gram 14'' Windows 11 Home 極致輕薄筆電 - 冰雪白 (Intel® Core™ i5 Evo)

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 新品上市限時9折

  • +3990加購螢幕三選一

gram 14'' Windows 11 Home 極致輕薄筆電 - 冰雪白 (Intel® Core™ i5 Evo)

gram 14'' Windows 11 Home 極致輕薄筆電 - 冰雪白 (Intel® Core™ i5 Evo)

14Z90RU-G
正視圖
主要功能

  • Windows 11 Home
  • 14" 16:10 WUXGA (1920 x 1200) IPS 螢幕
  • 第13代Intel® Core™ i5處理器
  • 999g 極致輕薄 / 72Wh 大容量電池，最高達24.5小時續航時間
  • LPDDR4X 16GB RAM記憶體 / 1TB NVMe M.2 SSD固態硬碟
  • Dolby Atmos 杜比全景聲 / 立體聲喇叭 1.5W x 2
更多

LG gram 14 標誌。

Start Light with LG gram.

極輕 不被看輕

冰雪白

曜石黑

沉靜灰

三台 LG gram 筆電斜向並排。

LG gram 輕薄機深，方便攜帶和提供強大生產力

極致輕薄
強勁效能

LG gram 極致輕盈、強勁效能，
賦予高可攜性與超絕創造力。
MIL-STD-810H 軍規認證

經七項軍規測試

LG gram 通過 MIL-STD-810H 軍規耐用性測試，
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。

*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。

輕量化的變壓器

LG gram 輕型變壓器尺寸小，但提供相同的功率，
小巧輕盈，攜帶時更有行動力。

高畫質 大螢幕

 

劇院等級螢幕

WUXGA 高畫質解析度、16:10 顯示比例，同時支援 DCI-P3 99% 極廣色域，
超大螢幕輕鬆瀏覽更多內容。

 

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

減少反光，降低干擾

防眩光與低反射功能，會自動調整畫面亮度，
無論在任何環境都能清楚瀏覽螢幕畫面內容

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*亮度為 350 nit（典型值）。

顯示 gram 的喇叭發出的聲音環繞著 gram 周圍的空間。
Dolby Atmos 杜比全景聲

全新境界
「聲」歷其境

杜比全景聲讓您完全置身於音樂、電影之中，聽到細膩、感受全面細節。
如臨現場的環繞音效體驗。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

最新系統，絕佳速度

第 13 代 Intel® Core™ 處理器

搭載第 13 代 Intel® Core™ 處理器，強大效能突破歷代。
更滿足從遊戲到創作等所有使用需求。

採用最新 Windows 作業系統

系統升級後更重視彈性與易用性。以更高規的安全維護、系統可存取性和社交功能，
來優化螢幕空間與提高工作效率。

隨時都可以進行流暢的多工作業

LPDDR4X 記憶體和 NVMe M.2 SSD 固態硬碟實現更快速的處理，

進而提高工作效率和多工處理的能力。

內建安全防護系統

即使在外也能隨時保持安全。
當LG gram偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊。

當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*電子郵件通知僅在產品有連接網路且有插入變壓器時才會起作用。

LG Glance by Mirametrix®

注意力偵測

搭載先進的 LG 臉部、眼睛和凝視偵測技術，提高安全性並打造出可更直覺操作的裝置。

隱私維護和警示

人工智慧技術的智慧游標

數位健康

注重隱私保護

 

當使用者離開筆電或其他人觀看使用者的螢幕時，LG gram會自動鎖定畫面或模糊螢幕來保護使用者的安全隱私。

透過視線追蹤控制螢幕

 

自動將您正在使用的視窗，移動至您目光正在看的螢幕上

LG gram 數位健康

 

偵測到姿勢不當或使用時間過長時提醒使用者。

提升視訊會議品質

 

不僅能讓所有觀看者同時清楚瀏覽畫面剪報或資料，更提供便利功能(ex. 自動靜音、靜音警告、講者影像顯示等)。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

