About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

什麼是月租美好計畫？

以月租費即能輕鬆入手LG家電，合約到期後，家電即歸您所有。
租賃期間更提供定期LG保養關懷服務與免費保固*，
為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止

月租美好計畫3大優勢

  • 一對年輕夫妻站在WashTower AI智控洗乾衣機前，面對潔白如新的毛毯，表情欣喜，體驗LG家電租賃服務帶來的便利生活。

    01

    輕鬆擁有!
    減輕經濟負擔

    每月輕鬆付，資金運用更靈活，並有多種LG保養關懷服務方案可供選擇*

    *僅限空氣清淨機

  • 兩個正方形符號裡，分別寫5年和7年，表示LG家電租賃服務的租賃期間。

    02

    安心使用!
    延長原廠保固

    一般購買產品的全機保固為1或2年， LG家電租賃服務提供5或7年原廠保固*

    *視租賃方案而定

  • 白色牆面壁掛一台LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調正吹送著藍色涼風，下方有3個圖示，分別是清潔、維修、保固，表示LG家電租賃服務包含免費保固跟清潔保養服務。

    03

    煥新保養!
    專業技師到府服務

    專人到府* 定期提供耗材及保養關懷服務，維持運作效能及延長使用壽命，衛生更耐用。

    *部分產品方案不提供到府服務

  • LG月租美好計畫輕鬆擁有高質感家電，一名女子從Styler蒸氣電子衣櫥內拿出藍色毛衣，享受LG家電為衣物帶來潔淨的美好便利生活。

    輕鬆擁有

    使用LG月租美好計畫，讓您輕鬆入手LG家電，即使是價格昂貴的高端家電，亦有提供租賃方案。像是LG Styler蒸氣電子衣櫥，一天不到40元就能享受到它為您的日常/珍貴衣物所帶來的清新潔淨護理。

    *產品型號外觀以台灣實際情況為準

    下載租賃型錄
  • 父親與小孩趴在客廳，洋溢笑容享受LG空氣清淨機帶來的潔淨空氣，LG月租美好計畫讓全家人安心使用。

    安心使用

    為維持家電運作效能，使用更衛生更安心，家電租賃期間由LG免費提供定期保養關懷服務與保固*，並由專人主動聯繫及到府服務**。 “在台灣，租賃是不錯選擇。家電損壞或需要清潔時，很難找到真正的原廠服務，但選擇LG月租美好計畫能省去這個煩惱！”

    *非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
    **部分產品方案不提供到府服務

購買流程

  1. 步驟 1

    選擇產品及方案

  2. 步驟 2

    填寫訂購資料

  3. 步驟 3

    信用卡驗證及簽約

  4. 步驟 4

    LG客服人員聯繫訂單及配送資訊

  5. 步驟 5

    產品配送及安裝

  6. 步驟 6

    專人主動聯繫安排清潔保養服務
購買流程 購買流程
ㆍ訂單成立後，若是租賃空調產品，會先聯繫安排場勘事宜
ㆍ空氣清淨機僅配送，無安裝服務

LG保養關懷服務

分為基礎清潔保養及深層清潔保養，
從定期更換耗材，到不容易自行處理的機內保養，LG專業技師都能提供專業清潔保養服務*，
維持家電運作效能及延長使用壽命，衛生更耐用。

*部分產品方案不提供到府服務

  • 濾心/耗材更換
    濾心/手戴塑膠手套的專業技師正在更換LG空氣清淨機濾網，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。
  • 內外部清潔保養
    手戴塑膠手套的專業技師使用牙刷清潔LG滾筒洗衣機的內部，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。
  • 家電健檢
    手戴手套的專業技師正在拆下LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調的機殼，展示LG家電租賃服務包含專業健檢服務。

家電租賃服務內容

使用LG家電租賃服務入手LG WashTower AI 智控洗乾衣機，在簡潔明亮的居家一角持續運轉，為全家人洗淨並呵護衣物。

WashTower
AI智控洗乾衣機

租賃第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養) 與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 戴著手套的專業技師正在滾筒洗衣機筒槽內加入筒槽洗劑，進行LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    筒槽清潔

  • 進/排水濾網清潔

    進/排水濾網清潔

  • 一名男子戴著手套、手持牙刷，正在為LG滾筒洗衣機門橡皮進行清潔，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    門橡皮清洗

  • 滾筒洗衣機機門打開，專業技師手持專業工具正在為滾筒洗衣機筒槽內部進行紫外線殺菌，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    紫外線殺菌

  • 乾衣機門打開，戴著手套的專業技師取出LG免曬衣乾衣機內的雙重極細密濾網進行清潔，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    雙重極細密濾網清潔

  • 一名男子戴著手套、手持沾有清潔劑的抹布，正在為滾筒洗衣機外觀做清潔，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    內外部清潔與保固

  • 機體拆卸與筒槽清洗

    機體拆卸與筒槽清洗

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WD-S1916B
  • WD-S1310B
  • WD-S2220B
  • WD-2220VM
  • 2,399
  • 1,799
  • 2,499
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
了解租賃方案與安裝條件

AI DD
蒸氣變頻滾筒洗衣機

租賃第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 筒槽清潔

    筒槽清潔

  • 進/排水濾網清潔

    進/排水濾網清潔

  • 門橡皮清洗

    門橡皮清洗

  • 產品外觀擦拭及紫外線殺菌

    產品外觀擦拭及紫外線殺菌

  • 機體拆卸與筒槽清洗

    機體拆卸與筒槽清洗

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WD-S18NDB
  • WD-S15NDB
  • WD-S22FW
  • WD-S18NW
  • WD-S15NW
  • WD-S13VDW
  • WD-S13VEW
  • 1,399
  • 1,049
  • 1,199
  • 899
  • 799
  • 849
  • 779
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
了解租賃方案與安裝條件

