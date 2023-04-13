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洗碗機知識中心
洗碗機安裝位置怎麼評估？圖文教學＋注意事項解析，幫你輕鬆搞定
想購買洗碗機，讓家事進行的更有效率，卻因找不到合適的安裝位置而苦惱嗎？洗碗機不僅能一次清潔大量的碗盤，還能避免「今天輪到誰洗碗？」這類問題的爭吵。但若安裝錯誤，可能會導致使用體驗不佳，甚至會產生排水問題。而本篇就從評估洗碗機安裝位置開始解析，並以圖文說明，帶你快速瞭解安裝步驟，文末還有常見問題統整，各種疑惑一次為你解決。
如何評估洗碗機安裝位置？
洗碗機安裝位置的考量，除了需依使用者的身高，評估使用上是否方便以外，也需注意排水位置、廚房動線、安裝空間等等，以下列出了評估時需考量的重點，幫你找到適合的安裝位置。
✅是否鄰近排水孔與出水端
若洗碗機離出水端或排水孔較遠，就需請水電技工加裝進水管、水龍頭、排水管等設備。因此，建議可以鄰近排水孔與出水端的位置為優先選擇。
✅避免鄰近火源
為避免災害發生，洗碗機的安裝位置應遠離瓦斯爐50公分以上，以防止因瓦斯殘留或燃燒不完全，進而導致危險發生。
✅依使用者身高評估
安裝位置過高，可能會有碗盤不易拿取的情況產生，還會影響使用體驗，建議安裝高度應低於使用者肩膀。
✅廚房動線是否順暢
廚房動線應保持順暢、乾淨，因此洗碗機的安裝位置應避免影響廚房作業，以防止危險的發生，像是流理台下方、陽台等，都是很推薦的安裝位置。
安裝洗碗機3注意事項別忽略
除了位置的評估以外，安裝洗碗機時還有哪些事項要注意？下表列出了裝設洗碗機時，不可忽略的3個注意事項，現在就讓我們一起來看看吧！
|注意事項
|說明
|確認電壓是否符合
|若家中電壓與洗碗機適用電壓不符合，可能會造成短路、電器火災等災害，而通常洗碗機適用電壓為110V、220V兩種，建議安裝前應仔細檢查。
|預留空間
|四周若沒有預留空間，可能會對其散熱造成影響，或是阻礙碗盤的拿取，建議可依照說明書上預留空間的標準，尋找較為適合的安裝位置。
|詳閱說明書
|依照型號或品牌的不同，洗碗機在安裝與使用上也會有所差異，因此安裝、使用前應先詳閱說明書。
圖文解說洗碗機安裝步驟
而洗碗機該怎麼裝？洗碗機的安裝有許多隱藏的細節，若缺乏經驗往往很容易忽略，以下就讓我們以家電專家LG的產品－四方洗蒸氣洗碗機 為例，並以詳細的教學，分別帶你瞭解廚下安裝 與非廚下安裝 該怎麼做？
廚下安裝
選擇廚下安裝能更有效的善用空間，但需要確認安裝空間是否能容納洗碗機的體積，且前期檢查的步驟較為繁瑣，而其安裝步驟如下：
1. 先確認安裝位置的寬／高／長（深度），而若安裝位置於角落，則機器應與牆壁或臨櫃保留50mm的距離。
2. 檢視地板與機器是否為水平狀，防止運轉時機器晃動。
3. 貼好降造隔音綿，避免運轉時出現噪音。
4. 將出水管緊鎖後，確認好水管擺放位置
5. 在流理臺上方貼上鋁箔膠帶，以避免受潮
6. 洗碗機放入安裝位置，且需再次檢查機器是否水平，並將對應管線緊鎖。
7. 裝上隔音貼條後，就能接上電源進行測試囉！
非廚下安裝
相較於廚下安裝，若選用非廚下安裝則是較為機動，且位置更換也較為容易，以下就讓我們一起來瞭解洗碗機非廚下安裝的步驟吧！
1. 需先確認洗碗機與欲擺放位置的地板是否水平。
2. 將管線連接至對應的位置上，並檢查有無漏水。
3. 確認好排水孔位置，並依決定位置調整管線。
4. 再次確認洗碗機水平，以避免啟用後搖晃。
5. 加裝降造隔音棉與隔音貼條，以減少機器運轉的聲響。
6. 插上電源進行測試即可。
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洗碗機安裝常見問題大統整
最後，LG貼心統整了關於洗碗機安裝的3個常見問題，並詳細解答，幫助你解決困惑、節省尋找答案的時間。
Q1：家中位置是否適合安裝洗碗機，該如何判斷？
除了可依照前面所述方法進行評估外，也可依照說明書的建議方法進行判斷。而LG也提供用戶免費的安裝環境評估，讓家電的安裝流程更輕鬆。
Q2：洗碗機可以自行安裝嗎？
家電的安裝工程，往往需要豐富的經驗與技術，還得評估電壓、出水孔、入水孔、機器平衡問題等等，為避免安裝錯誤導致機器損壞，建議可尋求專業技師進行安裝。
Q3：安裝費用該如何計算？
依照品牌與機型的不同，安裝費用也有所差距，建議可選擇如LG四方洗蒸氣洗碗機，包含免費基本安裝服務，像是基本產品定位、三管線連接、安裝後基本測試等。此外，官網也針對非標準安裝費用列出服務報價，歡迎有安裝洗碗機需求的你至官網參考。
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LG四方洗蒸氣洗碗機售後保固完善，全機保固1年；馬達保固10年，且省電、低噪音還可智慧遠端控制，並提供客戶免費安裝環境評估，與基本安裝服務，讓居家洗碗機安裝省時又便利，現在就立即到LG官網申請評估服務吧！