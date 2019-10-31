Q1：吸拖吸塵器的水箱要加什麼水（自來水／過濾水）？可以加清潔劑嗎？

吸拖吸塵器的水箱一般加入自來水即可使用。而清潔劑因為多半含有各種成分，其黏稠度、腐蝕性等都可能影響吸拖吸塵器的功能，因此較不建議使用。





Q2：吸拖吸塵器多久需清潔一次？該如何清潔？

水箱及濕拖抹布建議每次使用完畢就即刻清理，以避免汙垢累積、產生異味。而清潔方式簡單快速，只要在使用完畢後，將水箱中剩下的水倒出，並確實陰乾即可；抹布則視髒汙程度適度清洗。





Q3：吸拖吸塵器的水箱出水口是否容易堵塞？

LG的吸拖吸塵器在正常使用的狀況下，不必擔心水箱會無故堵塞，而若真的不幸發生無法出水的情況，則可透過LG的售後服務與維修來協助排除問題。