免曬衣乾衣機

租賃第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 更換雙重極細密濾網

    更換雙重極細密濾網

  • 紫外線殺菌

    紫外線殺菌

  • 內外部清潔與保固

    內外部清潔與保固

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WR-20DW
  • WR-100VW
  • 1,199
  • 999
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1~5年
了解租賃方案與安裝條件

Styler®
蒸氣電子衣櫥 第二代

租賃第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • LG Styler蒸氣電子衣櫥的機器門關閉著，一名戴著手套的專業技師拿著擦拭布跟清潔劑正在清潔機器外觀，進行LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    內外部擦拭清潔

  • LG Styler蒸氣電子衣櫥的機器門打開著，一名戴著手套的專業技師蹲在機器旁，拿著清潔工具擦拭迴風口，進行LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    迴風口及濾網清潔

  • LG Styler蒸氣電子衣櫥的機器門打開著，左邊排水箱放在地上，一旁蹲著一名戴著手套的專業技師正在取出右邊的供水箱進行替換，進行LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    免費提供水箱(供/排水箱)

  • 戴著手套的專業技師從LG Styler蒸氣電子衣櫥內取出芳香片進行更換，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    免費提供香氛片

  • 掛燙機保養&家電健檢(適用型號R723MB、R723SB)

    掛燙機保養&家電健檢

    (適用型號R723MB、R723SB)

  • 一名男子手持專業工具在為LG Styler蒸氣電子衣櫥進行檢測與維修，展示LG家電租賃服務提供免費保固，租期就是保固期。

    免費保固

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • R723MB
  • R723SB
  • R723MG
  • R723WG
  • E523MR
  • 1,299
  • 1,199
  • 1,099
  • 999
  • 949
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第2,4年
了解租賃方案與安裝條件

QuadWash Steam
四方洗蒸氣洗碗機

租賃第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 殘渣濾網更換

    殘渣濾網更換

  • 洗碗機自動洗淨

    洗碗機自動洗淨

  • 酸鹼值檢測

    酸鹼值檢測

  • 簡易清潔與保固

    簡易清潔與保固

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • DFB335HE
  • DFB335HS
  • DFB533FW
  • 1,499
  • 1,449
  • 899
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1~5年
了解租賃方案與安裝條件

InstaView
敲敲看 門中門冰箱

指定型號於租期第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 冰球製造機與冰飲霸清潔保養

    冰球製造機與冰飲霸清潔保養

  • 外部清潔與水平調整

    外部清潔與水平調整

  • 濾心更換與高溫清洗水線

    濾心更換與高溫清洗水線

  • 蒸氣清潔冷凝器

    蒸氣清潔冷凝器

  • 門膠條清潔

    門膠條清潔

  • 免費保固

    免費保固

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GR-AQC82BS
  • GR-QPLC82SS
  • GL-QL62MB
  • 2,629
  • 1,999
  • 1,799
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
了解租賃方案與安裝條件

NatureFRESH
變頻四門冰箱

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GV-NB61BG
  • 1,789
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年

NatureFRESH
變頻對開冰箱

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GL-BL62WM
  • 1,299
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年

NatureFRESH
變頻雙門冰箱

租賃期間提供定期到府保養關懷與免費保固* 期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力 為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 蒸氣清潔冷凝器

    蒸氣清潔冷凝器

  • 外觀擦拭及門膠條清潔

    外觀擦拭及門膠條清潔

  • 免費保固

    免費保固

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GN-BF330BE
  • GN-HL460PS
  • GN-L332BS
  • GV-L217SV
  • 639
  • 599
  • 499
  • 369
 5年/共60期 到府清潔保養 深層清潔：第2, 4年
了解租賃方案與安裝條件

InstaView
敲敲看 變頻雙門冰箱

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GN-BF330WV
  • 899
 5年/共60期 到府清潔保養 深層清潔：第2, 4年

CordZero A9X 系列
All-in-One 無線吸塵器

租賃期間提供定期到府保養關懷與免費保固* 期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力 為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 產品拆卸 & 清潔

    產品拆卸 & 清潔

  • 紫外線殺菌

    紫外線殺菌

  • 家電健檢與保固

    家電健檢與保固

  • 更換濾網

    更換濾網

  • 免費更換電池

    免費更換電池

  • 更換集塵袋及排氣濾網

    更換集塵袋及排氣濾網

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • A9X-STEAM
  • A9X-AUTO
  • A9K-MOP3
  • 899
  • 599
  • 369
 5年/共60期 到府清潔保養 深層清潔：第2, 4年
了解租賃方案與安裝條件
使用LG家電租賃服務入手LG PuriCare 360° 空氣清淨機，在明亮溫暖的居家角落運轉，提供潔淨空氣，場景有大理石地面，與白色透光窗簾。

PuriCare
360º空氣清淨機

租賃期間提供定期保養關懷服務 (到府清潔保養或自行清潔保養)與免費保固* 期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力 為生活帶來便利性，使用更安心

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 一名手戴手套的專業技師拿著棉花棒正在清潔LG PuriCare 360° 空氣清淨機的空氣品質感測器，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    空氣品質感測器檢查

