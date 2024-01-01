We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
獨具藝術之眼的 #2 -
Peter Tarka
設計簡約的現代幾何3D藝術創作
多元的3D藝術創作家Peter Tarka透過其富前瞻性的3D數位CGI作品為自己贏得了世界的高知名度，其作品涵蓋科技、生活方式及時尚等範圍。他最近與頂級家電品牌LG SIGNATURE的合作無疑引起很多人的注目，他獨具代表性的現代3D設計風格與這個頂級品牌的極簡主義哲學「以藝術為名 締造經典」完美融合。
Tarka明確的表達他對LG SIGNATURE的讚賞，尤其每個產品的精細及優雅之處。 他以光滑細緻的物體表面及引人注目的物件來襯托出LG SIGNATURE家電的現代極簡設計，甚至將自己的裝置透過動畫，使整體場景變得栩栩如生，同時模仿家電的運作原理來做藝術的動態設計效果。
每個LG SIGNATURE家電的簡約形態均吸引到Tarka的目光。 他的簡單幾何圖形藝術風格，讓他很快就確認LG SIGNATURE的家電適合自己的獨特設計。
Tarka的目標是創造一個如同畫廊一樣的空間 - 透過將LG SIGNATURE家電作為室內設計和建築啟發的3D藝術裝置，-而如今他也確實完成了此目標。
Tarka把玩色彩，發展出跨越整個光譜的個人主題，並把這些先進的家電帶到家中給人一種超現實的感覺。 LG SIGNATURE打破了家電過往給人沉悶無生氣的刻板形象，甚至為全世界的家居樹立了一個新的潮流趨向。從線條、材質、光線和幾何形狀的完美結合成為Tarka作品的主要發展形式，他認為自己是一個對建築和空間有著絕對著迷的崇拜者。
對於LG SIGNATURE家電，他十分讚賞隱藏式把手的設計，雖然這種設計一開始時會令人難以辨識，但這也刺激他獲得新的靈感。 在精心打造這一系列的同時，他也確保能夠維持整體設計的神秘的氛圍，同時忠於最初的原創設計。
「透過將LG SIGNATURE家電置於視覺的中心點，我希望將觀眾帶到這些3D藝術品當中去感受這些不同大小、形式的作品。 我特別喜歡每一件家電中透露出來不同的細節與感受，這使將家電轉化為藝術作品來得更直接、有效。」
這位著名3D 藝術家曾與Dior、BMW、Yoox、Furla、嬌蘭、 Van Cleef 與 Arpels、Apple、Google等眾多頂級、時尚品牌合作，甚至在去年的坎城電影節上，他與Net-a-Porter共同合作的作品為他奪得著名的銀獅和銅獅獎。
了解更多 : https://www.petertarka.com