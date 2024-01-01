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gram 15'' Windows 11 Home 輕贏隨型 極致輕薄筆電 - 冰雪白(i5)

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gram 15'' Windows 11 Home 輕贏隨型 極致輕薄筆電 - 冰雪白(i5)

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Hustle Hub LG gram專屬社群

提供實用的工具和秘訣、操作指南以及跨市場相關主題優質內容的社群平台。在 Facebook 上搜尋「Hustle Hub by LG gram TW」並加入社群！
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*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。

LG gram 15

輕贏隨型

輕贏隨型

IPS 螢幕

快速且強大的效能

全新整合人工智慧技術

  • 顯示 Gram 從白天到黑夜持續開機的狀態。
    全天候電池續航力
  • 顯示一個視訊鏡頭
    Full HD 視訊鏡頭
  • 它顯示連接到 Thunderbolt™ 4 連接埠的連接線。
    Thunderbolt™ 4
  • 顯示 gram 抗反光的螢幕。
    抗反光面板
  • 顯示 Intel® Evo 和 Window 11 標誌。
    Intel® Evo 與 Win 11
  • 顯示極致輕薄筆電 gram。
    極致輕薄
  • 顯示獨自在家工作的女人。
    提升的安全性

*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。

它以螢幕視角顯示產品，螢幕上顯示一個女人拿著粉紅色的棉花糖，後方為黃色的牆壁，以展現 IPS 顯示螢幕細膩的色彩表現。
FHD IPS螢幕

讓畫面更清晰

Full HD (1920X1080) IPS 螢幕提供令人驚豔的清晰畫面與更細節的視覺展現。
DCI-P3 (Typ.) 99% 廣色域*

讓您的生活更繽紛

寬廣色域讓您的內容栩栩如生，欣賞更繽紛的色彩。
抗反光面板

減少反光，降低干擾

抗反光面板可避免白天或戶外的螢幕反光。隨時隨地都能專注工作。

*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。

顯示極致輕薄筆電 gram。

纖薄、美型、輕盈

輕薄便攜的 LG gram 是您隨身攜帶的最佳伴侶。

+ Screen 和 +view

使用 LG gram +view 可攜式螢幕，打造您的最佳工作站，
享受雙螢幕帶來的非凡感受。
更多有關 +VIEW 的資訊

透過 gram+view 擴展 gram 螢幕的情境。

*圖片僅為 LG gram 產品示意，作為說明目的使用。請查看使用實際產品拍攝的純產品圖片。

快還要更快

第 12 代 Intel® Core™ 處理器

搭載第 12 代Intel® Core™ 處理器比上一代產品增強 40%效能，滿足您從遊戲到創作的所有需求。

採用最新的 Windows 作業系統

改版後更重視使用彈性與易用性。以更高規的安全維護、系統可存取性和社交功能，來優化螢幕空間與提高工作效率。

給您極速享受

LPDDR5 記憶體可加快處理速度，提高工作效率和多工處理能力。
LG Glance by Mirametrix®

注意力偵測

搭載先進的 LG 臉部、眼睛和凝視偵測技術，提高安全性並打造出可更直覺操作的裝置。

隱私維護和警示

人工智慧技術的智慧游標

數位健康

注重隱私保護

隨時保護您的隱私：
- 離開偵測：離開筆記型電腦時自動鎖定或關閉螢幕。
- 智慧螢幕：您移開視線時會模糊化螢幕。
- 隱私警示：如果有人越過您的視線，螢幕上會顯示警告。
- 隱私防護：如果其他人正在看您的螢幕，則會模糊螢幕。

動眼不動手

透過以下方式，方便使用臉部和視線追蹤：
- 移動視窗：自動將您正在使用的視窗，移動至您目光正在看的螢幕上。
- 智慧游標：追蹤您的視線來移動滑鼠游標。

LG gram Cares

以您的舒適度設計的智慧功能：
- 智慧播放器：當您離開時暫停影像播放。
- 姿勢警告：偵測並提醒您不良姿勢。
- 20-20-20：連續工作 20 分鐘後提醒您望向 20 英呎(約6公尺)處注視 20 秒。

提升視訊會議品質

- 講者影像顯示:當您在報告時，您的影像會出現在螢幕的角落。
- 自動靜音:根據您的螢幕距離,靜音和取消靜音。
- 靜音警告:如果您在靜音時說話,則會通知您。
- 智慧相機:模糊或替換背景,調整人像取景(自動置中),並校正亮度。

*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。

舒適的視訊體驗

配備高解析度的視訊鏡頭以及降噪和臉部識別登入功能，
讓您隨時隨地都能舒適進行視訊會議。

螢幕臉部辨識

臉部辨識讓您使用更加便利。

對高解析度的視訊鏡頭說「cheese」

 

內建高解析度視訊鏡頭，可為您的視訊和AI軟體，提供清晰的影像。

降噪功能

 

配置雙麥克風的降噪技術，可以區分人聲和背景噪音，消除環境音，清楚傳達您的聲音。

*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。

顯示 Gram 從白天到黑夜持續開機的狀態。

超長效電池

gram高容量電池提供長達 20 小時*的電量，讓您無需攜帶充電器出門。

*實際電池使用時間依據型號、設定配置、使用的應用程式、使用的功能和電源管理設定，每個規格各不相同。
*影片播放時間：在150 nit亮度，無線關閉，播放:電影和電視，戴耳機狀況下撥放。
*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。