  • 一名手戴手套的專業技師取出LG PuriCare 360° 空氣清淨機濾網進行更換，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    免費更換濾網

  • 一名手戴手套的專業技師用雙手取出LG PuriCare 360° 空氣清淨機循環扇和內部扇葉進行清潔，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    循環扇與內部清潔

  • LG PuriCare 360° 空氣清淨機上層機身蓋打開著，機身蓋放在機器右側，一名專業技師蹲跪在機器左側，一手扶著機器，一手正在檢查機器內部情況，展示LG家電租賃服務提供免費保固，租期就是保固期。

    免費保固

自行清潔保養方案

若您無須專人到府清潔保養，
可選擇自行清潔保養方案。

  • 每年定期免費寄送原廠濾網

  • 自行更換濾網

  • 平日可透過ThinQ App 管理濾網

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
AS101DBY0 970 5年/共60期 自行清潔保養 每年定期提供耗材(寄送到府)
1,030 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
1,150 加強到府清潔保養 深層清潔：第1~5年
AS651DBY0 850 5年/共60期 自行清潔保養 每年定期提供耗材(寄送到府)
920 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
980 加強到府清潔保養 深層清潔：第1~5年
了解租賃方案與安裝條件
使用LG家電租賃服務入手LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，壁掛在舒適的客廳牆上並吹送冷氣或暖氣，場景內有白色沙發，立燈與綠色植栽。

DUALCOOL
WiFi雙迴轉變頻空調

租賃第一年享有尊榮到府教學服務乙次 租賃期間更提供定期保養關懷服務 (到府清潔保養)與免費保固* 期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力 為生活帶來便利性，使用更安心

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 手戴手套的專業技師正在拆下LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調的機殼及內部零件，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    基本拆卸與清潔服務

  • LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調下方吊掛清洗保護網，手戴手套的專業技師使用紫外線燈深層清潔LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    紫外線殺菌

  • LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調下方吊掛清洗保護網，手戴手套的專業技師手持專業工具進行蒸氣殺菌，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    蒸氣殺菌

  • LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調下方吊掛清洗保護網，手戴手套的專業技師手持使用專業設備和清潔劑進行蒸發器清潔，展示LG家電租賃服務中的到府清潔保養服務。

    蒸發器清洗

  • 戴著口罩及手套的專業技師手拿LG DUALCOOL WiFi 雙迴轉變頻空調的零件進行維修，展示LG家電租賃服務提供免費保固，租期就是保固期。

    免費保固

  • 室外機清洗(不拆機)

    室外機清洗(不拆機)

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
LSU/N22DDHS 650 7年/共84期 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
740 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N28DDHS 690 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
780 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N36DDHS 800 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
890 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N41DDHS 880 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
970 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N36DHPM 770 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
860 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N41DHPM 850 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
940 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N52DHPM 970 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,060 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N63DHPM 1,190 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,280 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N71DHPM 1,300 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,390 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N83DHP 1,420 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,510 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N93DHP 1,550 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,640 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N52IHP 950 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,040 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N63IHP 1,150 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,240 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N71IHP 1,250 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,340 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年

一對多空調組合

一對多空調組合
一對二組合_
室外機型號		 室內機_
型號1		 室內機_
型號2		 PTO
型號		 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷週期
LM2U50 LSN22DHPM LSN22DHPM L52222DHP 1,385 7 年 / 共84 期 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,475 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN22DHPM LSN28DHPM L52228DHP 1,415 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,505 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN28DHPM LSN28DHPM L52828DHP 1,445 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,535 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN22DHPM LSN36DHPM L52236DHP 1,500 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,590 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN28DHPM LSN36DHPM L52836DHP 1,530 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,620 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN28DHPM LSN41DHPM L72841DHP 1,915 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,005 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN22DHPM LSN52DHPM L72252DHP 1,950 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,040 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN28DHPM LSN52DHPM L72852DHP 1,980 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,070 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN36DHPM LSN36DHPM L73636DHP 1,980 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,070 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN36DHPM LSN41DHPM L73641DHP 2,000 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,090 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN22DHPM LSN63DHPM L72263DHP 2,025 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,115 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN36DHPM LSN52DHPM L73652DHP 2,065 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,155 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN41DHPM LSN41DHPM L94141DHP 2,210 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,300 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN22DHPM LSN63DHPM L92263DHP 2,215 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,305 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN63DHPM L92863DHP 2,245 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,335 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN22DHPM LSN71DHPM L92271DHP 2,265 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,355 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN71DHPM L92871DHP 2,295 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,385 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN36DHPM LSN63DHPM L93663DHP 2,330 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,420 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN52DHPM LSN52DHPM L95252DHP 2,340 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,430 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN36DHPM LSN71DHPM L93671DHP 2,380 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,470 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN52DHPM LSN41DHPM L95241DHP 2,775 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,365 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
一對多空調組合2
一對三組合_
室外機型號		 室內機_
型號1		 室內機_
型號2		 室內機_
型號3		 PTO
型號		 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷週期
LM3U90 LSN28DHPM LSN28DHPM LSN28DHPM L9282828DHP 2,315 7 年 / 共84 期 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,435 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN28DHPM LSN36DHPM L9282836DHP 2,400 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,520 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN22DHPM LSN28DHPM LSN52DHPM L9222852DHP 2,455 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,575 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN28DHPM LSN63DHPM L9282863DHP 2,560 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,680 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
找出適合坪數的空調 了解租賃方案與安裝條件

