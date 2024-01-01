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筆記型電腦選購指南：
什麼是最好的筆記型電腦？
在現今網路世界中，筆記型電腦(以下簡稱筆電)是大多數人的重要工具。選購新的筆電前，必須先研究及確認筆電是否能符合你的需求。別擔心，以下選購指南能提供協助！
購買筆電注意事項
首先，你需要先思考：在日常生活中會如何使用筆電。你會寫論文、大量數字計算或是玩電競遊戲？你需要隨身帶著筆電，還是主要是在家使用？
LG筆電設計一系列功能，旨在激發使用者運用興致。從性能到便攜性，以下是選購新型號時應考量的重要項事項。
筆電螢幕尺寸
筆電的螢幕尺寸是採用斜對角的方式測量，你可以在 LG 找到 14 吋至17 吋螢幕的筆電。
若你有將筆電攜帶出門的需求， 14 吋筆電會是最佳選擇。但假如你想將筆電充分用於串流或電競遊戲，或用於設計工作，較大的螢幕應該比較合適。
若你在尋找這兩者之間的尺寸，16 吋筆記型電腦是不錯的選擇，LG 16 吋筆電方便攜帶，且具有你對 LG 所期待的強大功能和可用性。
若你需要擴增螢幕尺寸，利用LG gram + View可攜式螢幕與LG gram筆電配對時可讓你增加檢視畫面的寬度。你可以利用 UBC Type-C™ 接頭設置雙螢幕。
筆電的顯示螢幕
筆電螢幕包含數百萬個微小像素，這些像素會亮起並改變顏色以產生影像。當我們講到「螢幕解析度」時，我們指的是螢幕中水平與垂直顯示的像素數量。
螢幕解析度愈高，顯示的影像就愈銳利。配備 1920 x 1080 (或 1080p) 螢幕的筆電，能提供銳利、清晰的觀看體驗。
選購新的筆電時，你也應該考量螢幕類型。IPS 螢幕能提供較寬的視角，且抗反光技術讓你於戶外或白天時，在較少反射的情況下使用筆電。
LG筆電的智慧功能
靠著全新的創新技術研發，LG 的智慧功能設計，可提升筆電腦可用性以及日常使用體驗。
以下是您在瀏覽我們 LG Gram 和 LG Gram 2-in-1 筆記型電腦時會看到的最新技術。
智慧螢幕： LG Glance by Mirametrix® 運用人工智慧軟體，利用臉部、眼睛和凝視感應，來提高安全性並改善工作流程。例如你的筆電暫時無人看管，你的螢幕會自動鎖定；若你將目光移開或有人在偷看你的螢幕，畫面就會變模糊。另外，若你的筆電連接到獨立螢幕，Snap Window 和 Smart Pointer 功能會將游標和啟用的內容，移動到你正在觀看的獨立螢幕。
智慧螢幕：若你傾向將筆電用於觀看影片和其他媒體，你離開時會自動將影片暫停。
數位健康：LG 特定型號配備了各種便利功能，目的是將你的健康放在首位。例如瀏覽網頁時容易變得無精打采或花太久時間直視螢幕，我們的姿勢警告和 20-20-20 法則技術，用來偵測你是否昏昏欲睡，或在連續工作 20 分鐘時，發出警告。
視訊會議功能：臉部辨識與降噪技術能提升你的視訊會議品質與體驗。
2-in-1 筆電功能
2-in-1 筆電是超輕量化型號，能提供平板電腦的功能。這種筆電配有鍵盤，但你可以透過翻轉螢幕，以便最符合你目前的使用狀態。
LG gram 2-in-1 筆電能夠 360°翻轉，你可以在平板、帳篷、直立和平面模式下使用，或者只是當作一般筆電使用。這些筆電也有觸控螢幕並配備手寫觸控筆，對於想要將作品數位化的藝術家和創作者來說，是不錯的選擇。
連線功能
USB 連接埠是目前大部分筆電的標準配備，所以在更基本的型號中，也能看到 USB 連接埠。不過，大部分的人通常在為其他裝置充電的同時，也希望筆電能快速傳輸資料。
