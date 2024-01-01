洗碗機運作原理其實很簡單，一般是利用旋轉噴水裝置，使用強力水柱沖洗碗盤，搭配高溫熱進行殺菌。若能有多一部功能是在清洗前用高溫蒸氣的方式軟化油汙後再進行水柱清洗，會使碗盤上污漬更有效清除，接著搭配機器的烘乾功能，將清洗乾淨的碗盤高溫乾燥，讓清洗過後的碗盤比起手洗清潔。洗碗機的使用方式非常簡單，步驟說明如下

1. 倒掉碗盤中的食物。

2. 調整碗盤欄架，將需清洗的鍋盤瓢盆、餐具放入籃架內。若有單獨的餐具層架一個一個擺放，可以將餐具清洗得更徹底乾淨。

3. 放入洗劑三寶（洗碗碇、軟化鹽、光潔劑）。

4. 選擇洗程，按下「開始」鍵後就開始執行洗碗任務了。

5. 待碗盤清洗完成，自動開門烘乾後就完成了！

洗碗機的洗程約1-2小時,此時有 wifi 手機監測的話能夠更進一步了解目前洗程的狀況，家中若有長輩，遠端遙控都沒有問題，整體操作下來非常簡單！