LG PuriCare
淨水Bar 淨水器

租期第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

LG 淨水器 (自行清潔保養服務)

更換週期 首次安裝時 ①安裝後滿三個月 ②安裝後滿六個月 ③安裝後滿九個月 ④安裝後滿十二個月
更換人員 由安裝師傅安裝 消費者自行更換 消費者自行更換 消費者自行更換 消費者自行更換
更換濾芯時間表 離子交換樹脂濾芯 (外掛) V V V V
前置活性碳濾芯 (紫色) -- V -- V
中空絲膜濾芯 (紅色) -- -- -- V
提供濾芯方式 安裝完成後，將會預留外掛濾芯1支 使用預留外掛濾芯更換 原廠當月將寄送濾芯3支
外掛濾芯2支
活性碳濾芯1支		 使用六個月時，寄送的外掛濾芯更換 原廠當月寄送濾芯4支
外掛濾芯2支
活性碳濾芯1支
中空絲膜濾芯1支

LG 淨水器 (到府清潔保養服務)

更換週期 首次安裝 ①安裝後滿三個月 ②安裝後滿六個月 ③安裝後滿九個月 ④安裝後滿十二個月
更換方式 由安裝師傅安裝 消費者自行更換 原廠技師到府更換+清潔保養 消費者自行更換 原廠技師到府更換+清潔保養
更換濾芯時間表 離子交換樹脂濾芯 (外掛) V V V V
前置活性碳濾芯 (紫色) -- V -- V
中空絲膜濾芯 (紅色) -- -- -- V
淨水器保養項目 -- -- 內外出水口清潔
機器自體清潔功能操作
家電健檢		 -- 內外出水口清潔
機器自體清潔功能操作
家電健檢
高溫/高壓滅菌護理
提供濾芯方式 安裝完成後，將會預留外掛濾芯1支 使用預留外掛濾芯更換 原廠技師當月到府更換
濾芯3支
外掛濾芯2支
活性碳濾芯1支		 使用第六個月原廠技師攜帶的預留外掛濾芯更換 原廠技師當月到府更換
濾芯4支
外掛濾芯2支
活性碳濾芯1支
中空絲膜濾芯1支
更換濾芯產品圖
離子交換樹脂濾芯
離子交換樹脂濾芯
離子交換樹脂濾芯 Pre前置活性碳濾芯
離子交換樹脂濾芯
離子交換樹脂濾芯 Pre前置活性碳濾芯 UF中空絲膜濾芯
  • 基本拆卸與清潔服務

    基本拆卸與清潔服務

  • 淨水器自動清潔

    淨水器自動清潔

  • 濾芯更換(每半年提供一組)

    濾芯更換(每半年提供一組)

  • 高溫高壓滅菌清洗&氯殘留檢測

    高溫高壓滅菌清洗&氯殘留檢測

  • 機體內部清潔

    機體內部清潔

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
WD110MN 700 5年/共60期 自行清潔保養 每半年定期提供耗材(寄送到府)
850 到府清潔保養 安裝後每6個月提供基礎清潔
深層清潔: 第1,2,3,4,5年
WD210MN 800 自行清潔保養 每半年定期提供耗材(寄送到府)
950 到府清潔保養 安裝後每6個月提供基礎清潔
深層清潔: 第1,2,3,4,5年
WU525BS 1,130 自行清潔保養 每半年定期提供耗材(寄送到府)
1,280 到府清潔保養 安裝後每6個月提供基礎清潔
深層清潔: 第1,2,3,4,5年
了解租賃方案與安裝條件

LG AI DD
蒸氣變頻直立洗衣機

指定型號於租期第一年享有尊榮到府教學服務乙次，租賃期間更提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 基本拆卸與清潔服務

    基本拆卸與清潔服務

  • 紫外線殺菌

    紫外線殺菌

  • 產品外觀擦拭與家電健檢

    產品外觀擦拭與家電健檢

  • 高壓水柱清洗

    高壓水柱清洗

  • 機體 & 洗衣筒槽拆解清洗服務

    機體 & 洗衣筒槽拆解清洗服務

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WT-VD21HB
  • WT-VD19HB
  • WT-VD17HB
  • WT-VDN15HB
  • 649
  • 619
  • 569
  • 499
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
了解租賃方案與安裝條件

LG PuriCare
雙變頻除濕機

租賃期間提供定期保養關懷服務(到府清潔保養)
與免費保固*，期滿後產品即歸您所有，減少直接購買的經濟壓力，為生活帶來便利性，使用更安心。

*非原廠之服務、人為或不可抗力(含天災) 原因造成故障或損毀，不在保固範圍內；若當月款項未繳交成功，保固服務將自動停止
**下方圖示僅供示意參考，產品型號外觀及清潔保養使用工具以台灣實際情況為準

  • 家電健檢

    家電健檢

  • 濾網清潔

    濾網清潔

  • 蒸發器清潔(不拆機)

    蒸發器清潔(不拆機)

  • 水箱清潔

    水箱清潔

  • 出風口與外觀擦拭清潔

    出風口與外觀擦拭清潔

  • 免費更換濾網

    免費更換濾網

  • 免費更換水箱

    免費更換水箱

  • 蒸發器及冷凝器清潔

    蒸發器及冷凝器清潔

  • 蒸氣高溫殺菌

    蒸氣高溫殺菌

LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • DD121MWE0
  • MD161QPE0
  • 369
  • 469
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
了解租賃方案與安裝條件

實體門市

線上門市

台北市/新北市/基隆市

桃竹苗地區

中彰投地區

雲嘉南地區

高屏/東部地區

More

租賃服務FAQ

A.