顯示筆記型電腦的聲波。
DTS: X Ultra

「聲」歷其境

1.5W 喇叭提供豐富、逼真和強大的音效。無論是否使用耳機，DTS:X Ultra 都能提供逼真的 3D 音效體驗。

*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。

顯示 gram 的側面，以顯示 Thunderbolt™ 4 連接埠。
Thunderbolt™ 4

充電、傳輸和顯示一步到位

以 40GB 的傳輸速度體驗 5k 顯示，同時為外部裝置充電。這款新裝置支援兩個 Thunderbolt™ 4 連接埠，可透過各種介面支援，展現強大的可擴展性。
顯示地面上的 gram、沙子和石頭。
MIL-STD-810G軍規測試

堅不可摧
完美迎戰

gram 由耐用而輕質的材料製成，通過七項軍規測試。即使遇到最惡劣的條件，也能迎刃而解。

*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 3 月進行。通過符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同的 MIL-STD 810G 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810G 的以下方法： 方法 500.6 低壓（高度）（程序 I – 存放和方法以及程序 II - 操作）； 方法 501.6 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）； 方法 502.6 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）； 方法 509.6 – 鹽霧測試； 方法 510.6 - 灰塵； 方法 514.7 – 振動； 方法 516.7 撞擊（程序 II）— 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。

PCmover Professional，資料轉移輕鬆搞定

 

將舊筆電中的設定和使用者資料立即輕鬆移轉至 gram。

嶄新的使用者體驗**

全新的直覺性界面，讓您輕鬆管理裝置。

*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。
**全新使用者體驗：LG Smart Assistant、LG PC care、LG Update & recovery 和 LG PC Manuals。

列印

主要規格

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 尺寸 (Inch)

    14

  • 處理器

    Intel® Core™ i5-1340P (1.9 GHz up to 4.6 GHz, 12 MB L3 Cache)

  • 記憶體

    16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)

  • SSD

    512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

  • 重量 (kg)

    0.999

  • 解析度

    WUXGA 1920 x 1200

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics

  • 色域

    DCI-P3 99% (標準值, min 95%)

  • 尺寸 (Inch)

    12.28 x 8.42 x 0.66

所有規格

INFO

  • 產品類型

    gram

  • 年份

    Y23

尺寸/重量

  • 尺寸 (mm)

    312 x 213.9 x 16.8

  • 重量 (kg)

    0.999

  • 尺寸 (Inch)

    12.28 x 8.42 x 0.66

  • 尺寸 (含外箱)(mm)

    432 x 262 x 60

  • 重量 (含外箱)(kg)

    1.9

  • 重量 (lb)

    2.2

  • 重量 (含外箱)(lb)

    4.2

  • 尺寸 (含外箱)(Inch)

    17.1 x 10.4 x 2.4

電池

  • 電池

    72Wh

設計

  • 外殼材質

    鎂, PC-ABS

  • 顏色

    沉靜灰

系統

  • 顯示晶片

    Intel Iris Xe Graphics

  • 記憶體

    16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)

  • 作業系統

    Windows 11 Home

  • 處理器

    Intel® Core™ i5-1340P (1.9 GHz up to 4.6 GHz, 12 MB L3 Cache)

顯示

  • 亮度

    350nit

  • 色域

    DCI-P3 99% (標準值, min 95%)

  • 對比度

    1200:1 (標準值)

  • 面板類型

    IPS非觸控

  • 複數面板

    LGD

  • Pol

    防眩光

  • 比例

    16:10

  • 更新率

    60Hz

  • 解析度

    WUXGA 1920 x 1200

  • 尺寸 (Inch)

    14

  • 尺寸 (cm)

    35.5

安全性

  • 指紋辨識

    NO

  • fTPM/HW TPM

    選項

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • SSD Security

    YES

  • 安全模式

    NO

  • HDD Security

    NO

儲存空間

  • MMC Slot

    Micro SD

  • SSD

    512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

  • 音效

    HD Audio with Dolby Atmos

  • 喇叭

    立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)

連接性

  • 藍芽

    BT 5.1

  • 網路攝影機

    FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)

  • 無線

    Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)

  • LAN

    10/100 with RJ45轉接器 (選購)

電源

  • AC 變壓器

    65W

  • AC 變壓器類型

    USB Type-C (桌上型)

配件

  • 配件

    USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)

內建軟體功能

  • Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

    NO

  • Dolby Atmos

    YES

  • LG gram Link

    NO

  • DTS X:Ultra

    NO

  • Intel® Connectivity Performance Suite

    YES

  • Intel® Unision

    YES

  • LG 控制中心

    NO

  • LG 顯示延伸

    YES

  • LG 簡易指南 / 故障排除指南

    NO

  • LG Glance by Mirametrix®

    YES

  • LG On Screen Display 3

    YES

  • LG 電腦手冊

    YES

  • LG 觸控筆設定

    NO

  • LG 電源管理

    NO

  • LG 閱讀模式

    NO

  • LG Security Guard

    YES

  • 快速分享

    NO

  • LG UltraGear Studio

    NO

  • LG 更新 & 還原

    YES

  • LG 更新中心

    NO

  • McAfee Live Safe (30天試用)

    YES

  • Microsoft 365 (30天試用)

    YES

  • Nebo for LG

    NO

  • PCmover Professional

    YES

  • 行動裝置同步

    YES

  • Wacom notes

    NO

  • Bamboo Paper

    NO

  • LG 智慧助理

    YES

  • LG 快速指南

    NO

  • LG 動態主題

    YES

輸入裝置

  • 鍵盤

    全尺寸79鍵 (US) / 80 Keys (UK)/83Keys(Japan), Backlit KBD

  • 定位裝置

    含滑動及手勢功能的精密觸控板 (131.5 x 82.6mm)

LED

  • LED

    電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機

按鍵

  • 按鍵

    電源鍵

輸入/輸出埠

  • HP-Out

    4環耳機, US type

  • USB Type A

    1 (USB3.2)

  • USB Type C

    2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)

  • HDMI

    YES

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