LG官網把它帶回家吧！