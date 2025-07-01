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gram Pro 16'' Windows 11 極致輕薄AI筆電 - 曜石黑 (Intel® Core™ Ultra 7)
極輕 不被看輕
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
領先業界 屢獲殊榮的卓越設計
*Ziff Davis, LLC 商標經許可使用。
*© 2025 Ziff Davis, LLC 版權所有。經許可轉載。
*根據 PCMag Readers' Choice Award，LG gram 被評為2025年最佳筆記型電腦品牌。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
gram AI
AI效能 成就非凡
重新定義 AI 體驗，整合線上＆離線資料，提供安全的個人化解決方案，滿足全面的資料分析需求。LG gram AI 提供隱私保護與預測，提高生產力與效率。
*gram AI (離線版 & 線上版) 僅支援英文與韓文介面。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*gram chat 離線版旨在處理特定要求，不支援持續性對話。為達最佳效果，使用此功能僅能處理簡單直接的一次性要求。
gram AI 即時助理(離線版)：不須連網即可用
*gram AI 即時助理 (離線版)部分功能僅限英文與韓文使用。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*gram chat On-Device 功能讓您可與儲存在電腦中的文件互動，無法處理需要使用網際網路搜尋的日常簡單資訊或問題查詢。「Search by Conversation」目前正處於測試階段，日後將會進行更新。
*部分功能在初次使用時可能無法正常運作，因gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要一段時間預先學習才能適應使用者。① gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要對您電腦中的內容執行索引，使用當中資料組合字詞，因此可能需要一段時間才能達到預期的結果。② 如要使用電池用量偵測通知，系統至少需要 80 小時學習使用習慣。
*智慧檔案助理結果會因搜尋時存在的資料而異，不保證內容準確度，因此需要使用者自行驗證。
**系統大約每隔 2 秒擷取一次電腦螢幕，儲存空間上限為 13 GB。擷取的圖像在一段時間後會自動刪除。使用者可以透過 gram chat 上方的齒輪圖示，自訂要使用此功能的位置、畫面儲存時限以及容量。
**此功能預設為停用，可選擇是否開啟，如需使用即可自行啟用。
**此功能：① 可能難以搜尋手寫文字、模糊圖像或美術字型。② 準確的搜尋需要依賴完全匹配的文字，包括空格。③ 使用音頻擷取功能可能降低電腦效能。
***支援的系統設定：• 深色模式 / • Fn 鍵鎖定 / • 延長電池續航力 / • AI 電池用量偵測 / • 閱讀模式 / • 觸控板 / • 省電模式 / • USB-C 離線充電 / • 亮度控制 / • 聲音控制
gram AI 即時助理 (雲端版)
連動OpenAI GPT-4o生成解答
*模擬圖片僅供參考，程序經過簡化，實際會依使用狀況有所差異。
*此服務提供 GPT4o 的付費功能，但不支援搜尋整合或程式碼編輯器功能。gram chat Cloud 在使用者註冊後的第一年免費提供，之後將轉為付費服務。在此期間，使用者將單獨收到通知，並且可以選擇是否退出使用。
*使用 gram chat Cloud 前需要先安裝應用程式，並創建一個單獨的帳戶。
*gram chat Cloud 設有用量上限。每月最多可使用 200K 符元，以及每月最多可提出 450 次請求，每日上限則為 30 次請求。
*超過這些限制將導致降級至 GPT-4o mini 模型，並停用功能調用。
*雖然 gram chat Cloud 功能不會收集個人資料，但可能會請求存取您的 Google 或 Microsoft 帳戶，以便進行功能整合。
*已連結 Google Workspace、Microsoft 365。
*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。
*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。
*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。
即刻啟動Copilot
同時按下Windows鍵 +C 鍵，或透過桌面工作列，即可快速開啟Copilot。或是使用Copilot快捷鍵，輕鬆存取LG gram智慧工具，大幅提升工作效率。
隨心啟動 Bing Chat
透過 Bing Chat 向 Copilot 發送指令，從根據心情推薦歌曲到總結頁面資訊與設置個人偏好，提供最佳個人化使用體驗。
一鍵簡化複雜內容
Copilot 能夠快速摘要電子郵件和複雜的內容，幫助您高效處理工作資訊，讓您事半功倍。
影像處理 頂級呈現
無論是影像大小與亮度調整，還是背景移除與畫面微調，Copilot都能迅速達成。
