Tarka把玩色彩，發展出跨越整個光譜的個人主題，並把這些先進的家電帶到家中給人一種超現實的感覺。 LG SIGNATURE打破了家電過往給人沉悶無生氣的刻板形象，甚至為全世界的家居樹立了一個新的潮流趨向。從線條、材質、光線和幾何形狀的完美結合成為Tarka作品的主要發展形式，他認為自己是一個對建築和空間有著絕對著迷的崇拜者。