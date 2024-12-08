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16" gramPro x 寬螢幕組

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

16" gramPro x 寬螢幕組

16Z90SPG.26WQ500

16" gramPro x 寬螢幕組

(0)
列印

主要規格

作業系統

Windows 11 Home

尺寸 (Inch)

16

處理器

Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)

記憶體

16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)

SSD

512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

重量 (kg)

1.199

解析度

WQXGA 2560 x 1600

顯示晶片

Intel® Arc™ graphics

色域

DCI-P3 99% (標準值)

尺寸 (Inch)

14.08 x 9.9 x 0.48

所有規格

INFO

產品類型

gram

年份

Y24

尺寸/重量

尺寸 (mm)

357.7 x 251.6 x 12.4

重量 (kg)

1.199

尺寸 (Inch)

14.08 x 9.9 x 0.48

尺寸 (含外箱)(mm)

475 x 290 x 60

重量 (含外箱)(kg)

2.15

重量 (lb)

2.64

重量 (含外箱)(lb)

4.74

尺寸 (含外箱)(Inch)

18.7 x 11.4 x 2.4

電池

電池

77Wh

設計

外殼材質

鎂, PC-ABS

顏色

冰雪白

系統

顯示晶片

Intel® Arc™ graphics

記憶體

16GB LPDDR5X (雙通道, 7467MHz)

作業系統

Windows 11 Home

處理器

Intel® Core™ Ultra 5 Processor 125H (1.2 GHz up to 4.5 GHz 18MB L3 Cache)

顯示

亮度

400nit

色域

DCI-P3 99% (標準值)

對比度

1500:1 (標準值)

面板類型

IPS非觸控

複數面板

LGD

Pol

防眩光

比例

16:10

更新率

VRR(31Hz-144Hz)

解析度

WQXGA 2560 x 1600

反應時間

30ms(標準值)

尺寸 (Inch)

16

尺寸 (cm)

40.6

安全性

指紋辨識

NO

fTPM/HW TPM

選項

肯辛頓鎖

NO

SSD Security

YES

安全模式

NO

HDD Security

NO

儲存空間

SSD

512GB NVMe Gen4 M.2(2280) Dual SSD slots

聲音

音效

HD Audio with Dolby Atmos

喇叭

立體聲喇叭 3.0W x 2, Max 5W(智慧型放大器)

連接性

藍芽

BT 5.3

網路攝影機

FHD IR Webcam with Dual Mic (人臉辨識)

無線

Intel Wi-Fi 6E AX211 (802.11ax)

LAN

10/100 with RJ45轉接器 (選購)

電源

AC 變壓器

65W

AC 變壓器類型

USB Type-C

配件

配件

USB-C轉RJ45轉接器 (B2B選項)

內建軟體功能

Cyberlink Power Media, Photo Director LE*, Power Director LE*, Audio Director LE*, Color Director LE*

NO

Dolby Atmos

YES

LG gram Link

YES

DTS X:Ultra

NO

Intel® Connectivity Performance Suite

YES

Intel® Unision

YES

LG 控制中心

NO

LG 顯示延伸

YES

LG 簡易指南 / 故障排除指南

NO

LG Glance by Mirametrix®

YES

LG On Screen Display 3

YES

LG 電腦手冊

YES

LG 觸控筆設定

NO

LG 電源管理

NO

LG 閱讀模式

NO

LG Security Guard

YES

快速分享

YES

LG UltraGear Studio

NO

LG 更新 & 還原

YES

LG 更新中心

NO

McAfee Live Safe (30天試用)

YES

Microsoft 365 (30天試用)

YES

Nebo for LG

NO

PCmover Professional

YES

行動裝置同步

NO

Wacom notes

NO

Bamboo Paper

NO

LG 智慧助理

YES

LG 快速指南

YES

LG 動態主題

YES

輸入裝置

鍵盤

帶有 MIC LED 指示的全尺寸背光鍵盤 (US: 97 Key, UK: 98 Key w/ 3 Column Numeric Keypad)

定位裝置

含滑動及手勢功能的精密觸控板 (131.5 x 83.3mm)

LED

LED

電源, 大寫鎖定, 充電, IR LED, 網路攝影機 LED, MIC LED

散熱

散熱

雙風扇冷卻系統

按鍵

按鍵

電源鍵

輸入/輸出埠

HP-Out

4環耳機, US type

USB Type A

2 (USB3.2)

USB Type C

2 (USB4, PD, DP, Thunderbolt™ 4)

HDMI

YES (4K@60Hz)

列印

主要規格

尺寸 (Inch)

25.7

解析度

2560 x 1080

面板類型

IPS

面板比例

21:9

色域 (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

更新率 (Max.) [Hz]

75

反應時間

5ms (GtG at Faster)

顯示位置調整

傾斜

所有規格

顯示

尺寸 (Inch)

25.7

面板比例

21:9

面板類型

IPS

反應時間

5ms (GtG at Faster)

解析度

2560 x 1080

點距 (mm)

0.2626 x 0.2628

色彩深度 (顏色數)

16.7M

可視角度 (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

對比度 (Typ.)

1000:1

色域 (Typ.)

sRGB 99% (CIE1931)

色域 (Min.)

sRGB 90% (CIE1931)

更新率 (Max.) [Hz]

75

亮度 (Min.) [cd/m²]

200

對比度 (Min.)

700:1

尺寸 (cm)

65.3

連接性

HDMI

YES (2ea)

耳機輸出

3環 (僅音效)

功能

HDR 10

YES

AMD FreeSync™

FreeSync

色弱模式

YES

智慧節能省電模式

YES

不閃屏技術

YES

動態同步

YES

黑色穩定器

YES

十字準線

YES

其它

低藍光

閱讀模式

YES

增強影像解析度

YES

動態反應清晰模式

YES

自動輸入切換

YES

HDR Effect

YES

硬體

顯示位置調整

傾斜

壁掛 (mm)

100 x 100

尺寸/重量

外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

732 x 150 x 365

外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

635.7 x 385.3 x 211.5

外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

635.7 x 292.8 x 46.0

重量(含外箱) (kg)

4.9

重量(含底座) (kg)

3.6

重量(不含底座) (kg)

3.1

INFO

產品名稱

UltraWide

年份

2022

電源

功耗 (Sleep Mode)

少於0.3W

功耗 (DC Off)

少於0.3W

AC Input

100-240V (50/60Hz)

Type

外接電源(變壓器)

功耗 (On-Mode)

22W

功耗 (On-Mode) (ErP)

24W

功耗 (On-Mode) (KR)

15.09W

配件

HDMI

YES

軟體應用

雙向控制設定

YES

智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)

YES

STANDARD

RoHS

YES

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