Windows 11 具有 Windows 10 的所有功能和安全性，以及重新設計且清新的外觀。同時隨附全新的工具、音效和應用程式。每個細節皆經過一再考量。所有特色合為一體，在您的電腦上帶來令人耳目一新的體驗。有些 Windows 10 功能並未在 Windows 11 提供，請參閱 Windows 11 規格。