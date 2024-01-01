gram 15'' Windows 11 Home 輕贏隨型 極致輕薄筆電 - 冰雪白(i5)

- 講者影像顯示:當您在報告時，您的影像會出現在螢幕的角落。

- 自動靜音:根據您的螢幕距離,靜音和取消靜音。

- 靜音警告:如果您在靜音時說話,則會通知您。

- 智慧相機:模糊或替換背景,調整人像取景(自動置中),並校正亮度。