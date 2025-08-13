gram 14'' Windows 11 Home 極致輕薄筆電 - 冰雪白 (Intel® Core™ i5 Evo)

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
冰雪白
曜石黑
沉靜灰
三台 LG gram 筆電斜向並排。
經七項軍規測試
由耐用而輕質的材料製成，可攜性高的同時也兼備耐用與堅固。
*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
輕量化的變壓器
小巧輕盈，攜帶時更有行動力。
高畫質 大螢幕
劇院等級螢幕
WUXGA 高畫質解析度、16:10 顯示比例，同時支援 DCI-P3 99% 極廣色域，
超大螢幕輕鬆瀏覽更多內容。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
減少反光，降低干擾
無論在任何環境都能清楚瀏覽螢幕畫面內容
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*亮度為 350 nit（典型值）。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
最新系統，絕佳速度
第 13 代 Intel® Core™ 處理器
搭載第 13 代 Intel® Core™ 處理器，強大效能突破歷代。
更滿足從遊戲到創作等所有使用需求。
採用最新 Windows 作業系統
系統升級後更重視彈性與易用性。以更高規的安全維護、系統可存取性和社交功能，
來優化螢幕空間與提高工作效率。
隨時都可以進行流暢的多工作業
LPDDR4X 記憶體和 NVMe M.2 SSD 固態硬碟實現更快速的處理，
進而提高工作效率和多工處理的能力。
內建安全防護系統
當LG gram偵測到異常或遺失時，將會鎖定筆電並傳送警示資訊。
當使用者離開LG gram時，安全防護系統即會啟動，並相使用者發出警示提醒。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*電子郵件通知僅在產品有連接網路且有插入變壓器時才會起作用。
注意力偵測
隱私維護和警示
人工智慧技術的智慧游標
數位健康
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
長效續航 免除電量焦慮
72Wh 大容量電池，長效續航，體驗極致的無線境界。
*續航測試採 Video playback time : 亮度 150 尼特 / 無線網路關閉 / 播放程式 – Movies & TV / 有線耳機播放。
**實際最大續航時間取決於產品型號、參數設定、使用方式、使用環境、應用程式與電源管理設定而略有差異。
***模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
各種裝置皆可連接
以 40 GB 傳輸速度體驗 5k 顯示，同時為外部裝置充電。
顯示 LG gram 的各種連接埠。
*不包含用來連接第二台顯示螢幕的連接線。
*模擬圖片僅供參考，實際使用會依使用狀況略有差異。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
14
-
處理器
13th Gen Intel® Core™ Processor
i5-1334U (6 Cores: 2P + 4E, P: 1.3 ~ 4.5 GHz / E: 0.9 ~ 3.3 GHz), Intel Smart Cache 10 MB)
-
記憶體
16 GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266MHz)
-
SSD
1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
0.999
-
解析度
WUXGA (1920*1200)
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics (i5 CPU)
-
色域
DCI-P3 99% (Typical)
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y24
電池
-
電池
72 Wh Li-Ion
設計
-
顏色
冰雪白
系統
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics (i5 CPU)
-
記憶體
16 GB LPDDR4X (Dual Channel, 4266MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
13th Gen Intel® Core™ Processor
i5-1334U (6 Cores: 2P + 4E, P: 1.3 ~ 4.5 GHz / E: 0.9 ~ 3.3 GHz), Intel Smart Cache 10 MB)
顯示
-
亮度
350nit
-
色域
DCI-P3 99% (Typical)
-
面板類型
IPS
-
複數面板
LGD
-
Pol
防眩光
-
比例
16:10
-
更新率
60Hz
-
解析度
WUXGA (1920*1200)
-
尺寸 (Inch)
14
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
Ftpm
-
SSD Security
NO
-
HDD Security
YES
儲存空間
-
MMC Slot
Micro SD
-
SSD
1TB NVMe M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 1.5W x 2
連接性
-
藍芽
BT 5.1
-
網路攝影機
HD Webcam with Dual Mic.
-
無線
WiFi 6E, Intel® Wireless-AX201 (802.11ax, 2x2, Tri-band, BT Combo)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
Type-C PD adapter
配件
-
配件
Laptop Adapter, USB C to C cable
內建軟體功能
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
YES
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
NO
-
Intel® Unision
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG Security Guard
NO
-
LG 更新 & 還原
YES (需另外下載)
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
PCmover Professional
NO
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
YES
散熱
-
散熱
Mega cooling system
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機
-
USB Type C
2 (USB 4)
-
HDMI
YES
-
USB Type A
2 (USB 3.2)
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
313.4 x 215.2 x 16.8
-
尺寸 (含外箱)(mm)
426 x 262 x 60
-
重量 (kg)
0.999