*模擬圖片僅供參考，功能和應用程式的適用性可能因地區而有所差異。需要 Microsoft 帳戶和網際網路連線才能正常運作。
*在 Windows 11 最新的更新中，Windows 11 中的 Copilot 已在全球特定市場以預覽形式逐步推出。並非所有使用者都能同時使用 Copilot，因不同裝置和推出時間而有所不同。
*Windows 11 中的 Copilot 人工智慧功能效能可能會因使用者需求和使用環境的不同而有所差異，並且可能無法在所有使用情況下提供相同等級的效能。
Pro效能 AI應用完美結合
最新 Intel® Core™ Ultra 處理器 專為AI而生
LG gram Pro 擁有最新的 Intel® Core™ Ultra 處理器搭載神經網路處理器 (NPU)，效能提升18%，憑藉創新的能效設計及專為AI而生的處理器，完美提升您的工作效率。
嵌於高科技電路板上的 Intel Core Ultra 處理器特寫。晶片周圍環繞著電路，閃爍著橘色和藍色的光，營造出一種未來感和高性能的美感。第 25 代 Intel Core Ultra 處理器比第 24 代 Intel Core 處理器提供的性能提升高達 18%。
*模擬圖片僅供參考，實際會依使用狀況有所差異。
*Intel®、Intel 標誌及 Intel core 為 Intel Corporation 或其子公司的商標。
*NPU 和 GPU 的效能會因不同處理器而有所差異。
*根據 Intel 的 IA（Intelligent Automation）性能測試，Intel® Core™ UltraCore CPU 的性能相較於上一代產品增強 18%。
釋放 AI 力量 激發創作靈感
搭載Intel 全新 AI 優化處理器，配備高達1TB的NVMe Gen4 SSD 固態硬碟，還可透過額外的NVMe插槽進行彈性擴充，同時還配有32GB 的 LPDDR5x RAM，體驗完美卓越的處理效能，讓您盡情創造無限可能。
*模擬圖片僅供參考，實際會依使用狀況有所差異。
*上述記憶體與 SSD 選項（零售價）會因國家/地區及型號而異。
*以上各種程式不包含在套件（需另外購買）。
RTX 5050發揮無限潛能
搭載 RTX 5050，完美呈現細膩震撼的視覺效果與極致效能，
無論是剪輯、3D 渲染或各種遊戲大作皆能輕鬆駕馭，全面提升您的創作力與遊戲體驗！
長效持久超耐用
盡享無線樂趣
90Wh 大容量電池與AI Smart Assistant ，擁有長效的續航時間，能根據您的環境進行調整，提供最佳使用效能，延長電池壽命，免除電量焦慮，體驗極致的無線境界。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
*如需使用AI智慧助理的電池用量偵測通知功能，系統至少需要 80 小時學習使用習慣。
散熱系統再進化
保持最佳效能
散熱系統再進化，確保在使用過程中，強大的硬體不再過熱，提供更穩定且可靠的效能。
*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。
*AI 智慧散熱模式將在完成 BIOS 更新並重新啟動後生效。BIOS 更新會在購買後第一次開機時自動執行，若使用者同意重新啟動，會在重新啟動時安裝並啟用。
LG gram Link
各種裝置 快速串連
可以輕鬆同時連接多達 10 台裝置，包括 iOS 和 Android 設備。提供在各種不同的裝置之間共享資料、文件，實現更靈活的工作方式。
*模擬圖片僅供參考，實際會依使用狀況有所差異。
*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式，，要求使用 iOS 15.2 或以上版本，Android 9 或以上版本。
*包裝中不含以上平板電腦及行動裝置（需另外購買）。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*gram Link 預計於未來更新，版本更新時間安排可能因國家而有所差異。
LG gram Link
極致輕薄 輕盈隨型
LG gram Pro 擁有頂級效能與極致輕盈，同時經過嚴格的軍規認證，確保極高的耐用性，夠抵禦各種環境條件和外部壓力，讓您能在日常生活中輕盈隨型。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*上述厚度為產品最薄的部分，重量僅基於筆記型電腦。請參閱官網以取得詳細的產品規格說明。
*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。
通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。
符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；
方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；
方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。
裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
*如果消費者進行此實驗並導致損壞，則不在保固範圍內。
*通過此測試並不表示適合作為軍事用途。
完美視覺 生動細緻
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
