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洗碗機有必要買嗎? 選對洗碗機很重要，人氣洗碗機品牌推薦，讓你輕鬆解放雙手！
市面上洗碗機品牌相當多，你是不是也看的眼花繚亂不知道該怎麼比較？對於想購入洗碗機，但又感到猶豫不決的人來說，最好的方式就是先了解洗碗機能為你帶來哪些好處，並透過深入了解洗碗機種類、容量、清洗方式，以及是否擁有專利等面向，找到適合你的高品質洗碗機。而本篇也將提供完整的選購推薦，幫助你挑對品牌，讓你飯後之餘還能有更多時間留給自己。
為什麼要將洗碗機推薦給你？3大必備理由
清洗全家人一日三餐的碗是一項繁重的任務，不僅繁重瑣碎，加上用餐後的餐具沾上油汙、或者很黏的米飯等，需要用熱水洗好多次才洗的乾淨不說，也容易傷手。除此之外重複性的動作 ，耗神又費力，但相反的，若是擁有一台好的洗碗機，也會帶來以下3項優點。
1、比手洗更能有效清潔
黏稠的米飯殘渣等黏稠物有夠難清，不僅要出動刮牌等工具，還得使出洪荒之力才能清洗掉。還有油膩的碗盤，用熱水洗一次不夠，得反覆使用菜瓜布加上清潔劑清洗很多次，不僅會刮傷餐具，也很傷手。以上狀況你一定也常會遇到，但如果有了洗碗機，狀況將會完全不同，全程機器清洗，同時有配備高溫蒸氣先蒸後洗，去除油污的效果也會加倍！
2、忙碌生活的救星
用手洗碗不僅可能洗不乾淨，還會耗費大量時間和精力，特別是對忙碌的家庭主婦和上班族來說，常常會因為沒有時間清洗，導致洗碗槽堆積如山。若家中有台不受限碗盤尺寸，能符合清洗容量的洗碗機，只要簡單放入，加上利用 APP 監測洗程，就能為你省下更多的時間，並將省下的時間好好經營婚姻與家庭生活。
3、環保省能源
在用水量方面，洗碗機只需使用定量的水進行清洗，便能達到徹底清潔的效果，而手洗碗盤時，水龍頭會持續開著放水，若一次沒洗乾淨，需反覆再洗無形中造成水資源的浪費。現在的洗碗機大多有節能設計和高效洗淨能力，使得洗碗機成為一個節省水資源和能源的環保家用電器。
📘延伸閱讀：洗碗機好用嗎？能烘乾碗盤嗎？必備洗碗機3大理由，你一定要知道
https://www.lg.com/tw/knowledge-center/three_must_buy_reasons_of_dishwasher
一次搞懂，洗碗機的款式與運作方式介紹
挑選洗碗機最主要會考量廚房可擺放的空間以及和廚具的搭配是否美觀，哪一種比較適合自己？以下也為你介紹3種不同款式的特點，幫助你找到適合的洗碗機。
● 獨立式洗碗機
不需要以崁入的方式破壞裝潢，僅需預留好單獨的落地空間擺放，日後有裝潢搬家的需求也能完整搬遷不會破壞到機體。
● 桌上型洗碗機
可直接擺放在檯面上，安裝上相對方便，體積只有微波爐般的大小，但無法擺入過多的餐具，比較適合少量碗盤的家庭或者租屋族使用
● 崁入式洗碗機
可節省廚房空間，使空間看起來更為美觀，安裝較為繁瑣需仔細測量櫥櫃空間是否足夠，也無法隨意移動。
洗碗機的運作方式和使用會很複雜嗎?