可以，但以下情況是不允許的：

  • 1. 租約轉讓
  • 2. 家電出售、轉讓給第三人
A.

租約到期前可以提前終止租約，但會依據實際租期收取違約金，詳見合約說明。

A.

目前不提供租期縮短或延長服務，提供租賃服務的產品與租期如下：

  • - 租期5年:空氣清淨機 (AS101DBY0)、蒸氣電子衣櫥 (B723MR)、WashTower AI智控洗乾衣機 (WD-S1916B、WD-S1916W)
  • - 租期7年:空調 (LSU/N28DHPMS、LSU/N36DHPM、LSU/N41DHPM、LSU/N52DHPM)
A.

在租約期間內，產品為台灣LG電子所有；租約期滿後，產品歸顧客所有。

A.

不行。

A.
  • 1. 如果顧客是以「網際網路」而未能事先檢視家電之方式訂定租賃合約者，於家電交貨安裝之日後七日內，得以書面通知LGE解除本合約。LGE將於收到顧客通知之日後十五日內，至地點取回家電，並返還顧客已支付之對價。前述七日並非試用期，除為檢查之必要外，顧客應保持原完整包裝之狀態，否則顧客應就家電及/或其包裝之毀損或滅失償還其價額，且LGE有權自應返還顧客之對價抵銷之。
  • 2. 如果顧客並非以「網際網路」而未能事先檢視家電之方式訂定租賃合約，或顧客已超過前述之七日期限，當顧客仍想要退貨時，則依據LGE與顧客簽定之租賃合約書約定，此時即屬顧客決定終止合約，顧客應按實際租期，依未到期租金之一定比例(如下表)支付違約金予LGE。
實際租期 & 違約金
實際租期 違約金 LGE是否收回家電 所有權
歸屬
不滿4個月 未到期租金*45% LGE
滿4個月，
但不滿7個月		 未到期租金*40%
滿7個月，
但不滿10個月		 未到期租金*35%
滿10個月，
但不滿13個月		 未到期租金*30%
滿13個月，
但不滿14個月		 未到期租金*29%
滿14個月，
但不滿16個月		 未到期租金*28%
滿16個月，
但不滿17個月		 未到期租金*27%
滿17個月，
但不滿18個月		 未到期租金*26%
滿18個月，
但不滿19個月		 未到期租金*25%
滿19個月，
但不滿20個月		 未到期租金*24%
滿20個月，
但不滿22個月		 未到期租金*23%
滿22個月，
但不滿23個月		 未到期租金*22%
滿23個月，
但不滿24個月		 未到期租金*21%
滿24個月，
但不滿25個月		 未到期租金*20%
滿25個月，
但不滿26個月		 未到期租金*19%
滿26個月，
但不滿28個月		 未到期租金*18%
滿28個月，
但不滿29個月		 未到期租金*17%
滿29個月，
但不滿30個月		 未到期租金*16%
滿30個月，
但不滿31個月		 未到期租金*15%
滿31個月，
但不滿32個月		 未到期租金*14%
滿32個月，
但不滿34個月		 未到期租金*13%
滿34個月，
但不滿35個月		 未到期租金*12%
滿35個月，
但不滿36個月		 未到期租金*11%
滿36個月，但：
租期5年者：
不滿60個月
租期7年者：
不滿84個月 		未到期租金*10%
A.

若使用iPhone 進行訂購，系統會自動阻檔視窗跳出，請先前往設定後再填寫資料。三步驟流程如下:

  • 1)前往設定
  • 2)選擇 Safari
  • 3)阻擋彈出式視窗選擇[關閉] ，設定完成後即可點選簡訊網址繼續完成填寫
    *請注意: 過程中若離開畫面，填寫過的資料可能會清空，請先前往設定後再填寫資料。

  • Step 1.

    Step 1

  • Step 2.

    Step 2

  • Step 3.

    Step 3
A.
  • 1. 新北市(烏來區/三芝區/石門區)
  • 2. 桃園市復興區
  • 3. 新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)
  • 4. 苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉)
  • 5. 臺中市和平區
  • 6. 南投縣(仁愛鄉/信義鄉/魚池鄉)
  • 7. 嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)
  • 8. 雲林縣古坑鄉
  • 9. 臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區)
  • 10. 高雄市(六龜區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)
  • 11. 屏東縣(霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)
  • 12. 宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)
  • 13. 花蓮縣豐濱鄉
  • 14. 臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)
  • 15. 外島地區
A.

租約期間免費提供定期保養關懷服務、耗材及保固，惟以下情況可能產生額外費用：

  • 1. 安裝費用：免收基本安裝費，惟到府安裝產品時經台灣LG電子技師評估有需要基本安裝服務項目以外的服務時，例如現場需額外接線、安裝零件等，將會先報價並經顧客同意後，再收取額外費用。
  • 2. 重新安裝：家電因顧客變更地點而需重新安裝，重新安裝或地點變更所需之費用（包括但不限於運費及LGE授權技師之工資），應由顧客自行負擔。
  • 3. 提前終止租約：若在租約期滿前決定終止租約，則會依據實際租期收取違約金，詳見合約說明。
A.

目前僅接受信用卡付款

A.

