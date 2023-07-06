看完上述說明，想把功能多樣又省電的洗碗機帶回家嗎？那麼LG四方洗蒸氣洗碗機可是你的絕佳選擇。以蒸氣潔亮科技，搭配超廣角螺旋洗臂，不僅能使清潔零死角，讓油汙無處躲藏，還能避免水漬殘留，給你滿意的清潔效果。且其採用變頻馬達，清洗時安靜又省電，再加上自動開門烘乾、可調式彈性籃架等功能，讓你一用就愛上它。



LG四方洗蒸氣洗碗機，不只品質好、評價高，還有專業的團隊為你提供免費的環境評估服務，與完善的保固服務，只為給你滿意的使用體驗。現在，就快到LG官網下單選購吧！若清洗碗盤量較大，部分洗碗機可能會有水氣殘留。而為避免烘乾不完全，導致洗碗機內部積水、產生異味。建議可選擇採用冷凝式乾燥的款式，或是具有自動開門烘乾功能的洗碗機。不僅能加速濕氣的排除，還能讓烘乾效果更加成。