靠著全新的創新技術研發，LG 的智慧功能設計，可提升筆電腦可用性以及日常使用體驗。

以下是您在瀏覽我們 LG Gram 和 LG Gram 2-in-1 筆記型電腦時會看到的最新技術。





智慧螢幕： LG Glance by Mirametrix® 運用人工智慧軟體，利用臉部、眼睛和凝視感應，來提高安全性並改善工作流程。例如你的筆電暫時無人看管，你的螢幕會自動鎖定；若你將目光移開或有人在偷看你的螢幕，畫面就會變模糊。另外，若你的筆電連接到獨立螢幕，Snap Window 和 Smart Pointer 功能會將游標和啟用的內容，移動到你正在觀看的獨立螢幕。



智慧螢幕：若你傾向將筆電用於觀看影片和其他媒體，你離開時會自動將影片暫停。



數位健康：LG 特定型號配備了各種便利功能，目的是將你的健康放在首位。例如瀏覽網頁時容易變得無精打采或花太久時間直視螢幕，我們的姿勢警告和 20-20-20 法則技術，用來偵測你是否昏昏欲睡，或在連續工作 20 分鐘時，發出警告。



視訊會議功能：臉部辨識與降噪技術能提升你的視訊會議品質與體驗。