可透過以下方式與LG客服聯繫，電話/線上客服服務時間為周一至周六 9:00-18:00 (星期日及國定假日休假)

  • 1. 致電LG客服專線0800-898-899 行動電話請改撥(02)2162-1196
  • 2. 至台灣LG官網透過線上客服或Email聯繫
  • 3. LG 官方Line：加入LG官方Line，帳號為@lgtw
A.

可透過以下方式與LG客服聯繫，電話/線上客服服務時間為周一至周六 9:00-18:00 (星期日及國定假日休假)

  • 1. 致電LG客服專線0800-898-899 行動電話請改撥(02)2162-1196
  • 2. 至台灣LG官網透過線上客服或Email聯繫
  • 3. LG 官方Line：加入LG官方Line，帳號為@lgtw
A.

租賃方案不列入一般通路促銷活動範圍內。

A.

公司行號或政府機關如需訂購租賃服務，請以電子郵件方式洽詢LG總公司，來信請寄 lgett.cic@lge.com，並留下以下資訊：公司名稱、連絡姓名、連絡電話、租賃產品的型號及數量。

企業設備新選擇，開啟智慧經營新趨勢

“LG為企業量身打造電器租賃方案”

資源運用與成本控管，對於現代企業日益重要。LG 推出創新的電器設備租賃服務，
為企業、創業者、商用空間與房東提供高彈性、高效益的智慧電器解決方案。

LG air conditioner and LG air purifier placed in a modern café interior providing clean air and comfortable environment

為何選擇LG電器租賃？

  • 低門檻月租
    資金靈活運用

    LG rental service icon showing database stack with dollar sign symbol representing affordable cost management

    每月成本固定，
    避免一次性大額投資，
    有助於保留現金流，
    精準控制公司成本。

  • 專業維護服務
    減少成本負擔

    LG rental service icon with screwdriver and wrench symbol representing professional service support

    LG租賃方案含維護與保修服務，
    出現問題由LG原廠負責。透過定期保養，
    延長使用年限，確保使用效率與安全，
    妥善發揮設備效益。

  • 簡化跨點設備管理

    LG rental service icon with a map and location pin symbol representing simple management of equipments

    LG原廠定期提供清潔保養服務，
    時間到主動聯繫預約。

低門檻月租
資金靈活運用

LG rental service icon showing database stack with dollar sign symbol representing affordable cost management

每月成本固定，
避免一次性大額投資，
有助於保留現金流，
精準控制公司成本。

專業維護服務
減少成本負擔

LG rental service icon with screwdriver and wrench symbol representing professional service support

LG租賃方案含維護與保修服務，
出現問題由LG原廠負責。透過定期保養，
延長使用年限，確保使用效率與安全，
妥善發揮設備效益。

簡化跨點設備管理

LG rental service icon with a map and location pin symbol representing simple management of equipments

LG原廠定期提供清潔保養服務，
時間到主動聯繫預約。

完整產品線，一站式租賃體驗

支援多種場域應用，依據不同產業與場域需求自由搭配：

LG water purifier with minimalist beige design placed on a modern kitchen counter beside a mug for clean drinking water
PuriCare 淨水Bar淨水器、飲水機
LG WashTower shown in a modern closet space combining washer and dryer in one sleek vertical design for efficient laundry
WashTower AI 智控洗
乾衣機第一代/第二代
LG front load washing machine placed in a modern wooden cabinet space highlighting compact design and efficient laundry use
滾筒洗衣機、直立洗衣機、乾衣機
LG Styler in a modern walk-in closet keeping clothes refreshed
Styler 蒸氣電子衣櫥
第一代/第二代
LG InstaView refrigerator with sleek black design shown in a modern kitchen providing fresh food storage and water dispense
敲敲看門中門冰箱、
變頻雙門 / 對開冰箱
LG air conditioner installed in a modern living room providing powerful airflow for cool and comfortable indoor climate
WiFi 雙迴轉變頻空調
LG CordZero vacuum cleaner with all-in-one tower shown in a modern living room for convenient cleaning and storage
空氣清淨機、除濕機、吸塵器
馬上下訂

成功案例：兆基屋管

全台最大物業管理公司，兆基屋管 自 2024 年起導入 LG 家電租賃，提供給旗下房東與租客租賃選項，
有效解決設備損壞責任歸屬、退租糾紛與維修保養等問題，大幅提升營運效率與居住品質。

適用對象

A modern office space with computers, desks and chairs representing LG rental service for office area

辦公空間

降低一次性支出
彈性擴展營運規模
A modern restaurant with wooden tables, chairs and open kitchen area representing LG rental service for restaurants

營業場所

完善硬體設備
消費者放心光臨
A bright classroom with desks, chairs and blackboard representing LG rental service for educational institution

教育/醫療場所

備齊電器設備
省去採購與管理成本
推薦套裝 優勢 產品
會議室 高效簡報、遠距會議、空氣流通 商用顯示器, 空氣清淨機, 淨水器/飲水機
開放辦公區 提升空氣品質、減少潮濕、保持環境潔淨無虞 除濕機, 空氣清淨機, 吸塵器
茶水間/員工餐廳 提供設備完善的餐飲與休憩場所 變頻雙門冰箱, 淨水器/飲水機, 變頻空調
推薦套裝 優勢 產品
餐飲服務業 提升用餐區舒適度、保持環境乾爽整潔、高效清潔餐具器皿 空調系統, 大容量冰箱, 洗碗機, 吸塵器, 空氣清淨機
旅宿業者 提升住宿品質，打造更舒適、現代化的生活與居住環境 變頻空調冷氣、洗衣機、空氣清淨機, 除濕機, 冰箱
推薦套裝 優勢 產品
醫療院所 提升醫療院所的空氣品質與衛生管理，打造更舒適、專業的環境 空調系統, 乾衣機, 洗衣機, 空氣清淨機, 冰箱
教育場所 提升教學與生活品質，打造更舒適、現代的學習與生活環境 空調系統, 商用顯示器, 乾衣機, 洗衣機, 空氣清淨機, 冰箱