洗碗機運作原理其實很簡單，一般是利用旋轉噴水裝置，使用強力水柱沖洗碗盤，搭配高溫熱進行殺菌。若能有多一部功能是在清洗前用高溫蒸氣的方式軟化油汙後再進行水柱清洗，會使碗盤上污漬更有效清除，接著搭配機器的烘乾功能，將清洗乾淨的碗盤高溫乾燥，讓清洗過後的碗盤比起手洗清潔。洗碗機的使用方式非常簡單，步驟說明如下
1. 倒掉碗盤中的食物。
2. 調整碗盤欄架，將需清洗的鍋盤瓢盆、餐具放入籃架內。若有單獨的餐具層架一個一個擺放，可以將餐具清洗得更徹底乾淨。
3. 放入洗劑三寶（洗碗碇、軟化鹽、光潔劑）。
4. 選擇洗程，按下「開始」鍵後就開始執行洗碗任務了。
5. 待碗盤清洗完成，自動開門烘乾後就完成了！
洗碗機的洗程約1-2小時,此時有 wifi 手機監測的話能夠更進一步了解目前洗程的狀況，家中若有長輩，遠端遙控都沒有問題，整體操作下來非常簡單！
洗碗機3個常見問題解答
Ｑ1、洗碗機會很耗電、耗水嗎？
根據洗碗機的實際使用數據表示，水龍頭每分鐘約流出 10L 的水，平常一般洗碗至少5分鐘以上用水量就超過 50L，遠超於洗碗機標準洗程只需使用 14.5L 的用水量，就能達到完整清潔的功效。然而一般標準的洗程兩小時，常誤以為為耗電量很多，其實僅有一度左右（以台電計費約3.4518元／一度電），因此洗碗機不僅為你省下時間，也節省能源的消耗。
Ｑ2、洗碗的時候會不會有噪音？
洗碗機通常都是因為馬達運轉而產生噪音，選擇搭載直驅變頻馬達的洗碗機，不僅低噪音且耐用省電，必定能夠帶給你為更滿意的使用體驗。
Ｑ3、洗碗機要買很多耗材嗎？
與手洗需要洗碗精一樣，洗碗機也需要搭配洗碗機專用的洗碗粉、洗碗碇使用，才能更有效的清潔碗盤上的油污與髒汙。另外，為了維持洗碗機的清潔效率，建議需要定期使用軟化鹽來軟化水質，以及使用亮潔劑來提升烘乾效果，使機器內部更乾爽，並維持良好的性能。
Ｑ4、洗碗機什麼都能洗嗎？
洗碗機有多種清洗模式可選擇，若是清洗較脆弱的餐具，可以選擇溫和的洗滌模式。雖然大多數的餐具都可以放入洗碗機清洗，但仍需避免放入竹製、木製等天然材質的餐具，與一次性塑料餐具等不耐高溫或沖擊的物品。
在洗碗時還是要留意適合洗碗機洗滌的餐具，一般如不鏽鋼、陶瓷、玻璃、耐熱塑膠或明確標示洗碗機可洗滌的餐具可放入清洗。不建議放入的有像是不沾鍋、鑄鐵、木質、木質、銅鋁或含有塗層製品，在清洗的過程可能造成損壞或者變色，則不建議放入機器中清洗。
洗碗機必備功能有哪些？LG 洗碗機推薦
洗碗機品牌多樣，且功能各有特點，但到底哪些功能更能滿足使用者日常所需？為了替你減少挑選時間，並提供更滿意的使用效果，就建議你選擇 LG 四方洗蒸氣洗碗機吧！以下幾種推薦功能，輕鬆滿足多種需求。
●TrueSteam™：LG 專利 TrueSteam™ 蒸氣潔亮科技，由100沸水產生的高溫蒸氣，可輕鬆溶解並分離難以處理的油漬及頑固的髒汙。同時減少水漬殘留，讓碗盤潔亮如新。
●Quadwash™：有別於傳統一字型洗臂僅能單一方向旋轉，LG 專利十字型洗臂，搭配可左右擺動的動態洗臂，透過不同角度噴射水流深度清潔碗盤每個繳路，覆蓋更大的清潔面積，提供更強勁的清潔性能。
●EasyRack™ Plus 可調式籃架：三層欄架設計，一層餐具欄架搭配兩層碗盤，可調式欄架設計多種調整方式，碗盤餐具擺放更靈活。每層欄架有可折疊式支架，可依照需求進行調整，大湯勺、大鍋具皆可適用。
●不分層清洗：少量碗盤也能依照擺放的方式選擇上或下分層清洗，人多人少時的碗盤都能夠靈活運用。
●ThinQ 串聯：以 AI 技術串聯智慧家電，透過 ThinQAPP 讓使用者可以遠端監看、下載最新洗程、內槽蒸氣清潔提醒以及智慧診斷，使用非常幫便。
●直驅變頻馬達更省電安靜：有效降低噪音與震動，節能省電。直驅變頻馬達享10年保固。
●美型設計：韓系美學風格，經典的兩色銀色及雪霧白流線型設計，更能符合現代居家裝潢的搭配。
●三大貼心服務，LG 特別提供優於其他品牌的服務包含免費環境場刊，免費安裝，以及到府教學，讓你輕鬆擁有洗碗機也不用擔心不會操作！
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