USB-C 連接埠能迅速且有效的傳輸資料，但 Thunderbolt™ 連接埠能提供最佳化的速度與多樣用途。LG提供搭載 Thunderbolt™ 連線的各種型號，讓你能連接到其他裝置、更迅速地為筆電充電，並在確保穩定度和安全性的狀態下，享受高解析度顯示畫面。
若你想要將筆電連接到電視或螢幕，你也需要有 HDMI 連接埠。
人體工學
考量筆電的整體設計和使用舒適度時，尺寸並非唯一要素，鍵盤和觸控面板能對人體工學的功能有所助益，而且這些要素終究會影響你每天的使用感受。
另外，別忘了留意鍵盤。LG某些型號配有略為升高的大型平面鍵盤，可減少打字錯誤和舒緩手部疲勞度。同樣地，較大的觸控面板能減輕不適感，並在你需要專注時提供較佳的全面體驗。
術語指南：RAM、CPU、SSD Storage 和 GPU
談到筆電更多技術層面時，可能會讓人感到有點困惑。在購買前，務必檢查規格，確保你的新筆電能滿足需求。以下術語與硬體有關，所以在選購全新筆電時，最好熟悉這些術語。
RAM
RAM 代表隨機存取記憶體，負責儲存目前運行的程式和任務。RAM 的筆電系統短暫的資料儲存空間，所以無法確定你能儲存多少檔案與文件。
筆電的 RAM 愈大，能同時運行的程式就愈多。若你只是要瀏覽網頁、追劇、寫論文、編輯影片或運行一般應用程式，8GB 的 RAM 就已足夠。但是你若打算要將筆電用於電競或其他高性能的任務，16GB 更能符合你所需。LG 有 8GB 和 16GB 筆電機種可供挑選。
CPU (核心處理器)
CPU(或稱中央處理器) 為筆記型電腦的「大腦」。CPU 能將指令解碼並執行任務，這些指令與任務，一般來自裝置所運行硬體和軟體程式。
LG筆電是由 Intel® Core™ 處理器驅動，這是優質且高性能 CPU，讓你能夠迅速執行多項任務。最新處理器的功能強大，足以提供順暢的使用體驗。
SSD 儲存裝置
SSD是筆電的內部磁碟機，其能決定裝置可容納多少資料，包括應用程式，電玩遊戲和其他文件。我們的筆電配備了 SSD 磁碟機，或稱固態硬碟，這些磁碟機功能強大且不會耗盡電池壽命，所以在目前市面上的筆電很常見。大部分的使用者會發現 1TB 的儲存空間已綽綽有餘。
GPU
GPU 或稱圖形處理器，負責產生高品質影像，包括視訊渲染。
一般CPU 已配備整合式圖形處理器，大部分的人認為這對他們來已足敷使用。不過，若你想要玩大製作電玩，或是運行圖形設計或編輯軟體，安裝顯卡將更能滿足你的需求。
找到符合需求的最佳筆電
若你正為特殊目的選購筆電，你可能需要將某些特定功能優先排序。
最適合用於設計的筆電是什麼？
若要創作圖形和 3D 設計與插圖，你需要能夠應付工作負荷的高性能筆電，如強大的處理器和顯卡，也需要足夠的 RAM 與儲存空間以儲存檔案。
你也應該要考量到螢幕，在LG系列挑選擁有 DCI-P3 99% 廣色域功能的型號，實現精的色彩顯示。螢幕的16:10 長寬比對圖形設計師來說也很實用，能視需要讓你檢視更多的作品。
最適合學生的筆電是什麼？
然讀書可能用不到真正高性能的筆電，但你依然需要能夠儲存檔案和論文。如更大的 RAM (8GB 的筆電應足以應付大部分的課程)，如此才能有效地學習，開啟供研究的大量瀏覽器頁面；此外，可攜性也很重要，你可能必須攜帶筆電至學校。，若你心中有具體預算，你依然能在不傷荷包的情況下，購得符合你需求的型號。
最適合居家辦公室的筆電是什麼？
隨著雇主為遠端工作賦予更多彈性，許多人都希望能將自己的筆電升級。你可能會需要重量輕且容易攜帶的筆電，不僅如此，某些功能也能為你帶來好處，像是LG的視訊會議功能。你也可能想要同時運行多個應用程式和分頁，請記得選擇搭載充足 RAM 的筆電型號。
無論你喜歡工作、上網、追劇或打遊戲，都能利用 LG 技術滿足你的需求。立即在LG官網探索全系列筆記型電腦和其他電腦商品。