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洗碗機知識中心
洗碗機好用嗎？能烘乾碗盤嗎？必備洗碗機3大理由，你一定要知道
洗碗是一項繁瑣、耗時又費力的家事，因此許多家庭會選擇購買洗碗機來減輕負擔，不僅能節省時間，還能避免纖纖玉手受到洗劑的傷害。但洗碗機好用嗎？有烘乾功能嗎？會不會很耗電？正因各種疑慮而猶豫不決的你可別錯過本文。以下將詳細解析家庭必備洗碗機的3大理由，讓你三餐飯後不用再面對堆積如山的碗盤，輕鬆擁有更愜意的美好生活。
洗碗機好用嗎？能烘乾碗盤嗎？必備洗碗機3大理由，你一定要知道
什麼是洗碗機？能烘乾碗盤嗎？
隨著科技的進步，為了減少人們在家事上的負擔，家用電器也有著大幅度的創新。而擁有「廚房好幫手」之稱的洗碗機，更成為許多家庭中重要的存在。不僅可以機器取代手洗，讓充滿油膩汙垢的碗盤能被妥善清潔。同時還能提高清潔效率，讓生活變得更輕鬆。而洗碗機具備的功能如下：
|功能
|說明般洗淨
|一般洗淨
|可以清水搭配洗劑，快速且有效率的完成洗碗工作。
|高溫洗滌
|以熱水清洗碗盤，加強洗淨油汙。
|烘乾
|不需手動擦乾，清洗完後自動烘乾。
|除鈣
|透過使用含有軟化鹽的洗劑，有效去除水中的鈣離子與鎂離子，讓碗盤光亮如新。
洗碗機好用嗎？3大必備理由告訴你
但我該購買洗碗機嗎？想像一下，當你飯後不再需要面對各種油膩的鍋碗瓢盆，只要按下幾個按鍵就能坐在沙發上輕鬆看著電視，是不是讓人很心動？再加上以下3大理由，更是讓洗碗機成為家庭必備的重要電器！
1.省時不費力
只要放入待洗碗盤與洗劑，按下按鍵就能快速完成這項繁瑣的家事。不僅不需要長時間站著刷洗鍋具，還能避免肌膚接觸洗劑，並讓為身為上班族或寶爸、寶媽的你，擁有更多休息時間。
2.清潔度更加成
清潔度更加成
使用菜瓜布刷洗，可能會造成碗盤損傷，使縫隙成為髒汙滯留的溫床。而洗碗機不僅能使用熱水有效帶走油汙，避免碗盤產生刮痕。且若具備高溫蒸氣及高壓噴射水流等洗滌功能，還能讓碗盤清潔效果更加倍。
3.享受便利生活
享受便利生活
清潔高腳杯等易碎餐具，總讓你格外小心翼翼，進而導致清潔時間增長嗎？那麼就可藉由能提供不同洗程的洗碗機，來幫助你快速完成洗碗工作。像是LG四方洗蒸氣洗碗機，可利用手機下載雲端行程，並依照不同材質選擇合適的清洗模式。此外，其智慧診斷功能，還能在洗碗機故障時，即時檢測、排除問題，給你更高品質的使用體驗。
- • 省時不費力：只要放入待洗碗盤與洗劑，按下按鍵就能快速完成這項繁瑣的家事。不僅不需要長時間站著刷洗鍋具，還能避免肌膚接觸洗劑，並讓為身為上班族或寶爸、寶媽的你，擁有更多休息時間。
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- • 清潔度更加乘：使用菜瓜布刷洗，可能會造成碗盤損傷，使縫隙成為髒汙滯留的溫床。而洗碗機不僅能使用熱水有效帶走油汙，避免碗盤產生刮痕。且若具有高壓噴射水流等洗滌功能，還能讓碗盤清潔效果更加倍。
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- • 享受便利生活：清潔高腳杯等易碎餐具，總讓你格外小心翼翼，進而導致清潔時間增長嗎？那麼就可藉由能提供不同洗程的洗碗機，來幫助你快速完成洗碗工作。像是LG四方洗蒸氣洗碗機，可利用手機下載雲端行程，並依照不同材質選擇合適的清洗模式。此外，其智慧診斷功能，還能在洗碗機故障時，即時檢測、排除問題，給你更高品質的使用體驗。
洗碗機烘乾效果好嗎？選購疑慮一次破解
雖然洗碗機可以減少家庭分配家事的紛爭，還能提高洗碗效率。不過許多人會因擔心使用洗碗機可能導致水費與電費過高，或是影響生活空間等原因，選擇放棄購買。但洗碗機真的很佔空間嗎？或是會使水、電費大幅增加？以下統整了3個常見問題並詳細解答，現在就讓我們一起來瞭解吧！
Q1：洗碗機耗水、電量大嗎？
水龍頭每分鐘約流出10L的水，洗碗機標準洗程只需使用14.5L，且還可同時清洗較為大量的碗盤。因此，相比手洗餐具，使用洗碗機更加省水。而若擔心耗電量較高，建議可選擇具有省電節能標示，且使用變頻馬達的洗碗機，不僅耐用、省電、噪音低，還能帶給你為更滿意的使用體驗。
Q2：洗碗機很佔空間嗎？
一般建議安裝的位置為櫥櫃周邊或陽台等，若擔心洗碗機占空間或影響居家設計，建議可選用嵌入式安裝，讓你方便、美觀同時擁有。另外，也別忘記於購買前先進行環境評估，才能找到較佳的安裝位置。
Q3：洗碗機烘乾效果好嗎？
若清洗碗盤量較大，部分洗碗機可能會有水氣殘留。而為避免烘乾不完全，導致洗碗機內部積水、產生異味。建議可選擇採用冷凝式乾燥的款式，或是具有自動開門烘乾功能的洗碗機。不僅能加速濕氣的排除，還能讓烘乾效果更加成。
LG QuadWash™四方洗蒸氣洗碗機推薦，好用、高效又省電
LG四方洗蒸氣洗碗機推薦，好用、高效又省電
看完上述說明，想把功能多樣又省電的洗碗機帶回家嗎？那麼LG四方洗蒸氣洗碗機可是你的絕佳選擇。以蒸氣潔亮科技，搭配超廣角螺旋洗臂，不僅能使清潔零死角，讓油汙無處躲藏，還能避免水漬殘留，給你滿意的清潔效果。且其採用變頻馬達，清洗時安靜又省電，再加上自動開門烘乾、可調式彈性籃架等功能，讓你一用就愛上它。
LG四方洗蒸氣洗碗機，不只品質好、評價高，還有專業的團隊為你提供免費的環境評估服務，與完善的保固服務，只為給你滿意的使用體驗。現在，就快到LG官網下單選購吧！若清洗碗盤量較大，部分洗碗機可能會有水氣殘留。而為避免烘乾不完全，導致洗碗機內部積水、產生異味。建議可選擇採用冷凝式乾燥的款式，或是具有自動開門烘乾功能的洗碗機。不僅能加速濕氣的排除，還能讓烘乾效果更加成。