聯繫我們

立即填寫需求表格，取得專屬報價

馬上下訂
LG WashTower, Styler, air conditioner, and air purifier showcased on a modern stage with decorative flowers LG WashTower, Styler, air conditioner, and air purifier showcased on a modern stage with decorative flowers LG WashTower, Styler, air conditioner, and air purifier showcased on a modern stage with decorative flowers

LG月租美好計畫月租費一覽表

LG WashTower
AI智控洗乾衣機
LG AI DD
蒸氣變頻滾筒洗衣機
LG AI DD
蒸氣變頻直立洗衣機
LG 免曬衣乾衣機
LG Styler®
蒸氣電子衣櫥 第二代
LG QuadWash Steam
四方洗蒸氣洗碗機
LG InstaView
敲敲看 門中門冰箱
LG NatureFRESH
變頻四門冰箱
LG NatureFRESH
變頻對開冰箱
LG NatureFRESH
變頻雙門冰箱
LG InstaView
敲敲看 變頻雙門冰箱
LG CordZero A9X 系列
All-in-One 無線吸塵器
LG PuriCare
360º空氣清淨機
LG PuriCare
雙變頻除濕機
LG DUALCOOL
WiFi雙迴轉變頻空調
LG PuriCare
淨水Bar 淨水器
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WD-S1916B
  • WD-S1310B
  • WD-S2220B
  • WD-2220VM
  • 2,399
  • 1,799
  • 2,499
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WD-S18NDB
  • WD-S15NDB
  • WD-S22FW
  • WD-S18NW
  • WD-S15NW
  • WD-S13VDW
  • WD-S13VEW
  • 1,399
  • 1,049
  • 1,199
  • 899
  • 799
  • 849
  • 779
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WT-VD21HB
  • WT-VD19HB
  • WT-VD17HB
  • WT-VDN15HB
  • 649
  • 619
  • 569
  • 499
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • WR-20DW
  • WR-100VW
  • 1,199
  • 999
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1~5年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • R723MB
  • R723SB
  • R723MG
  • R723WG
  • E523MR
  • 1,299
  • 1,199
  • 1,099
  • 999
  • 949
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第2,4年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • DFB335HE
  • DFB335HS
  • DFB533FW
  • 1,499
  • 1,449
  • 899
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1~5年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GR-AQC82BS
  • GR-QPLC82SS
  • GL-QL62MB
  • 2,629
  • 1,999
  • 1,799
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GV-NB61BG
  • 1,789
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GL-BL62WM
  • 1,299
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GN-BF330BE
  • GN-HL460PS
  • GN-L332BS
  • GV-L217SV
  • 639
  • 599
  • 499
  • 369
 5年/共60期 到府清潔保養 深層清潔：第2, 4年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • GN-BF330WV
  • 899
 5年/共60期 到府清潔保養 深層清潔：第2, 4年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • A9X-STEAM
  • A9X-AUTO
  • A9K-MOP3
  • 899
  • 599
  • 369
 5年/共60期 到府清潔保養 深層清潔：第2, 4年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
AS101DBY0 970 5年/共60期 自行清潔保養 每年定期提供耗材(寄送到府)
1,030 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
1,150 加強到府清潔保養 深層清潔：第1~5年
AS651DBY0 850 5年/共60期 自行清潔保養 每年定期提供耗材(寄送到府)
920 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
980 加強到府清潔保養 深層清潔：第1~5年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
  • DD121MWE0
  • MD161QPE0
  • 369
  • 469
 5年/共60期 到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,4,5年
深層清潔：第3年
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
LSU/N22DDHS 650 7年/共84期 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
740 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N28DDHS 690 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
780 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N36DDHS 800 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
890 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N41DDHS 880 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
970 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N36DHPM 770 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
860 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N41DHPM 850 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
940 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N52DHPM 970 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,060 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N63DHPM 1,190 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,280 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N71DHPM 1,300 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,390 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N83DHP 1,420 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,510 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N93DHP 1,550 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,640 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N52IHP 950 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,040 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N63IHP 1,150 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,240 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年
LSU/N71IHP 1,250 一般到府清潔保養 基礎清潔：第1,2,3,5,6,7年
深層清潔：第4年
1,340 加強到府清潔保養 基礎清潔：第1,3,5,7年
深層清潔：第2,4,6年

