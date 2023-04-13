洗碗機安裝位置的考量，除了需依使用者的身高，評估使用上是否方便以外，也需注意排水位置、廚房動線、安裝空間等等，以下列出了評估時需考量的重點，幫你找到適合的安裝位置。



✅是否鄰近排水孔與出水端

若洗碗機離出水端或排水孔較遠，就需請水電技工加裝進水管、水龍頭、排水管等設備。因此，建議可以鄰近排水孔與出水端的位置為優先選擇。



✅避免鄰近火源

為避免災害發生，洗碗機的安裝位置應遠離瓦斯爐50公分以上，以防止因瓦斯殘留或燃燒不完全，進而導致危險發生。



✅依使用者身高評估

安裝位置過高，可能會有碗盤不易拿取的情況產生，還會影響使用體驗，建議安裝高度應低於使用者肩膀。



✅廚房動線是否順暢

廚房動線應保持順暢、乾淨，因此洗碗機的安裝位置應避免影響廚房作業，以防止危險的發生，像是流理台下方、陽台等，都是很推薦的安裝位置。