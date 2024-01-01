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gram 15'' Windows 11 Home 輕贏隨型 極致輕薄筆電 - 冰雪白(i5)
Hustle Hub LG gram專屬社群
*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
IPS 螢幕
快速且強大的效能
全新整合人工智慧技術
*此圖片僅作為示意用途，若想了解此機型的實際外觀，請參照此頁上方的產品圖。
讓您的生活更繽紛
減少反光，降低干擾
*用於增強理解功能的模擬圖片。實際使用可能會不同。
**DCI-P3 Typical 99%，最低 95%
DCI-P3：由數位電影聯盟(Digital Cinema Initiatives)定義的色彩標準。
+ Screen 和 +view
享受雙螢幕帶來的非凡感受。
透過 gram+view 擴展 gram 螢幕的情境。
*圖片僅為 LG gram 產品示意，作為說明目的使用。請查看使用實際產品拍攝的純產品圖片。
快還要更快
第 12 代 Intel® Core™ 處理器
採用最新的 Windows 作業系統
給您極速享受
注意力偵測
隱私維護和警示
人工智慧技術的智慧游標
數位健康
注重隱私保護
- 離開偵測：離開筆記型電腦時自動鎖定或關閉螢幕。
- 智慧螢幕：您移開視線時會模糊化螢幕。
- 隱私警示：如果有人越過您的視線，螢幕上會顯示警告。
- 隱私防護：如果其他人正在看您的螢幕，則會模糊螢幕。
動眼不動手
- 移動視窗：自動將您正在使用的視窗，移動至您目光正在看的螢幕上。
- 智慧游標：追蹤您的視線來移動滑鼠游標。
LG gram Cares
- 智慧播放器：當您離開時暫停影像播放。
- 姿勢警告：偵測並提醒您不良姿勢。
- 20-20-20：連續工作 20 分鐘後提醒您望向 20 英呎(約6公尺)處注視 20 秒。
提升視訊會議品質
- 自動靜音:根據您的螢幕距離,靜音和取消靜音。
- 靜音警告:如果您在靜音時說話,則會通知您。
- 智慧相機:模糊或替換背景,調整人像取景(自動置中),並校正亮度。
*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。
舒適的視訊體驗
讓您隨時隨地都能舒適進行視訊會議。
*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。
*實際電池使用時間依據型號、設定配置、使用的應用程式、使用的功能和電源管理設定，每個規格各不相同。
*影片播放時間：在150 nit亮度，無線關閉，播放:電影和電視，戴耳機狀況下撥放。
*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。
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*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 3 月進行。通過符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同的 MIL-STD 810G 耐久性實驗。符合 MIL-STD-810G 的以下方法： 方法 500.6 低壓（高度）（程序 I – 存放和方法以及程序 II - 操作）； 方法 501.6 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）； 方法 502.6 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）； 方法 509.6 – 鹽霧測試； 方法 510.6 - 灰塵； 方法 514.7 – 振動； 方法 516.7 撞擊（程序 II）— 運輸撞擊。裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。
*此圖片僅為示意用途，想了解此機型的實際外觀，請參考此頁上方的產品圖。
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**全新使用者體驗：LG Smart Assistant、LG PC care、LG Update & recovery 和 LG PC Manuals。
主要規格
-
作業系統
Windows 11 Home
-
尺寸 (Inch)
14
-
處理器
Intel® Core™ i5-1340P (1.9 GHz up to 4.6 GHz, 12 MB L3 Cache)
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
-
重量 (kg)
0.999
-
解析度
WUXGA 1920 x 1200
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
色域
DCI-P3 99% (標準值, min 95%)
-
尺寸 (Inch)
12.28 x 8.42 x 0.66
所有規格
INFO
-
產品類型
gram
-
年份
Y23
尺寸/重量
-
尺寸 (mm)
312 x 213.9 x 16.8
-
重量 (kg)
0.999
-
尺寸 (Inch)
12.28 x 8.42 x 0.66
-
尺寸 (含外箱)(mm)
432 x 262 x 60
-
重量 (含外箱)(kg)
1.9
-
重量 (lb)
2.2
-
重量 (含外箱)(lb)
4.2
-
尺寸 (含外箱)(Inch)
17.1 x 10.4 x 2.4
電池
-
電池
72Wh
設計
-
外殼材質
鎂, PC-ABS
-
顏色
沉靜灰
系統
-
顯示晶片
Intel Iris Xe Graphics
-
記憶體
16GB LPDDR5 (雙通道, 6000MHz)
-
作業系統
Windows 11 Home
-
處理器
Intel® Core™ i5-1340P (1.9 GHz up to 4.6 GHz, 12 MB L3 Cache)
顯示
-
亮度
350nit
-
色域
DCI-P3 99% (標準值, min 95%)
-
對比度
1200:1 (標準值)
-
面板類型
IPS非觸控
-
複數面板
LGD
-
Pol
防眩光
-
比例
16:10
-
更新率
60Hz
-
解析度
WUXGA 1920 x 1200
-
尺寸 (Inch)
14
-
尺寸 (cm)
35.5
安全性
-
指紋辨識
NO
-
fTPM/HW TPM
選項
-
肯辛頓鎖
YES
-
SSD Security
YES
-
安全模式
NO
-
HDD Security
NO
儲存空間
-
MMC Slot
Micro SD
-
SSD
512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots
聲音
-
音效
HD Audio with Dolby Atmos
-
喇叭
立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)
連接性
-
藍芽
BT 5.1
-
網路攝影機
FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)
-
無線
Intel® Wireless-AX211 (802.11ax, 2x2, Dual Band, BT Combo)
-
LAN
10/100 with RJ45轉接器 (選購)
電源
-
AC 變壓器
65W
-
AC 變壓器類型
USB Type-C (桌上型)
配件
-
配件
USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)
內建軟體功能
-
Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*
NO
-
Dolby Atmos
YES
-
LG gram Link
NO
-
DTS X:Ultra
NO
-
Intel® Connectivity Performance Suite
YES
-
Intel® Unision
YES
-
LG 控制中心
NO
-
LG 顯示延伸
YES
-
LG 簡易指南 / 故障排除指南
NO
-
LG Glance by Mirametrix®
YES
-
LG On Screen Display 3
YES
-
LG 電腦手冊
YES
-
LG 觸控筆設定
NO
-
LG 電源管理
NO
-
LG 閱讀模式
NO
-
LG Security Guard
YES
-
快速分享
NO
-
LG UltraGear Studio
NO
-
LG 更新 & 還原
YES
-
LG 更新中心
NO
-
McAfee Live Safe (30天試用)
YES
-
Microsoft 365 (30天試用)
YES
-
Nebo for LG
NO
-
PCmover Professional
YES
-
行動裝置同步
YES
-
Wacom notes
NO
-
Bamboo Paper
NO
-
LG 智慧助理
YES
-
LG 快速指南
NO
-
LG 動態主題
YES
輸入裝置
-
鍵盤
全尺寸79鍵 (US) / 80 Keys (UK)/83Keys(Japan), Backlit KBD
-
定位裝置
含滑動及手勢功能的精密觸控板 (131.5 x 82.6mm)
LED
-
LED
電源, DC-In, 大寫鎖定, 網路攝影機
按鍵
-
按鍵
電源鍵
輸入/輸出埠
-
HP-Out
4環耳機, US type
-
USB Type A
1 (USB3.2)
-
USB Type C
2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)
-
HDMI
YES