一對多空調組合

一對多空調組合
一對二組合_
室外機型號		 室內機_
型號1		 室內機_
型號2		 PTO
型號		 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷週期
LM2U50 LSN22DHPM LSN22DHPM L52222DHP 1,385 7 年 / 共84 期 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,475 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN22DHPM LSN28DHPM L52228DHP 1,415 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,505 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN28DHPM LSN28DHPM L52828DHP 1,445 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,535 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN22DHPM LSN36DHPM L52236DHP 1,500 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,590 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U50 LSN28DHPM LSN36DHPM L52836DHP 1,530 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
1,620 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN28DHPM LSN41DHPM L72841DHP 1,915 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,005 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN22DHPM LSN52DHPM L72252DHP 1,950 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,040 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN28DHPM LSN52DHPM L72852DHP 1,980 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,070 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN36DHPM LSN36DHPM L73636DHP 1,980 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,070 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN36DHPM LSN41DHPM L73641DHP 2,000 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,090 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN22DHPM LSN63DHPM L72263DHP 2,025 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,115 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM2U70 LSN36DHPM LSN52DHPM L73652DHP 2,065 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,155 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN41DHPM LSN41DHPM L94141DHP 2,210 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,300 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN22DHPM LSN63DHPM L92263DHP 2,215 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,305 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN63DHPM L92863DHP 2,245 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,335 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN22DHPM LSN71DHPM L92271DHP 2,265 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,355 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN71DHPM L92871DHP 2,295 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,385 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN36DHPM LSN63DHPM L93663DHP 2,330 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,420 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN52DHPM LSN52DHPM L95252DHP 2,340 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,430 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN36DHPM LSN71DHPM L93671DHP 2,380 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,470 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN52DHPM LSN41DHPM L95241DHP 2,775 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,365 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
一對多空調組合2
一對三組合_
室外機型號		 室內機_
型號1		 室內機_
型號2		 室內機_
型號3		 PTO
型號		 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷週期
LM3U90 LSN28DHPM LSN28DHPM LSN28DHPM L9282828DHP 2,315 7 年 / 共84 期 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,435 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN28DHPM LSN36DHPM L9282836DHP 2,400 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,520 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN22DHPM LSN28DHPM LSN52DHPM L9222852DHP 2,455 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,575 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
LM3U90 LSN28DHPM LSN28DHPM LSN63DHPM L9282863DHP 2,560 一般到府清潔保養 基礎清潔: 第1,2,3,5,6,7年
深層清潔: 第4年
2,680 加強到府清潔保養 基礎清潔: 第1,3,5,7年
深層清潔: 第2,4,6年
馬上下訂 額外安裝費用
LG月租美好計畫月租費一覽表
型號 月租費
(元/新台幣)		 租賃期間 保養關懷服務 保養關懷周期
WD110MN 700 5年/共60期 自行清潔保養 每半年定期提供耗材(寄送到府)
850 到府清潔保養 安裝後每6個月提供基礎清潔
深層清潔: 第1,2,3,4,5年
WD210MN 800 自行清潔保養 每半年定期提供耗材(寄送到府)
950 到府清潔保養 安裝後每6個月提供基礎清潔
深層清潔: 第1,2,3,4,5年
WU525BS 1,130 自行清潔保養 每半年定期提供耗材(寄送到府)
1,280 到府清潔保養 安裝後每6個月提供基礎清潔
深層清潔: 第1,2,3,4,5年

直接購買 vs 月租美好計畫比較

財務彈性

  • 月租美好計畫

    60或84個月
    不佔信用卡額度

  • 信用卡分期

    最高24個月
    佔信用卡額度

  • 直接購買

    一次付清

原廠保固

  • 月租美好計畫

    全機5年或7年

  • 信用卡分期

    全機1-2年

  • 直接購買

    全機1-2年

耗材及清潔保養

  • 月租美好計畫

    免費定期提供耗材及保養關懷服務 *視租賃方案而定

  • 信用卡分期

    需自行付費

  • 直接購買

    需自行付費

LG rental service user review infographic with photos of customers using air conditioner, purifier and washer LG rental service user review infographic with photos of customers using air conditioner, purifier and washer
LG Subscribe

สิ่งที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

สิ่งที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

TEST

สิ่งที่เราคัดสรรเพื่อคุณ

Product Category

ทั้งหมด

All

ตู้เย็น

ตู้เย็น

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องกรองน้ำ

เครื่องซักผ้า

เครื่องซักผ้า

เครื่องอบผ้า

เครื่องอบผ้า

ตู้ถนอมผ้า

ตู้ถนอมผ้า

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องปรับอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องฟอกอากาศ

เครื่องดูดฝุ่น

เครื่องดูดฝุ่น

ทีวี & Soundbars

ทีวี & Soundbars

เครื่องล้างจาน

เครื่องล้างจาน

เตาอบไมโครเวฟ

เตาอบไมโครเวฟ

เครื่องลดความชื้น

เครื่องลดความชื้น

จอมอนิเตอร์

จอมอนิเตอร์

ลำโพง Soundbars

ลำโพง Soundbars

การซื้อขาด VS LG Subscribe

ค่าใช้จ่าย

  • LG Subscribe

    เข้าถึงง่ายกว่าโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายก้อนใหญ่ล่วงหน้า ก็สามารถเป็นเจ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้า ได้ด้วยการจ่ายค่าเช่ารายเดือน

  • การซื้อขาด

    ต้องใช้เงินก้อนใหญ่ในการซื้อ ซึ่งอาจเป็นภาระทางการเงินได้

การรับประกัน

  • LG Subscribe

    มีการรับประกัน 5 - 7 ปี (ตลอดอายุสัญญา)

  • การซื้อขาด

    มีการรับประกัน 1 - 2 ปี

การบำรุงรักษา

  • LG Subscribe

    ครอบคลุมการบำรุงรักษาและการเปลี่ยนอะไหล่สิ้นเปลืองตลอดระยะสัญญา

  • การซื้อขาด

    ผู้ซื้อขาดแบบเต็มจำนวนต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดสำหรับการบำรุงรักษาและซ่อมแซม

LG Subscribe

聯絡我們