長效續航 免除電量焦慮

72Wh 大容量電池，長效續航，體驗極致的無線境界。

*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

動畫顯示冷卻風扇的運行。
強化散熱

保持散熱

大幅升級散熱系統，讓使用者無論在工作或遊玩中，
讓硬體不再過熱。

*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

各種裝置皆可連接

LG gram 不僅提供各種連接埠，還搭載兩個 Thunderbolt™ 4 以實現究極的擴展性。
以 40 GB 傳輸速度體驗 5k 顯示，同時為外部裝置充電。

顯示 LG gram 的各種連接埠。

一鍵擴展您的視界

 

LG 畫面延伸功能，輕鬆點擊即可使用外接螢幕。

以快捷鍵組合迅速操作

 

按住 Fn 或 Windows 鍵以叫出快捷鍵表。LG gram 預載了所有最直觀的快捷鍵。

*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。

升級再造

將包裝盒改造為犀牛相框再利用，
環保材質同時維護地球環境。
列印

主要規格

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 尺寸 (Inch)

    14

  • 處理器

    13th Gen Intel® Core™﻿ Processor
    i5-1334U (6 Cores: 2P + 4E, P: 1.3 ~ 4.5 GHz / E: 0.9 ~ 3.3 GHz), Intel Smart Cache 10 MB)

  • 記憶體

    16 GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266MHz)

  • SSD

    1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots

  • 重量 (kg)

    0.999

  • 解析度

    WUXGA (1920*1200)

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics (i5 CPU)

  • 色域

    DCI-P3 99% (Typical)

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram

  • 年份

    Y24

電池

  • 電池

    72 Wh Li-Ion

設計

  • 顏色

    冰雪白

系統

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics (i5 CPU)

  • 記憶體

    16 GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266MHz)

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 處理器

    13th Gen Intel® Core™﻿ Processor
    i5-1334U (6 Cores: 2P + 4E, P: 1.3 ~ 4.5 GHz / E: 0.9 ~ 3.3 GHz), Intel Smart Cache 10 MB)

顯示

  • 亮度

    350nit

  • 色域

    DCI-P3 99% (Typical)

  • 面板類型

    IPS

  • 複數面板

    LGD

  • Pol

    防眩光

  • 比例

    16:10

  • 更新率

    60Hz

  • 解析度

    WUXGA (1920*1200)

  • 尺寸 (Inch)

    14

安全性

  • 指紋辨識

    NO

  • fTPM/HW TPM

    Ftpm

  • SSD Security

    NO

  • HDD Security

    YES

儲存空間

  • MMC Slot

    Micro SD

  • SSD

    1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

  • 音效

    HD Audio with Dolby Atmos

  • 喇叭

    立體聲喇叭 1.5W x 2

連接性

  • 藍芽

    BT 5.1

  • 網路攝影機

    HD Webcam with Dual Mic.

  • 無線

    WiFi 6E, Intel® Wireless-AX201 (802.11ax, 2x2, Tri-band, BT Combo)

電源

  • AC 變壓器

    65W

  • AC 變壓器類型

    Type-C PD adapter

配件

  • 配件

    Laptop Adapter, USB C to C cable

內建軟體功能

  • Dolby Atmos

    YES

  • LG gram Link

    YES

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    NO

  • Intel® Unision

    NO

  • LG 顯示延伸

    YES

  • LG Glance by Mirametrix®

    YES

  • LG On Screen Display 3

    YES

  • LG 電腦手冊

    YES

  • LG Security Guard

    NO

  • LG 更新 & 還原

    YES (需另外下載)

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    YES

  • Microsoft 365 (30天試用)

    YES

  • PCmover Professional

    NO

  • Bamboo Paper

    NO

  • LG 智慧助理

    YES

  • LG 快速指南

    YES

散熱

  • 散熱

    Mega cooling system

輸入/輸出埠

  • HP-Out

    4環耳機

  • USB Type C

    2 (USB 4)

  • HDMI

    YES

  • USB Type A

    2 (USB 3.2)

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    313.4 x 215.2 x 16.8

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    426 x 262 x 60

  • 重量 (kg)

    0.999