VRR（可變更新率 Variable Refresh Rate）
視覺體驗 最佳感受
LG gram Pro 提供流暢的視覺效果，完美同步更新率（31Hz-144Hz可變更新率）滿足您任何對於畫面上的使用需求。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況有所差異。
*以上各種程式不包含在套件（需另外購買）。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 典型值(Typ.)為99%，最小值(Min.)為95%。
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
***亮度為 400nits (Typ.)。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
多樣設備 完美連結
提供最佳效能與應用的
連接埠
不僅提供多種連接埠，還搭載了兩個 Thunderbolt™ 4 連接埠，提供更廣的擴展性。
筆記型電腦的側視圖，展示各種連接埠，包括 USB 3.2、耳機/麥克風合併插孔（HP/MIC）、HDMI 以及 USB 4 Type-C（Thunderbolt™ 4）。簡潔的佈局突顯多種多樣的連接選項。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*USB Type-C™（USB 4 Gen 3x2，Thunderbolt™）、USB Type-A (USB 3.2 Gen 1x1)。
*USB Type-C™ 及 USB-C™ 為USB Implementers Forum 的商標。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
16inch
-
處理器
Intel® Core™ Ultra7 255H
-
記憶體
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)
-
SSD
1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
-
重量 (kg)
1.360
-
解析度
WQXGA (2560X1600)
-
顯示晶片
NVIDIA RTX5050 with GDDR7 8GB
-
色域
DCI-P3 99% (Typical)
所有規格
INFO
-
產品類型
gram Pro
-
年份
Y25
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
357.7 x 251.6 x 14.4 ~ 15.8
-
重量 (kg)
1.360
-
尺寸 (含外箱)(mm)
475 x 290 x 60
電池
-
電池
90 Wh Li-Ion
設計
-
顏色
曜石黑
系統
-
顯示晶片
NVIDIA RTX5050 with GDDR7 8GB
-
記憶體
32GB LPDDR5X (Dual Channel, 8400MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ Ultra7 255H
顯示
-
亮度
400nit
-
色域
DCI-P3 99% (Typical)
-
面板類型
IPS
-
複數面板
LGD
-
Pol
Anti-Glare
-
比例
16:10
-
更新率
31~144Hz VRR
-
解析度
WQXGA (2560X1600)
-
尺寸 (Inch)
16inch
安全性
-
指紋辨識
NO
-
SSD Security
YES
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
SSD
1TB NVMe Gen4 M.2 Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 3.0W x 4
連接性
-
藍芽
BT 5.4
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (Face recognition)
-
無線
Intel WiFi-7
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C
內建軟體功能
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
YES
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
YES
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
NO
-
LG Security Guard
NO
-
快速分享
YES
-
LG 更新 & 還原
YES (需另外下載)
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
PCmover Professional
NO
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
NO
散熱
-
散熱
雙風扇冷卻系統
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
2 (USB 3.2)
-
USB Type C
2 (USB 4)
-
HDMI
HDMI 2.1 (4K@60Hz)