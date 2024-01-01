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*圖片(或影片)內容僅供說明參考之用, 實際產品的樣式與部分顏色，可能依國家而有不同。
Windows 11 讓工作效率與創意更上一層樓
滿足你的多功能需求、渴望的效能、及夢寐以求的 AI 支援。
*需訂閱個人版或家用版 Microsoft365。
如果你在尋找更簡單的方式
了解 Windows 11 如何讓日常更輕鬆。
立即開始，簡單上手
Windows 11 簡單好上手。如果想要更輕鬆地操作，僅需查看「入門」應用程式，以了解更多提示並進行個人化設定。
*模擬畫面。功能和應用程式供應情形會依地區而有所不同。
更快找到所需
有了集中式搜尋，現在可直接在「開始」功能表內搜尋電腦與網際網路。
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添購新電腦恰是時候
與其他 Windows 版本* 相比，Windows 11 擁有最高的滿意度。這些更輕更快的強大電腦配載了最新的優質相機鏡頭、麥克風、螢幕及最新的安全防護。
新機無縫接軌
即刻上手全新的電腦。Windows 11 備份功能可讓你選擇將想要的檔案、應用程式及喜好設定一起移轉至新電腦。**
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*美國Microsoft 客戶使用情況與滿意度計畫問卷，2022 年 5 月。
**Windows 備份只能從執行 Windows 10 及更新版本的電腦中移轉檔案、設定和應用程式。還原功能在 Windows 11 2022 的更新中提供使用。
安然無慮
無論是處理財務、買賣商品、規劃和玩樂，由 Windows 11 內建的安全防護守衛你的數位生活。
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更快更滿意的解答
Windows 11 搜尋現由 AI 支援，針對你的疑問、專案和待辦清單取得真實的解答、靈感和解決方案。
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來場遊戲放鬆身心
Windows 11 隨附精采遊戲，讓你保持頭腦清晰和激發創造力，並享受一些美好的懷舊時光。
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常見問題集
Windows 10 與 Windows 11 有何不同？
Windows 11 具有 Windows 10 的所有功能和安全性，以及重新設計且清新的外觀。同時隨附全新的工具、音效和應用程式。每個細節皆經過一再考量。所有特色合為一體，在您的電腦上帶來令人耳目一新的體驗。有些 Windows 10 功能並未在 Windows 11 提供，請參閱 Windows 11 規格。
我的周邊配件能與 Windows 11 搭配使用嗎？
若您的周邊配件能在 Windows 10 運行且符合 Windows 11 系統需求，則應該也能與 Windows 11 搭配使用。我們依然建議洽詢您的配件製造商以提供最準確的答案。
從 Windows 10 升級為 Windows 11 的費用多少？
完全免費。但只有執行最新 Windows 10 版本且符合最低硬體規格的 Windows 10 電腦能進行升級。您可以在「設定」/「Windows Update」查看是否具有 Windows 10 的最新更新。請注意，在計量網際網路的區域中，可能需要支付網路費用。
免費升級優惠將會持續多久？
對符合資格的系統來說，這項免費升級優惠沒有特定的結束日期。不過，Microsoft 保留免費優惠最後結束支援的權利。
Windows 11 會比 Windows 10 更加佔用我電腦裡的空間嗎？
不會。Windows 11 和 Windows 10 需要的磁碟空間大致相同。不過，升級期間會需要使用額外的空間。Windows 會在升級完成後約 10 天，清理這個額外的磁碟空間。