想像一下，當你飯後坐在客廳的沙發上，與家人朋友分享日常趣事，或是看著喜愛的電視節目。油膩碗盤就在不知不覺間自動清洗完成，且再也不用擔心纖纖玉手日漸粗糙，還能有更多時間享受愜意生活。而這樣的生活令你嚮往嗎？那麼選購一台合適的洗碗機就能輕鬆實踐。



但一般洗碗機結束清洗程序後，機器內部難免會有水氣殘留，這時候就需要手動打開洗碗機協助風乾。而若洗碗機具備自動開門功能，就能讓餐具烘乾得更快速，還能有效保持洗碗機的乾燥。尤其是對於以下族群來說，自動開門洗碗機更是不能缺少的家事好幫手。



● 累了一天的上班族

● 需要時刻照顧寶寶的父母

● 人數較多的大家庭